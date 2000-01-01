Телохранитель спас Месси от фаната
Охранник Лео, кажется, скоро станет таким же популярным, как и сам игрок. В матче с «Лос-Анджелесом» телохранитель выдал сумасшедший кросс и спас аргентинца от болельщика. Лео под надёжной защитой!
Хорошая работа
Яссин Чеуко показал, что не зря занимает свою должность. Увидев фаната, бегущего к Месси, он за несколько секунд пробежал всё поле быстрее стюардов и успел перехватить болельщика. Правда, едва не снеся самого Лео.
Телохранитель спас Месси от фаната! Охранник выдал невероятный кросс
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