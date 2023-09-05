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Ла Лига, Кике Сетьен уволен из “Вильярреала”, Лига Европы, куда пойдёт дальше, кто станет новым тренером, подробности

Смерть поэта. Почему Сетьен был обречён на очередное увольнение
Дмитрий Бажанов
Кике Сетьен уволен из “Вильярреала”
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«Вильярреал» оформил Кике первую тренерскую отставку сезона в Испании.

Идеалисты — очень важные люди в этом мире. Они далеко не всегда успешны. Часто слава приходит к ним через много лет после их смерти. А иногда они так и не получают признания. Но эти люди всегда чётко следуют своим идеям и принципам. Они не знают слова «компромисс». Можно их за это любить, можно ненавидеть или считать глупцами. Но они — такие. И, поверьте, им всё равно, кто и что о них думает.

В чемпионате Испании случилась первая тренерская отставка. Работы лишился один из главных идеалистов Ла Лиги последних лет — Кике Сетьен. Он плохо начал чемпионат с «Вильярреалом» (3 очка в первых 4 турах) — и теперь на вольных хлебах.

Кике Сетьен

Кике Сетьен

Фото: Rafa Babot/Getty Images

Для тех, кто следит за Ла Лигой, Сетьен — это синоним футбола в стиле «стеночки и забегания». Так играли все его команды — по крайней мере те, что выступали в высшей лиге. Сетьен никогда не ориентировался на состав, он приходил и просто ставил свой футбол. А дальше — как будет, так и будет.

Так получилось и в «Вильярреале». Сетьен экстренно пришёл в начале прошлого сезона, когда Унаи Эмери внезапно двинул в «Астон Виллу». И поначалу дела шли паршиво: первую победу во главе «Вильярреала» Кике одержал только в пятом матче. Но затем команда впитала его требования и побежала! Итог: пятое место и путёвка в Лигу Европы.

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Но итоговый результат — это лишь видимая часть айсберга. На самом деле «Вильярреал» болтало весь сезон. Удачные серии сменялись провальными, яркие матчи чередовались с такими, от которых из глаз сочилась кровь. Если бы «Вильярреал» был хоть капельку стабильнее, он бы вполне мог занять четвёртое место и пробиться в Лигу чемпионов. Но стабильность — это вообще не про Сетьена.

Сетьен — это про веселье, про голы, про эстетику на футбольном поле. Ему лучше проиграть 3:4 «Барселоне», уступая по ходу 0:2, а затем ведя 3:2, чем стабильно выигрывать по 1:0. Сетьен — Дон Кихот испанского футбола: идеалист, который гнёт свою линию, невзирая ни на какие внешние обстоятельства, тренды и требования.

Матч “Вильярреала” с “Барсой” и правда был невероятно весёлым:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Неудачи «Вильярреала» на старте нового сезона — вина не только Сетьена. Этим летом клуб из пригорода Валенсии продал сразу нескольких ключевых игроков: Николаса Джексона, Самуэля Чуквезе и Пау Торреса. Плюс в январе в «Аякс» ушёл вратарь Херонимо Рульи.

Джексона и Чуквезе в атаке заменить более-менее удалось — и внутренними резервами, и новичками в лице Александра Сёрлота и Бена Бреретона. А вот Пау Торреса и Рульи не заменили никем.

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В воротах во второй части прошлого сезона играл Пепе Рейна, которому недавно стукнул 41 год. А сейчас играет 21-летний датчанин Филип Йоргенсен. Способный парень, из него наверняка выйдет толк. Но прямо сейчас полноценно заменить Рульи он просто не в состоянии — это всё же игроки разного уровня.

То же самое касается и обороны: на замену Пау Торресу, игроку сборной Испании, «Вильярреал» вытащил из мешка резервистов «Милана» Маттео Габбию. В «Милане» Габбиа был пятым центральным защитником. Даже ветерана Симона Кьера, который не так давно перенёс разрыв крестообразных связок, Стефано Пиоли котировал выше. Кажется, это о чём-то говорит.

Филип Йоргенсен и Маттео Габбиа

Филип Йоргенсен и Маттео Габбиа

Фото: Getty Images

Разумеется, потеря основного вратаря и центрального защитника сказалась на результатах «Вильярреала». Но! Значит ли это, что все проблемы Сетьена были бы решены, если бы клуб купил адекватную замену Рульи и Пау Торресу? Нет.

Рульи и Пау Торрес не решали проблем «Вильярреала». Они их маскировали. Даже когда эти игроки были в распоряжении Сетьена, «Вильярреал» был очень несбалансирован. Команда почти никогда не играла на ноль в обороне, регулярно пропускала контратаки. И это было не только в матчах с топами, но и против соперников, которые уступают «Вильярреалу» в классе. Яркий пример — февральская игра с «Мальоркой». «Вильярреал» забил два, но пропустил четыре! Пропустил от команды, которая за 38 туров забила всего 37 мячей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Чтобы ажурный, комбинационный футбол Сетьена приносил результат, нужны элитные исполнители. В «Вильярреале» их никогда не было и, скорее всего, не будет. Не того масштаба клуб. Пригласят ли Сетьена в клуб, который может себе позволить таких исполнителей? Очень-очень вряд ли.

У Кике и так была репутация тренера-провинциала, который никогда ничего не выигрывал — а теперь, после увольнения из «Вильярреала», эта репутация только укрепится. Плюс, если говорить о больших клубах, Сетьен ведь залетал в «Барселону». Именно залетал, потому что пробыл он там совсем недолго, со всеми разругался и напоследок проиграл «Баварии» 2:8.

От своего игрового стиля Сетьен не откажется. Ему через три недели 65 лет — поздновато, чтобы меняться. Если бы он хотел, то уже давно бы это сделал. Кике будет ставить тот футбол, который любит, который ему близок. Ничего другого от него ждать не стоит. А значит, и в командах с большими амбициями ждать его не стоит тоже.

Кике Сетьен

Кике Сетьен

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Сетьен — мастер строить команды, которые выстреливают. Такими у него были и «Лас-Пальмас», и «Бетис». Тогда от этих команд не ждали ничего особенного («Бетис» незадолго до прихода Сетьена играл в Сегунде, а «Лас-Пальмас» вообще в 21-м веке чаще играет в Сегунде, чем в Ла Лиге). Но с Кике они поражали всех смелостью и стилем. Их было приятно смотреть, это были команды-открытия.

Но всё же совсем другое дело работать в клубах, где лишь за смелость и стиль тебя не оценят — где ещё обязательно нужен результат. Для таких команд Сетьен не подходит. Это не значит, что он плохой тренер. Он хороший (как Мукунку) — просто должен быть на своём месте. Не надо требовать от него того, что он не способен дать.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Последний матч Сетьена в «Вильярреале» получился таким же амплитудным, как и весь его период работы в этом клубе. Играли с «Кадисом», вели 1:0, но в итоге уступили 1:3. У «Вильярреала» в первом тайме удалили защитника Педрасу, удалили ещё и самого Сетьена. Плюс в перерыве Кике на пару с Пепе Рейной чуть не устроил драку с полузащитником «Кадиса» Алехо. В общем, всё по-сетьеновски: весело, ярко, фестивально — и без результата.

Теперь Сетьен, наверное, поедет на свою любимую ферму, где он отходил после скандального расставания с «Барсой». Попасёт коров, отдохнёт, перезарядит батареи. А дальше — милости просим обратно в Ла Лигу! Рано или поздно найдутся команды, которые решатся поменять тренера. И тогда почему бы им не пригласить Кике?

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