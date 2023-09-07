Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Греция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

France Football назвал номинантов на «Золотой мяч» — 2023, претенденты: Месси, Хвича, Холанд, Мбаппе, Де Брёйне, Бензема

Названы 30 претендентов на «Золотой мяч». Кто возьмёт награду – Хвича, Месси или Холанд?
Никита Паглазов
Названы 30 претендентов на «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии
А может, Де Брёйне или Мбаппе?

Журнал France Football назвал имена 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч» – награду лучшему футболисту мира. В список попал действующий обладатель награды – Карим Бензема, а также Лео Месси, бравший ЗМ наибольшее количество раз (7). Но есть и другие претенденты. Например, Эрлинг Холанд, Кевин Де Брёйне и Хвича Кварацхелия.

Предлагаем выбрать обладателя «Золотого мяча» по версии читателей «Чемпионата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: Кто возьмёт «Золотой мяч» — 2023?
Эрлинг Холанд
Фото: Michael Steele/Getty Images
1 место

Эрлинг Холанд – нападающий, 23 года (Норвегия/«Манчестер Сити»)

Статистика в прошлом сезоне: 52+9 в 53 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов, обладатель «Золотой бутсы» АПЛ и УЕФА

Лионель Месси
Фото: Getty Images
2 место

Лионель Месси – нападающий, 36 лет (Аргентина/«Интер Майами» (экс-«ПСЖ»)

Статистика в прошлом сезоне: 32+25 в 52 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион мира, чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции, обладатель награды The Best FIFA Men’s Player, лучший игрок ЧМ-2022

Кевин Де Брёйне
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
3 место

Кевин Де Брёйне – полузащитник, 32 года (Бельгия/«Манчестер Сити»)

Статистика в прошлом сезоне: 10+31 в 49 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия
Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
4 место

Хвича Кварацхелия – нападающий, 22 года (Грузия/«Наполи»)

Статистика в прошлом сезоне: 14+17 в 43 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Италии, игрок сезона в Серии А

Бернарду Силва
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
5 место

Бернарду Силва – полузащитник, 29 лет (Португалия/«Манчестер Сити»)

Статистика в прошлом сезоне: 7+8 в 55 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов

Родри
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
6 место

Родри – полузащитник, 27 лет (Испания/«Манчестер Сити»)

Статистика в прошлом сезоне: 4+7 в 56 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги наций УЕФА

Виктор Осимхен
Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
7 место

Виктор Осимхен – нападающий, 24 года (Нигерия/«Наполи»)

Статистика в прошлом сезоне: 31+5 в 39 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Италии, лучший бомбардир Серии А

Винисиус Жуниор
Фото: Fran Santiago/Getty Images
8 место

Винисиус Жуниор – нападающий, 23 года (Бразилия/«Реал»)

Статистика в прошлом сезоне: 23+21 в 53 матчах
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Кубка и Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного ЧМ

Илкай Гюндоган
Фото: Michael Steele/Getty Images
9 место

Илкай Гюндоган – полузащитник, 32 года (Германия/«Барселона» (экс-«Манчестер Сити»)

Статистика в прошлом сезоне: 11+7 в 51 матче
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов

Джуд Беллингем
Фото: Christof Koepsel/Getty Images
10 место

Джуд Беллингем – полузащитник, 20 лет (Англия/«Реал» (экс-«Боруссия» Д)

Статистика в прошлом сезоне: 14+7 в 42 матчах

Достижения в прошлом сезоне:

Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images
11 место

Килиан Мбаппе – нападающий, 24 года (Франция/«ПСЖ»)

Статистика в прошлом сезоне: 41+10 в 43 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции и серебра ЧМ-2022

Хулиан Альварес
Фото: Getty Images
12 место

Хулиан Альварес – нападающий, 23 года (Аргентина/«Манчестер Сити»)

Статистика в прошлом сезоне: 17+5 в 49 матчах

Достижения в прошлом сезоне: чемпион мира, чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов

Гарри Кейн
Фото: Chris Brunskill/Getty Images
13 место

Гарри Кейн – нападающий, 30 лет (Англия/«Бавария» (экс-«Тоттенхэм»)

Статистика в прошлом сезоне: 32+5 в 49 матчах
Достижения в прошлом сезоне:

Лаутаро Мартинес
Фото: Getty Images
14 место

Лаутаро Мартинес – нападающий, 26 лет (Аргентина/«Интер»)

Статистика в прошлом сезоне: 28+11 в 57 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион мира, обладатель Кубка и Суперкубка Италии, финалист Лиги чемпионов

Карим Бензема
Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images
15 место

Карим Бензема – нападающий, 35 лет (Франция/«Аль-Иттихад» (экс-«Реал»)

