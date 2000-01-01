Захарян в топ-5 самых дорогих трансферов лета в Ла Лиге
А кто ещё в пятёрке?
5-е место
Арсен Захарян открывает этот топ. Из «Динамо» в «Реал Сосьедад» россиянин перебрался за € 13 млн.
4-е место
За трансфер Сесара Монтеса из «Эспаньола», выступающего в Сегунде, «Альмерия» отдала € 14 млн.
3-е место
Арда Гюлер перебрался из «Фенербахче» в «Реал» за € 20 млн.
2-е место
«Атлетико» выплатил «Барселоне» € 20 млн за Антуана Гризманна.
1-е место
Лидер топа — Джуд Беллингем. За его трансфер из дортмундской «Боруссии» «Реал» выложил € 103 млн.
Захарян — в топ-5 самых дорогих трансферов лета в Ла Лиге. Кто ещё в списке?
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