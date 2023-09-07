Названы 30 претендентов на «Золотой мяч». Кто возьмёт награду – Хвича, Месси или Холанд?

Журнал France Football назвал имена 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч» – награду лучшему футболисту мира. В список попал действующий обладатель награды – Карим Бензема, а также Лео Месси, бравший ЗМ наибольшее количество раз (7). Но есть и другие претенденты. Например, Эрлинг Холанд, Кевин Де Брёйне и Хвича Кварацхелия.
Предлагаем выбрать обладателя «Золотого мяча» по версии читателей «Чемпионата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Эрлинг Холанд – нападающий, 23 года (Норвегия/«Манчестер Сити»)
Статистика в прошлом сезоне: 52+9 в 53 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов, обладатель «Золотой бутсы» АПЛ и УЕФА
Лионель Месси – нападающий, 36 лет (Аргентина/«Интер Майами» (экс-«ПСЖ»)
Статистика в прошлом сезоне: 32+25 в 52 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион мира, чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции, обладатель награды The Best FIFA Men’s Player, лучший игрок ЧМ-2022
Кевин Де Брёйне – полузащитник, 32 года (Бельгия/«Манчестер Сити»)
Статистика в прошлом сезоне: 10+31 в 49 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов
Хвича Кварацхелия – нападающий, 22 года (Грузия/«Наполи»)
Статистика в прошлом сезоне: 14+17 в 43 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Италии, игрок сезона в Серии А
Бернарду Силва – полузащитник, 29 лет (Португалия/«Манчестер Сити»)
Статистика в прошлом сезоне: 7+8 в 55 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов
Родри – полузащитник, 27 лет (Испания/«Манчестер Сити»)
Статистика в прошлом сезоне: 4+7 в 56 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги наций УЕФА
Виктор Осимхен – нападающий, 24 года (Нигерия/«Наполи»)
Статистика в прошлом сезоне: 31+5 в 39 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Италии, лучший бомбардир Серии А
Винисиус Жуниор – нападающий, 23 года (Бразилия/«Реал»)
Статистика в прошлом сезоне: 23+21 в 53 матчах
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Кубка и Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного ЧМ
Илкай Гюндоган – полузащитник, 32 года (Германия/«Барселона» (экс-«Манчестер Сити»)
Статистика в прошлом сезоне: 11+7 в 51 матче
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов
Джуд Беллингем – полузащитник, 20 лет (Англия/«Реал» (экс-«Боруссия» Д)
Статистика в прошлом сезоне: 14+7 в 42 матчах
Достижения в прошлом сезоне: –
Килиан Мбаппе – нападающий, 24 года (Франция/«ПСЖ»)
Статистика в прошлом сезоне: 41+10 в 43 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции и серебра ЧМ-2022
Хулиан Альварес – нападающий, 23 года (Аргентина/«Манчестер Сити»)
Статистика в прошлом сезоне: 17+5 в 49 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион мира, чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов
Гарри Кейн – нападающий, 30 лет (Англия/«Бавария» (экс-«Тоттенхэм»)
Статистика в прошлом сезоне: 32+5 в 49 матчах
Достижения в прошлом сезоне: –
Лаутаро Мартинес – нападающий, 26 лет (Аргентина/«Интер»)
Статистика в прошлом сезоне: 28+11 в 57 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион мира, обладатель Кубка и Суперкубка Италии, финалист Лиги чемпионов
Карим Бензема – нападающий, 35 лет (Франция/«Аль-Иттихад» (экс-«Реал»)
Статистика в прошлом сезоне: 31+6 в 43 матчах
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Кубка и Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного ЧМ, серебряный призёр ЧМ-2022
Лука Модрич – полузащитник, 37 лет (Хорватия/«Реал»)
Статистика в прошлом сезоне: 6+6 в 52 матчах
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Кубка и Суперкубка Испании, а также бронзы ЧМ-2022, финалист Лиги наций УЕФА, победитель клубного ЧМ
Эмилиано Мартинес – вратарь, 31 год (Аргентина/«Астон Вилла»)
Статистика в прошлом сезоне: 37 матчей, 39 пропущенных мячей, 13 матчей «на ноль»
Достижения в прошлом сезоне: чемпион мира, лучший вратарь ЧМ-2022, обладатель награды The Best FIFA Goalkeeper
Яссин Боно – вратарь, 32 года (Марокко/«Аль-Хиляль» (экс-«Севилья»)
Статистика в прошлом сезоне: 36 матчей, 60 пропущенных голов, семь матчей «на ноль»
Достижения в прошлом сезоне: победитель Лиги Европы
Роберт Левандовски – нападающий, 35 лет (Польша/«Барселона»)
Статистика в прошлом сезоне: 33+8 в 46 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании
Мартин Эдегор – полузащитник, 24 года (Норвегия/«Арсенал»)
Статистика в прошлом сезоне: 15+8 в 45 матчах
Достижения в прошлом сезоне: –
Антуан Гризманн – нападающий, 32 года (Франция/«Атлетико»)
Статистика в прошлом сезоне: 16+19 в 48 матчах
Достижения в прошлом сезоне: серебро ЧМ-2022
Рубен Диаш – защитник, 26 лет (Португалия/«Манчестер Сити»)
Статистика в прошлом сезоне: 1+0 в 41 матче
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов
Мохамед Салах – нападающий, 31 год (Египет/«Ливерпуль»)
Статистика в прошлом сезоне: 30+16 в 51 матче
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Суперкубка Англии
Йошко Гвардиол – защитник, 21 год (Хорватия/«Манчестер Сити» (экс-«РБ Лейпциг»)
Статистика в прошлом сезоне: 3+0 в 41 матче
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Кубка Германии и бронзы ЧМ-2022
Николо Барелла – полузащитник, 26 лет (Италия/«Интер»)
Статистика в прошлом сезоне: 9+10 в 52 матчах
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Кубка и Суперкубка Италии, финалист Лиги чемпионов
Андре Онана – вратарь, 27 лет (Камерун/«Манчестер Юнайтед» (экс-«Интер»)
Статистика в прошлом сезоне: 41 матч, 36 пропущенных голов, 19 игр «на ноль»
Достижения в прошлом сезоне: обладатель Кубка и Суперкубка Италии, финалист Лиги чемпионов
Ким Мин Джэ – защитник, 26 лет (Южная Корея/«Бавария» (экс-«Наполи»)
Статистика в прошлом сезоне: 2+2 в 45 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Италии
Букайо Сака – полузащитник, 22 года (Англия/«Арсенал»)
Статистика в прошлом сезоне: 15+11 в 48 матчах
Достижения в прошлом сезоне: –
Джамал Мусиала – полузащитник, 20 лет (Германия/«Бавария»)
Статистика в прошлом сезоне: 16+16 в 47 матчах
Достижения в прошлом сезоне: чемпион Германии, обладатель Суперкубка Германии
Рандаль Коло Муани – нападающий 24 года, (Франция/«ПСЖ» (экс-«Айнтрахт» Ф)
Статистика в прошлом сезоне: 23+17 в 46 матчах
Достижения в прошлом сезоне: серебро ЧМ-2022
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