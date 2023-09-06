8 топ-матчей четверга: сборная России, КХЛ, отбор Евро и US Open

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Посмотреть все события 7 сентября в Матч-центре
Программа коротко:
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Автомобилист», чемпионат КХЛ
- ⚽️ 17:00: Казахстан — Финляндия, ЧЕ-2024, квалификация, группа H, 5-й тур
- 🇷🇺 ⚽️ 19:00: Египет U23 — Россия, товарищеский матч
- 🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Металлург», чемпионат КХЛ
- ⚽️ 21:45: Франция — Ирландия, ЧЕ-2024, квалификация, группа B, 5-й тур
- ⚽️ 21:45: Нидерланды — Греция, ЧЕ-2024, квалификация, группа B, 5-й тур
- ⚽️ 21:45: Сербия — Венгрия, ЧЕ-2024, квалификация, группа G, 5-й тур
- 🎾 22:00*: Маркета Вондроушова (Чехия, 9) или Мэдисон Кис (США, 17) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open — 1/2 финала
- 🎾 Отдельное расписание US Open — 2023
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Время в материале указано по Москве.
🏒 16:30: «Авангард» — «Автомобилист», чемпионат КХЛ
Интрига: какой он всё-таки, обновлённый «Авангард»?
Омская команда радикально обновилась летом сверху донизу, от атаки образца прошлогоднего плей-офф осталось лишь три игрока. Первый матч сезона завершился непростой победой над такой же перестраивающейся «Сибирью», но сейчас в Омск приедет одержавший две победы над серьёзными соперниками и сохранивший костяк «Автомобилист». Уральская команда в прошлом году в гостях действовала куда менее уверенно, чем дома, и для неё это тоже будет серьёзный тест.
Какой он всё-таки, обновлённый «Авангард»?
Фото: vk.com/hcavtomobilist
⚽️ 17:00: Казахстан — Финляндия, ЧЕ-2024, квалификация, группа H, 5-й тур
Интрига: Казахстан сделает важный шаг к Евро?
Неожиданно, но Казахстан лидирует в своей отборочной группе после четырёх туров. Команда Магомеда Адиева набрала девять очков. Впереди – встреча с одним из главных конкурентов. У финнов также девять очков. То есть впереди игра за первое место. Казахстану крайне важно побеждать ещё и по той причине, что встреча пройдёт на их поле. Чтобы отобраться на Евро, нельзя терять очки дома. А у Казахстана реальные шансы попасть на финальный турнир в Германии!
Казахстан сделает важный шаг к Евро?
Фото: kff.kz
🇷🇺 ⚽️ 19:00: Египет U23 — Россия, товарищеский матч
Интрига: проверка для команды Валерия Карпина в матче с сильной олимпийской командой
Сборная России проведёт свой третий матч в 2023 году. Команда Валерия Карпина отправилась на встречу с олимпийской командой Египта. Необычный, но достаточно сильный соперник. Интересно посмотреть на эксперименты с составом от Карпина. В каких сочетаниях и расстановке выйдет команда? В каком стиле сыграет Россия? Всё это любопытно. Результат – не самое важное, но в случае поражения к Карпину наверняка появятся вопросы.
Проверка для команды Валерия Карпина
Фото: Михаил Шапаев, РФС
🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Металлург», чемпионат КХЛ
Интрига: продолжит ли «Магнитка» показывать стиль?
Андрей Разин вернулся в «Металлург» и ставит команде атакующий и скоростной хоккей. «Магнитка» классно смотрелась в прошлом матче с ЦСКА — а ведь у команды есть очевидный запас в лице легионеров, которые пропустили предсезонку и должны добавить по ходу сезона. Но и «Динамо» летом усилилось, приобрело чуть ли не главного технаря лиги Никиту Гусева и отсиживаться в своей зоне не будет.
Продолжит ли «Магнитка» показывать стиль?
Фото: vk.com/dynamo_ru
⚽️ 21:45: Франция — Ирландия, ЧЕ-2024, квалификация, группа B, 5-й тур
Интрига: главный фаворит группы В оторвётся ещё сильнее?
Франция уверенно лидирует в группе В, одержав четыре победы в четырёх встречах. Команда Дидье Дешама принимает на этот раз дома Ирландию. Гости выиграли всего один раз за три тура. Не слишком страшный соперник для Франции. В случае победы «трёхцветные» ещё сильнее оторвутся от конкурентов в таблице, практически гарантируя место на Евро уже после пяти туров.
Франция уверенно лидирует в группе В
Фото: Oisin Keniry/Getty Images
⚽️ 21:45: Нидерланды — Греция, ЧЕ-2024, квалификация, группа B, 5-й тур
Интрига: Нидерланды исправят тяжёлое положение в группе?
Нидерланды занимают четвёртое место в группе В, одержав одну победу и уступив в одной встрече. Для того чтобы догонять Францию, важно выигрывать в каждой игре. Впереди – домашний матч с Грецией. «Эллада» набрала шесть очков за три матча и претендует на поездку на Евро. Так что Греция и Нидерланды – прямые конкуренты за путёвку. Победитель получит хорошее подспорье для дальнейшей борьбы.
Вирджил ван Дейк
Фото: Claudio Villa/Getty Images
⚽️ 21:45: Сербия — Венгрия, ЧЕ-2024, квалификация, группа G, 5-й тур
Интрига: разборка лидеров группы G
Сербия и Венгрия набрали по семь очков после трёх туров. Команды считаются фаворитами группы G, так что сюрпризов здесь нет. Но кто из них вырвется вперёд? Это определится после очного матча в Белграде. Обе команды настроены попасть на Евро, но одна из них получит относительный комфорт и преимущество. Несмотря на домашнее поле, Сербия не может ощущать себя спокойно. Венгрия уже доказала, что является грозной силой, не боящейся даже грандов.
Сербия и Венгрия набрали по семь очков после трёх туров
Фото: Filip Filipovic/Getty Images
🎾 22:00*: Маркета Вондроушова (Чехия, 9) или Мэдисон Кис (США, 17) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open — 1/2 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: пробьётся ли Соболенко в первый финал US Open?
Третий год подряд Арина Соболенко дошла до полуфинала US Open, а кроме того, в этом году белорусская теннисистка добралась как минимум до четвёрки сильнейших на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Последний раз подобное удавалось Серене Уильямс в сезоне-2016. Сможет ли Арина впервые пробиться в решающий матч на Открытом чемпионате США? Ведь играть она будет с опытной соперницей.
Арина Соболенко
Фото: Al Bello/Getty Images
🎾 Отдельное расписание US Open — 2023
Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартовал 28 августа. Утром здесь появится отдельное расписание топ-матчей.
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