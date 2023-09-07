А может, Де Брёйне или Мбаппе?

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Названы 30 претендентов на «Золотой мяч». Кто возьмёт награду – Хвича, Месси или Холанд?

Журнал France Football назвал имена 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч» – награду лучшему футболисту мира. В список попал действующий обладатель награды – Карим Бензема, а также Лео Месси, бравший ЗМ наибольшее количество раз (7). Но есть и другие претенденты. Например, Эрлинг Холанд, Кевин Де Брёйне и Хвича Кварацхелия.

Предлагаем выбрать обладателя «Золотого мяча» по версии читателей «Чемпионата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.