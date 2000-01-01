Рамоса презентовали в «Севилье». Серхио не сдержал слёз на родном стадионе

Долгожданное возвращение

Серхио — воспитанник «Севильи». Но последний раз за красно-белых он играл аж в 2005 году. После футболист выступал за «Реал» и «ПСЖ». И сейчас, спустя 18 лет, Рамос вернулся в родной клуб.