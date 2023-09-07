11 топ-матчей пятницы: крутые встречи сборных, полуфиналы US Open и старт КМ по регби!

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Посмотреть все события 8 сентября в Матч-центре.
Программа коротко:
- ⚽️ 3:00: Аргентина — Эквадор, отбор на ЧМ-2026 — Южная Америка, 1-й тур
- 🏀 11:45: Сербия — Канада, ЧМ-2023 (м), 1/2 финала
- 🏀 15:40: США — Германия, ЧМ-2023 (м), 1/2 финала
- 🇷🇺 ⚽️ 16:00: Узбекистан U21 — Россия U21, товарищеский матч
- ⚽️ 19:00: Грузия — Испания, ЧЕ-2024, квалификация, группа A, 5-й тур
- 🏒 19:00: «Ак Барс» — «Куньлунь», чемпионат КХЛ
- 🏒 19:00: «Торпедо» — «Динамо» Минск, чемпионат КХЛ
- ⚽️ 21:45: Турция — Армения, ЧЕ-2024, квалификация, группа D, 5-й тур
- ⚽️ 21:45: Словакия — Португалия, ЧЕ-2024, квалификация, группа J, 5-й тур
- 🎾 22:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3), US Open — 1/2 финала
- 🎾 Отдельное расписание US Open — 2023
- 🏉 22:15: Франция — Новая Зеландия, регби — КМ-2023, группа А, 1-й тур
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Время в материале указано по Москве.
⚽️ 3:00: Аргентина — Эквадор, отбор на ЧМ-2026 — Южная Америка, 1-й тур
Интрига: старт пути аргентинцев к защите титула чемпионов мира
Чемпионат мира — 2022 закончился менее года назад, а уже начинается отбор на ЧМ-2026. Южная Америка, как и всегда, подарит множество интригующих встреч в квалификации. Первая из них состоится уже 8 сентября. Действующий чемпион мира – Аргентина – примет на своём поле Эквадор, также участвовавший в ЧМ-2022. Участие в игре примет Лео Месси, ставший лучшим игроком прошедшего турнира. Ещё неизвестно, поедет ли легендарный форвард на чемпионат мира в 2026 году, но помогать в отборе он точно будет. Получится у Месси и компании стартовать с победы?
Футболисты сборной Аргентины
Фото: Alex Grimm/Getty Images
🏀 11:45: Сербия — Канада, ЧМ-2023 (м), 1/2 финала
Интрига: кто станет первым участником финала ЧМ-2023?
Кто изначально мог предположить, что Сербия сможет побороться как минимум за третье место? Так или иначе, Богдан Богданович и компания сейчас находятся на полуфинальной стадии, где им будут противостоять канадцы, которые проиграли частично сенсационно сборной Бразилии. Шей Гилджес-Александр, Диллон Брукс и Ар Джей Барретт решительные и мотивированные — Канаде могут помешать только их же ошибки.
Баскетболисты Канады и Сербии
Фото: fiba.basketball
🏀 15:40: США — Германия, ЧМ-2023 (м), 1/2 финала
Интрига: кто станет очередным участником финала ЧМ-2023 и смогут ли немцы продолжить победную серию?
Примечательный факт: сборная Германии — единственный участник полуфиналов, который ни разу не потерпел поражения в нынешнем Кубке мира. Даже несмотря на неудачную игру звёздного разыгрывающего Денниса Шрёдера в прошлом матче с Латвией, немцы всё равно смогли одержать победу. Что касается американской команды, то они потерпели поражение — единственное — от сборной Литвы, которая в четвертьфинале крупно и неожиданно уступила Сербии. Так или иначе, команда Стива Керра заряжена на победу, и интересно посмотреть, какие тактические решения найдёт наставник Германии Гордон Херберт против сборной США.
США и Германия оспорят место в финале ЧМ
Фото: fiba.basketball
🇷🇺 ⚽️ 16:00: Узбекистан U21 — Россия U21, товарищеский матч
Интрига: российские юниоры пройдут проверку крепкой азиатской сборной?
Сборная России U21 под руководством Ивана Шабарова проведёт два контрольных матча в гостях с Узбекистаном. Неплохая проверка для ближайшего резерва главной национальной команды. Например, за Россию U21 выступают Илья Ишков («Урал»), Михаил Рядно (ЦСКА) и Илья Рожков («Рубин»), показавшие себя в новом сезоне РПЛ. Любопытно, как они проявят себя в международной встрече.
Сборная России U21
Фото: Александр Любарский/РФС
⚽️ 19:00: Грузия — Испания, ЧЕ-2024, квалификация, группа A, 5-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: у Хвичи или испанцев возникнут большие проблемы в отборе?
