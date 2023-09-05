Хайкин забил в свои ворота, а у Нойштедтера ну очень чёрная полоса.

Головин и Кузяев — монстры, а Оздоеву не повезло. Как россияне сыграли в уикенд в Европе

Несмотря на геополитическую обстановку, российские футболисты продолжают играть в Европе. У некоторых это получается особенно неплохо, а кто-то пока не может похвастаться местом в составе. Собрали в дайджест, как прошёл уикенд у отечественных игроков в европейских лигах.

Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия)

Никита Хайкин Фото: Andrew Kearns/Getty Images

Голкипер принял участие в настоящей перестрелке! Его «Будё-Глимт» сыграл 4:4 с клубом «Хам-Кам». Но радоваться нечему: первый мяч на первой же минуте встречи в ворота Хайкина записали на него же! Хотя если найти видео гола на просторах интернета, становится ясно: Никита не привёз и не ошибся, а просто отбил сильный удар соперника в газон, после чего мяч закрутился и предательски нырнул в ворота.

Чемпионат Норвегии близится к завершению. «Будë-Глимт» лидирует, но после этой ничьей – лишь по дополнительный показателям. Теперь 45 очков ещё и у «Викинга», а у «Тромсë» – 42. Так что битва за титул в самом разгаре!

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян Фото: Ion Alcoba/Getty Images

Экс-футболист «Динамо» начинает в Ла Лиге осторожно: Иманол Альгуасиль выпускает Захаряна во втором тайме и пока не даёт ему много времени. Так что адаптация к испанскому футболу преимущественно проходит на тренировках. Арсен появился на поле в игре с «Гранадой», когда «Сосьедад» решил все вопросы: команда вела 5:1. Правда, если считать показатель полезности, то у россиянина он не очень: после его выхода сан-себастьянцы дважды пропустили.

За 12 минут, когда твоя команда уже забила пять, проявить себя очень сложно. Хотя в ситуации с третьим голом «Гранады» Арсену всё-таки можно высказать: он рано отпустил от себя Гонсало Вильяра, который вырезал ассист на Брайана Сарагосу. В общем, игрок привыкает к новой команде, а команда – к нему. Без восторгов, но и критиковать практически не за что.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин с одноклубниками Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

В первых трёх турах Лиги 1 хавбек не отметился результативными действиями, и это немного расстраивало. Но теперь можно порадоваться: Головин открыл счёт голам за «Монако» в этом сезоне. Пострадал «Ланс» – участник грядущего розыгрыша Лиги чемпионов – 0:3. Александр забил второй гол в матче с передачи Такуми Минамино: японец справа сделал проникающую передачу в штрафную, а россиянин в касание пробил Бриса Самба.

Статистика Александра в начале сезона в целом оптимальная: он всегда выходит в старте, играет почти до финального свистка и вот теперь наконец-то отличился. Осталось сделать первый ассист в сезоне. Прямо сейчас «Монако» – лучший клуб Франции, команда Ади Хюттера идёт первой в таблице и опережает вездесущий «ПСЖ» на два очка (10 против 8).

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

Другой российский полузащитник в чемпионате Франции в эти выходные тоже не ушёл с поля без гола. Его команда одержала первую победу в сезоне, а Далер забил победный гол. Кузяев вовремя подключился к атаке, в одиночку протащил мяч через всю половину соперника, затем выкатил его на Лоика Него. Вингер тут же вернул мяч, и россиянин оказался один перед практически пустыми воротами – и не промахнулся.

После переезда в Европу Кузяев действует под нападающими, к чему российские болельщики совсем не привыкли: в «Зените» и сборной России хавбек на каких позициях только не выходил, но только в амплуа «десятки» прежде замечен не был. Благодаря этой победе «Гавр» и Кузяев поднялись на 10-е место в чемпионате Франции. Неплохо для новичка лиги, которому с самого начала прочили борьбу за выживание.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев Фото: paokfc.gr

Полузащитник потихоньку находит себя в новом клубе: у Оздоева уже три матча в чемпионате Греции и столько же – в квалификации Лиги конференций. Но пока не так ярко, как в «Фатих Карагюмрюк», где Магомед не так уж редко забивал или отдавал. Возможно, стоило это сделать в игре с ОФИ, но не получилось – и команда российского хавбека проиграла. И очень обидно: единственный гол соперник забил на 90+7-й минуте!

ПАОК – один из хедлайнеров греческого чемпионата, поэтому за перспективы Оздоева не страшно: вероятно, по итогам сезона клуб попадёт в еврокубки, а если повезёт – возьмёт титул. Правда, ради второго нужно не отпускать «Олимпиакос», у которого теперь на три очка больше (9 против 6).

Россияне, не сыгравшие в прошлом туре

МИРАНЧУК, КОКОРИН, ЧЕРЫШЕВ И ЛОДЫГИН Фото: Getty Images / VENEZIAFC.IT

Алексей Миранчук продолжает грустить. Полузащитник вернулся из «Торино» в «Аталанту», но ещё ни разу не попал в заявку на матч по причине здоровья: россиянин только вчера вернулся к тренировкам, и клуб тут же внёс его в заявку на сезон.

Александр Кокорин же в обойме с 1-го тура Серии А, однако Винченцо Итальяно пока его не выпускает: форвард просидел в запасе все четыре матча. При этом у «Фиорентины» не то чтобы порядок с результатами или кадрами: проблемы есть как со стабильностью результатов, так и с травмированными. Но показывавший впечатляющую форму в предсезонке Кокорин прикован к скамейке.

Денис Черышев не вышел на поле в составе «Венеции» в матче Серии В с «Читтаделлой» (0:0). Хотелось бы что-то добавить, да нечего.

Юрий Лодыгин продолжает исправно выполнять функции второго вратаря «Панатинаикоса», наблюдая за матчами команды со скамейки запасных.

Андрей Лунёв неделю назад дебютировал за «Карабах» в чемпионате Азербайджана, а на этих выгодных остался в запасе на матч с «Сабаилом» (1:2).

Александр Филин в прошлом сезоне считался игроком ротации в «Эйпене», но клуб, спасшийся от вылета из бельгийской элиты, в новом розыгрыше пока справляется без экс-игрока «Химок».

Роману Нойштедтеру тоже нечем похвастаться: его «Вестерло» уступил «Серкль Брюгге» (1:2), у клуба пятое поражение подряд, а защитник провёл на поле все 90 минут.