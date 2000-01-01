Рамос заплакал на презентации в «Севилье»
Серхио Рамос официально перешёл в «Севилью». Клуб представил защитника болельщикам просто, но со вкусом. Великий испанец не сдержал эмоций!
Долгожданное возвращение
Серхио — воспитанник «Севильи». Но последний раз за красно-белых он играл аж в 2005 году. После футболист выступал за «Реал» и «ПСЖ». И сейчас, спустя 18 лет, Рамос вернулся в родной клуб.
Искренние эмоции
На презентации Рамос вышел на поле под громкие овации болельщиков. Когда Серхио встал на специальный подиум и начал произносить речь, то не сдержал слёз. Это было очень трогательно!
Рамоса презентовали в «Севилье». Серхио не сдержал слёз на родном стадионе
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