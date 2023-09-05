Смерть поэта. Почему Сетьен был обречён на очередное увольнение

Идеалисты — очень важные люди в этом мире. Они далеко не всегда успешны. Часто слава приходит к ним через много лет после их смерти. А иногда они так и не получают признания. Но эти люди всегда чётко следуют своим идеям и принципам. Они не знают слова «компромисс». Можно их за это любить, можно ненавидеть или считать глупцами. Но они — такие. И, поверьте, им всё равно, кто и что о них думает.

В чемпионате Испании случилась первая тренерская отставка. Работы лишился один из главных идеалистов Ла Лиги последних лет — Кике Сетьен. Он плохо начал чемпионат с «Вильярреалом» (3 очка в первых 4 турах) — и теперь на вольных хлебах.

Кике Сетьен Фото: Rafa Babot/Getty Images

Для тех, кто следит за Ла Лигой, Сетьен — это синоним футбола в стиле «стеночки и забегания». Так играли все его команды — по крайней мере те, что выступали в высшей лиге. Сетьен никогда не ориентировался на состав, он приходил и просто ставил свой футбол. А дальше — как будет, так и будет.

Так получилось и в «Вильярреале». Сетьен экстренно пришёл в начале прошлого сезона, когда Унаи Эмери внезапно двинул в «Астон Виллу». И поначалу дела шли паршиво: первую победу во главе «Вильярреала» Кике одержал только в пятом матче. Но затем команда впитала его требования и побежала! Итог: пятое место и путёвка в Лигу Европы.

Но итоговый результат — это лишь видимая часть айсберга. На самом деле «Вильярреал» болтало весь сезон. Удачные серии сменялись провальными, яркие матчи чередовались с такими, от которых из глаз сочилась кровь. Если бы «Вильярреал» был хоть капельку стабильнее, он бы вполне мог занять четвёртое место и пробиться в Лигу чемпионов. Но стабильность — это вообще не про Сетьена.

Сетьен — это про веселье, про голы, про эстетику на футбольном поле. Ему лучше проиграть 3:4 «Барселоне», уступая по ходу 0:2, а затем ведя 3:2, чем стабильно выигрывать по 1:0. Сетьен — Дон Кихот испанского футбола: идеалист, который гнёт свою линию, невзирая ни на какие внешние обстоятельства, тренды и требования.

Матч “Вильярреала” с “Барсой” и правда был невероятно весёлым:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Неудачи «Вильярреала» на старте нового сезона — вина не только Сетьена. Этим летом клуб из пригорода Валенсии продал сразу нескольких ключевых игроков: Николаса Джексона, Самуэля Чуквезе и Пау Торреса. Плюс в январе в «Аякс» ушёл вратарь Херонимо Рульи.

Джексона и Чуквезе в атаке заменить более-менее удалось — и внутренними резервами, и новичками в лице Александра Сёрлота и Бена Бреретона. А вот Пау Торреса и Рульи не заменили никем.

В воротах во второй части прошлого сезона играл Пепе Рейна, которому недавно стукнул 41 год. А сейчас играет 21-летний датчанин Филип Йоргенсен. Способный парень, из него наверняка выйдет толк. Но прямо сейчас полноценно заменить Рульи он просто не в состоянии — это всё же игроки разного уровня.

То же самое касается и обороны: на замену Пау Торресу, игроку сборной Испании, «Вильярреал» вытащил из мешка резервистов «Милана» Маттео Габбию. В «Милане» Габбиа был пятым центральным защитником. Даже ветерана Симона Кьера, который не так давно перенёс разрыв крестообразных связок, Стефано Пиоли котировал выше. Кажется, это о чём-то говорит.

Филип Йоргенсен и Маттео Габбиа Фото: Getty Images

Разумеется, потеря основного вратаря и центрального защитника сказалась на результатах «Вильярреала». Но! Значит ли это, что все проблемы Сетьена были бы решены, если бы клуб купил адекватную замену Рульи и Пау Торресу? Нет.

Рульи и Пау Торрес не решали проблем «Вильярреала». Они их маскировали. Даже когда эти игроки были в распоряжении Сетьена, «Вильярреал» был очень несбалансирован. Команда почти никогда не играла на ноль в обороне, регулярно пропускала контратаки. И это было не только в матчах с топами, но и против соперников, которые уступают «Вильярреалу» в классе. Яркий пример — февральская игра с «Мальоркой». «Вильярреал» забил два, но пропустил четыре! Пропустил от команды, которая за 38 туров забила всего 37 мячей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Чтобы ажурный, комбинационный футбол Сетьена приносил результат, нужны элитные исполнители. В «Вильярреале» их никогда не было и, скорее всего, не будет. Не того масштаба клуб. Пригласят ли Сетьена в клуб, который может себе позволить таких исполнителей? Очень-очень вряд ли.

У Кике и так была репутация тренера-провинциала, который никогда ничего не выигрывал — а теперь, после увольнения из «Вильярреала», эта репутация только укрепится. Плюс, если говорить о больших клубах, Сетьен ведь залетал в «Барселону». Именно залетал, потому что пробыл он там совсем недолго, со всеми разругался и напоследок проиграл «Баварии» 2:8.

От своего игрового стиля Сетьен не откажется. Ему через три недели 65 лет — поздновато, чтобы меняться. Если бы он хотел, то уже давно бы это сделал. Кике будет ставить тот футбол, который любит, который ему близок. Ничего другого от него ждать не стоит. А значит, и в командах с большими амбициями ждать его не стоит тоже.

Кике Сетьен Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Сетьен — мастер строить команды, которые выстреливают. Такими у него были и «Лас-Пальмас», и «Бетис». Тогда от этих команд не ждали ничего особенного («Бетис» незадолго до прихода Сетьена играл в Сегунде, а «Лас-Пальмас» вообще в 21-м веке чаще играет в Сегунде, чем в Ла Лиге). Но с Кике они поражали всех смелостью и стилем. Их было приятно смотреть, это были команды-открытия.

Но всё же совсем другое дело работать в клубах, где лишь за смелость и стиль тебя не оценят — где ещё обязательно нужен результат. Для таких команд Сетьен не подходит. Это не значит, что он плохой тренер. Он хороший (как Мукунку) — просто должен быть на своём месте. Не надо требовать от него того, что он не способен дать.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Последний матч Сетьена в «Вильярреале» получился таким же амплитудным, как и весь его период работы в этом клубе. Играли с «Кадисом», вели 1:0, но в итоге уступили 1:3. У «Вильярреала» в первом тайме удалили защитника Педрасу, удалили ещё и самого Сетьена. Плюс в перерыве Кике на пару с Пепе Рейной чуть не устроил драку с полузащитником «Кадиса» Алехо. В общем, всё по-сетьеновски: весело, ярко, фестивально — и без результата.

Теперь Сетьен, наверное, поедет на свою любимую ферму, где он отходил после скандального расставания с «Барсой». Попасёт коров, отдохнёт, перезарядит батареи. А дальше — милости просим обратно в Ла Лигу! Рано или поздно найдутся команды, которые решатся поменять тренера. И тогда почему бы им не пригласить Кике?