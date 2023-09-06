8 топ-матчей четверга: сборная России, КХЛ, отбор Евро и US Open

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🏒 16:30: «Авангард» — «Автомобилист», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какой он всё-таки, обновлённый «Авангард»?

Омская команда радикально обновилась летом сверху донизу, от атаки образца прошлогоднего плей-офф осталось лишь три игрока. Первый матч сезона завершился непростой победой над такой же перестраивающейся «Сибирью», но сейчас в Омск приедет одержавший две победы над серьёзными соперниками и сохранивший костяк «Автомобилист». Уральская команда в прошлом году в гостях действовала куда менее уверенно, чем дома, и для неё это тоже будет серьёзный тест.

Какой он всё-таки, обновлённый «Авангард»? Фото: vk.com/hcavtomobilist

⚽️ 17:00: Казахстан — Финляндия, ЧЕ-2024, квалификация, группа H, 5-й тур

Интрига: Казахстан сделает важный шаг к Евро?

Неожиданно, но Казахстан лидирует в своей отборочной группе после четырёх туров. Команда Магомеда Адиева набрала девять очков. Впереди – встреча с одним из главных конкурентов. У финнов также девять очков. То есть впереди игра за первое место. Казахстану крайне важно побеждать ещё и по той причине, что встреча пройдёт на их поле. Чтобы отобраться на Евро, нельзя терять очки дома. А у Казахстана реальные шансы попасть на финальный турнир в Германии!

Казахстан сделает важный шаг к Евро? Фото: kff.kz

🇷🇺 ⚽️ 19:00: Египет U23 — Россия, товарищеский матч

Интрига: проверка для команды Валерия Карпина в матче с сильной олимпийской командой

Сборная России проведёт свой третий матч в 2023 году. Команда Валерия Карпина отправилась на встречу с олимпийской командой Египта. Необычный, но достаточно сильный соперник. Интересно посмотреть на эксперименты с составом от Карпина. В каких сочетаниях и расстановке выйдет команда? В каком стиле сыграет Россия? Всё это любопытно. Результат – не самое важное, но в случае поражения к Карпину наверняка появятся вопросы.

Проверка для команды Валерия Карпина Фото: Михаил Шапаев, РФС

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Металлург», чемпионат КХЛ

Интрига: продолжит ли «Магнитка» показывать стиль?

Андрей Разин вернулся в «Металлург» и ставит команде атакующий и скоростной хоккей. «Магнитка» классно смотрелась в прошлом матче с ЦСКА — а ведь у команды есть очевидный запас в лице легионеров, которые пропустили предсезонку и должны добавить по ходу сезона. Но и «Динамо» летом усилилось, приобрело чуть ли не главного технаря лиги Никиту Гусева и отсиживаться в своей зоне не будет.

Продолжит ли «Магнитка» показывать стиль? Фото: vk.com/dynamo_ru

⚽️ 21:45: Франция — Ирландия, ЧЕ-2024, квалификация, группа B, 5-й тур

Интрига: главный фаворит группы В оторвётся ещё сильнее?

Франция уверенно лидирует в группе В, одержав четыре победы в четырёх встречах. Команда Дидье Дешама принимает на этот раз дома Ирландию. Гости выиграли всего один раз за три тура. Не слишком страшный соперник для Франции. В случае победы «трёхцветные» ещё сильнее оторвутся от конкурентов в таблице, практически гарантируя место на Евро уже после пяти туров.

Франция уверенно лидирует в группе В Фото: Oisin Keniry/Getty Images

⚽️ 21:45: Нидерланды — Греция, ЧЕ-2024, квалификация, группа B, 5-й тур

Интрига: Нидерланды исправят тяжёлое положение в группе?

Нидерланды занимают четвёртое место в группе В, одержав одну победу и уступив в одной встрече. Для того чтобы догонять Францию, важно выигрывать в каждой игре. Впереди – домашний матч с Грецией. «Эллада» набрала шесть очков за три матча и претендует на поездку на Евро. Так что Греция и Нидерланды – прямые конкуренты за путёвку. Победитель получит хорошее подспорье для дальнейшей борьбы.

Вирджил ван Дейк Фото: Claudio Villa/Getty Images

⚽️ 21:45: Сербия — Венгрия, ЧЕ-2024, квалификация, группа G, 5-й тур

Интрига: разборка лидеров группы G

Сербия и Венгрия набрали по семь очков после трёх туров. Команды считаются фаворитами группы G, так что сюрпризов здесь нет. Но кто из них вырвется вперёд? Это определится после очного матча в Белграде. Обе команды настроены попасть на Евро, но одна из них получит относительный комфорт и преимущество. Несмотря на домашнее поле, Сербия не может ощущать себя спокойно. Венгрия уже доказала, что является грозной силой, не боящейся даже грандов.

Сербия и Венгрия набрали по семь очков после трёх туров Фото: Filip Filipovic/Getty Images

🎾 22:00*: Маркета Вондроушова (Чехия, 9) или Мэдисон Кис (США, 17) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open — 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Соболенко в первый финал US Open?

Третий год подряд Арина Соболенко дошла до полуфинала US Open, а кроме того, в этом году белорусская теннисистка добралась как минимум до четвёрки сильнейших на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Последний раз подобное удавалось Серене Уильямс в сезоне-2016. Сможет ли Арина впервые пробиться в решающий матч на Открытом чемпионате США? Ведь играть она будет с опытной соперницей.

Арина Соболенко Фото: Al Bello/Getty Images

🎾 Отдельное расписание US Open — 2023

Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартовал 28 августа. Утром здесь появится отдельное расписание топ-матчей.