Телохранитель спас Месси от фаната! Охранник выдал невероятный кросс

Хорошая работа

Яссин Чеуко показал, что не зря занимает свою должность. Увидев фаната, бегущего к Месси, он за несколько секунд пробежал всё поле быстрее стюардов и успел перехватить болельщика. Правда, едва не снеся самого Лео.