Статистика в прошлом сезоне: 31+6 в 43 матчах
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Кубка и Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного ЧМ, серебряный призёр ЧМ-2022

Лука Модрич
Фото: Getty Images
16 место

Лука Модрич – полузащитник, 37 лет (Хорватия/«Реал»)

Статистика в прошлом сезоне: 6+6 в 52 матчах
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Кубка и Суперкубка Испании, а также бронзы ЧМ-2022, финалист Лиги наций УЕФА, победитель клубного ЧМ

Эмилиано Мартинес
Фото: Jose Breton/Getty Images
17 место

Эмилиано Мартинес – вратарь, 31 год (Аргентина/«Астон Вилла»)

Статистика в прошлом сезоне: 37 матчей, 39 пропущенных мячей, 13 матчей «на ноль»

Достижения в прошлом сезоне: чемпион мира, лучший вратарь ЧМ-2022, обладатель награды The Best FIFA Goalkeeper

Яссин Боно
Фото: Getty Images
18 место

Яссин Боно – вратарь, 32 года (Марокко/«Аль-Хиляль» (экс-«Севилья»)

Статистика в прошлом сезоне: 36 матчей, 60 пропущенных голов, семь матчей «на ноль»
Достижения в прошлом сезоне: победитель Лиги Европы

Роберт Левандовски
Фото: Alex Caparros/Getty Images
19 место

Роберт Левандовски – нападающий, 35 лет (Польша/«Барселона»)

Статистика в прошлом сезоне: 33+8 в 46 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании

Мартин Эдегор
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
20 место

Мартин Эдегор – полузащитник, 24 года (Норвегия/«Арсенал»)

Статистика в прошлом сезоне: 15+8 в 45 матчах
Достижения в прошлом сезоне:

Антуан Гризманн
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
21 место

Антуан Гризманн – нападающий, 32 года (Франция/«Атлетико»)

Статистика в прошлом сезоне: 16+19 в 48 матчах
Достижения в прошлом сезоне: серебро ЧМ-2022

Рубен Диаш
Фото: Michael Regan/Getty Images
22 место

Рубен Диаш – защитник, 26 лет (Португалия/«Манчестер Сити»)

Статистика в прошлом сезоне: 1+0 в 41 матче

Достижения в прошлом сезоне: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов

Мохамед Салах
Фото: Matt McNulty/Getty Images
23 место

Мохамед Салах – нападающий, 31 год (Египет/«Ливерпуль»)

Статистика в прошлом сезоне: 30+16 в 51 матче
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Суперкубка Англии

Йошко Гвардиол
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
24 место

Йошко Гвардиол – защитник, 21 год (Хорватия/«Манчестер Сити» (экс-«РБ Лейпциг»)

Статистика в прошлом сезоне: 3+0 в 41 матче
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Кубка Германии и бронзы ЧМ-2022

Николо Барелла
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
25 место

Николо Барелла – полузащитник, 26 лет (Италия/«Интер»)

Статистика в прошлом сезоне: 9+10 в 52 матчах

Достижения в прошлом сезоне: обладатель Кубка и Суперкубка Италии, финалист Лиги чемпионов

Андре Онана
Фото: Michael Steele/Getty Images
26 место

Андре Онана – вратарь, 27 лет (Камерун/«Манчестер Юнайтед» (экс-«Интер»)

Статистика в прошлом сезоне: 41 матч, 36 пропущенных голов, 19 игр «на ноль»
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Кубка и Суперкубка Италии, финалист Лиги чемпионов

Ким Мин Джэ
Фото: Chris Brunskill/Getty Images
27 место

Ким Мин Джэ – защитник, 26 лет (Южная Корея/«Бавария» (экс-«Наполи»)

Статистика в прошлом сезоне: 2+2 в 45 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Италии

Букайо Сака
Фото: Paul Harding/Getty Images
28 место

Букайо Сака – полузащитник, 22 года (Англия/«Арсенал»)

Статистика в прошлом сезоне: 15+11 в 48 матчах
Достижения в прошлом сезоне:

Джамал Мусиала
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
29 место

Джамал Мусиала – полузащитник, 20 лет (Германия/«Бавария»)

Статистика в прошлом сезоне: 16+16 в 47 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Германии, обладатель Суперкубка Германии

Рандаль Коло Муани
Фото: Lars Baron/Getty Images
30 место

Рандаль Коло Муани – нападающий 24 года, (Франция/«ПСЖ» (экс-«Айнтрахт» Ф)

Статистика в прошлом сезоне: 23+17 в 46 матчах

Достижения в прошлом сезоне: серебро ЧМ-2022

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android