У Грузии и Испании не самая простая ситуация в отборочной группе А. Команда Хвичи Кварацхелии набрала всего четыре очка в трёх турах, уже серьёзно отставая от Шотландии (12). У Испании – одна победа и одно поражение. Терять очки нельзя обеим сборным. А впереди – очный матч. Одна из команд в случае неудовлетворительного результата получит множество проблем. Отобраться на Евро станет сложнее. Хотя впереди ещё несколько встреч, но из-за высокой конкуренции важно каждое очко.
Футболисты национальной команды Грузии
Фото: Getty Images
🏒 19:00: «Ак Барс» — «Куньлунь», чемпионат КХЛ
Интрига: удержит ли «Куньлунь» лидерство в КХЛ?
В КХЛ неожиданный лидер. «Ред Стар» — единственная из сыгравших три матча команда лиги, которая не потеряла ни одного очка. При этом не сказать, что соперники китайского клуба были слабыми — «Спартак», минское «Динамо» и «Сочи», который в последней игре уверенно обыграл предстоящего соперника «драконов». Разозлённые казанцы на своём льду станут очень серьёзной проверкой для «Куньлуня». Если гости выдержат, впору будет говорить о неслучайности их нахождения на вершине таблицы.
Хоккеисты «Куньлунь Ред Стар»
Фото: РИА Новости
🏒 19:00: «Торпедо» — «Динамо» Минск, чемпионат КХЛ
Интрига: нижегородцы вновь устроят шоу?
На хвосте у «драконов» сидит «Торпедо» — команда Игоря Ларионова пока провела только два матча, но так же, как и «Куньлунь», потерь очков не допустила. На счету нижегородцев скальпы даже посолиднее — «Локомотив» и СКА, которые на двоих получили от «Торпедо» аж девять шайб. Молодая команда автозаводцев играет дерзко и уверенно — посмотрим, как они справятся с «зубрами», которые с 15 заброшенными шайбами пока что делят с «Северсталью» звание самой результативной команды лиги.
Игроки ХК «Торпедо»
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
⚽️ 21:45: Турция — Армения, ЧЕ-2024, квалификация, группа D, 5-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: принципиальная встреча лидеров группы D
Турция и Армения – лидеры группы D. Турецкая команда набрала девять очков за четыре тура, армяне – шесть за три встречи. С учётом того, что в группе ещё есть Уэльс и Хорватия, конкуренция за выход на Евро – невероятная. Терять очки никак нельзя. Поэтому предстоящий матч Турции и Армении принципиален не только по историческим причинам, но и по турнирным. Победитель получит хороший буст, а вот проигравший попадает в «мясорубку». Турция – фаворит игры, но у Армении собралась классная команда с Эдуардом Сперцяном во главе.
Футболисты сборной Армении
Фото: ffa.am
⚽️ 21:45: Словакия — Португалия, ЧЕ-2024, квалификация, группа J, 5-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: главные фавориты группы J решат вопрос с первым местом?
Португалия лидирует в отборочной группе к Евро-2024, одержав четыре победы подряд. У Словакии – 10 очков после четырёх игр. Обе команды являются фаворитами группы J, главный конкурент – Люксембург. Португалия в случае победы оторвётся от Словакии, а при обратном исходе в отборе сменится лидер. Важная игра для обеих сборных. Ещё одна интрига: Криштиану Роналду сможет увеличить свой бомбардирский рекорд?
Игроки национальной команды Португалии по футболу
Фото: Octavio Passos/Getty Images
🎾 22:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3), US Open — 1/2 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
💬 Матч с текстовой трансляцией
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Интрига: возьмёт ли россиянин реванш за поражение этого сезона?
Лидеры посева в верхней половине сетки US Open — Карлос Алькарас и Даниил Медведев — встретятся друг с другом в полуфинале. Теннисисты играли до этого трижды. На Уимблдоне-2021 победу праздновал россиянин, а вот в этом сезоне Даниил потерпел два досадных поражения — в финале Индиан-Уэллса и полуфинале Уимблдона. Удастся ли россиянину взять реванш за эти обидные поражения и пробиться в решающий матч US Open?
Даниил Медведев
Фото: Sarah Stier/Getty Images
🎾 Отдельное расписание US Open — 2023
Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартовал 28 августа. Утром здесь появится отдельное расписание топ-матчей.
🏉 22:15: Франция — Новая Зеландия, регби — КМ-2023, группа А, 1-й тур
Интрига: кто выиграет огненный стартовый матч Кубка мира — 2023?
Пожалуй, даже если постараться, то сложно придумать более крутую вывеску для старта главного события четырёхлетия в мире регби. Французы со звёздным Дюпоном и при полных трибунах будут не на жизнь а на смерть биться с трёхкратными чемпионами планеты, «чёрными» фаворитами с далёких островов в Тихом океане. Эта вывеска достойна финала, но и для первого матча подходит отлично: точно стоит посмотреть эту битву, чтобы влюбиться в регби и следить за Кубком мира!
- 7 сентября 2023
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