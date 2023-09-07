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Расписание спортивных матчей 8 сентября 2023 года — live-трансляции, результаты, кто сыграет

11 топ-матчей пятницы: крутые встречи сборных, полуфиналы US Open и старт КМ по регби!
Михаил Георгиев
Главные спортивные матчи 8 сентября
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Крышесносное 8 сентября: Месси в Аргентине, Грузия против Испании, Турция — Армения, КХЛ и сборная России U21.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:00: Аргентина — Эквадор, отбор на ЧМ-2026 — Южная Америка, 1-й тур

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 1-й тур
08 сентября 2023, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: старт пути аргентинцев к защите титула чемпионов мира

Чемпионат мира — 2022 закончился менее года назад, а уже начинается отбор на ЧМ-2026. Южная Америка, как и всегда, подарит множество интригующих встреч в квалификации. Первая из них состоится уже 8 сентября. Действующий чемпион мира – Аргентина – примет на своём поле Эквадор, также участвовавший в ЧМ-2022. Участие в игре примет Лео Месси, ставший лучшим игроком прошедшего турнира. Ещё неизвестно, поедет ли легендарный форвард на чемпионат мира в 2026 году, но помогать в отборе он точно будет. Получится у Месси и компании стартовать с победы?

Футболисты сборной Аргентины

Футболисты сборной Аргентины

Фото: Alex Grimm/Getty Images

🏀 11:45: Сербия — Канада, ЧМ-2023 (м), 1/2 финала

ЧМ-2023 (м) . 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 11:45 МСК
Сербия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет первым участником финала ЧМ-2023?

Кто изначально мог предположить, что Сербия сможет побороться как минимум за третье место? Так или иначе, Богдан Богданович и компания сейчас находятся на полуфинальной стадии, где им будут противостоять канадцы, которые проиграли частично сенсационно сборной Бразилии. Шей Гилджес-Александр, Диллон Брукс и Ар Джей Барретт решительные и мотивированные — Канаде могут помешать только их же ошибки.

Баскетболисты Канады и Сербии

Баскетболисты Канады и Сербии

Фото: fiba.basketball

🏀 15:40: США — Германия, ЧМ-2023 (м), 1/2 финала

ЧМ-2023 (м) . 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 15:40 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет очередным участником финала ЧМ-2023 и смогут ли немцы продолжить победную серию?

Примечательный факт: сборная Германии — единственный участник полуфиналов, который ни разу не потерпел поражения в нынешнем Кубке мира. Даже несмотря на неудачную игру звёздного разыгрывающего Денниса Шрёдера в прошлом матче с Латвией, немцы всё равно смогли одержать победу. Что касается американской команды, то они потерпели поражение — единственное — от сборной Литвы, которая в четвертьфинале крупно и неожиданно уступила Сербии. Так или иначе, команда Стива Керра заряжена на победу, и интересно посмотреть, какие тактические решения найдёт наставник Германии Гордон Херберт против сборной США.

США и Германия оспорят место в финале ЧМ

США и Германия оспорят место в финале ЧМ

Фото: fiba.basketball

🇷🇺 ⚽️ 16:00: Узбекистан U21 — Россия U21, товарищеский матч

Товарищеские матчи U21 - 2023 . Товарищеские матчи U21
08 сентября 2023, пятница. 16:00 МСК
Узбекистан U21
Не начался
Россия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: российские юниоры пройдут проверку крепкой азиатской сборной?

Сборная России U21 под руководством Ивана Шабарова проведёт два контрольных матча в гостях с Узбекистаном. Неплохая проверка для ближайшего резерва главной национальной команды. Например, за Россию U21 выступают Илья Ишков («Урал»), Михаил Рядно (ЦСКА) и Илья Рожков («Рубин»), показавшие себя в новом сезоне РПЛ. Любопытно, как они проявят себя в международной встрече.

Сборная России U21

Сборная России U21

Фото: Александр Любарский/РФС

⚽️ 19:00: Грузия — Испания, ЧЕ-2024, квалификация, группа A, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у Хвичи или испанцев возникнут большие проблемы в отборе?

У Грузии и Испании не самая простая ситуация в отборочной группе А. Команда Хвичи Кварацхелии набрала всего четыре очка в трёх турах, уже серьёзно отставая от Шотландии (12). У Испании – одна победа и одно поражение. Терять очки нельзя обеим сборным. А впереди – очный матч. Одна из команд в случае неудовлетворительного результата получит множество проблем. Отобраться на Евро станет сложнее. Хотя впереди ещё несколько встреч, но из-за высокой конкуренции важно каждое очко.

Футболисты национальной команды Грузии

Футболисты национальной команды Грузии

Фото: Getty Images

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Куньлунь», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удержит ли «Куньлунь» лидерство в КХЛ?

В КХЛ неожиданный лидер. «Ред Стар» — единственная из сыгравших три матча команда лиги, которая не потеряла ни одного очка. При этом не сказать, что соперники китайского клуба были слабыми — «Спартак», минское «Динамо» и «Сочи», который в последней игре уверенно обыграл предстоящего соперника «драконов». Разозлённые казанцы на своём льду станут очень серьёзной проверкой для «Куньлуня». Если гости выдержат, впору будет говорить о неслучайности их нахождения на вершине таблицы.

Хоккеисты «Куньлунь Ред Стар»

Хоккеисты «Куньлунь Ред Стар»

Фото: РИА Новости

🏒 19:00: «Торпедо» — «Динамо» Минск, чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: нижегородцы вновь устроят шоу?

На хвосте у «драконов» сидит «Торпедо» — команда Игоря Ларионова пока провела только два матча, но так же, как и «Куньлунь», потерь очков не допустила. На счету нижегородцев скальпы даже посолиднее — «Локомотив» и СКА, которые на двоих получили от «Торпедо» аж девять шайб. Молодая команда автозаводцев играет дерзко и уверенно — посмотрим, как они справятся с «зубрами», которые с 15 заброшенными шайбами пока что делят с «Северсталью» звание самой результативной команды лиги.

Игроки ХК «Торпедо»

Игроки ХК «Торпедо»

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

⚽️ 21:45: Турция — Армения, ЧЕ-2024, квалификация, группа D, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Турция
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: принципиальная встреча лидеров группы D

Турция и Армения – лидеры группы D. Турецкая команда набрала девять очков за четыре тура, армяне – шесть за три встречи. С учётом того, что в группе ещё есть Уэльс и Хорватия, конкуренция за выход на Евро – невероятная. Терять очки никак нельзя. Поэтому предстоящий матч Турции и Армении принципиален не только по историческим причинам, но и по турнирным. Победитель получит хороший буст, а вот проигравший попадает в «мясорубку». Турция – фаворит игры, но у Армении собралась классная команда с Эдуардом Сперцяном во главе.

Футболисты сборной Армении

Футболисты сборной Армении

Фото: ffa.am

⚽️ 21:45: Словакия — Португалия, ЧЕ-2024, квалификация, группа J, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Словакия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: главные фавориты группы J решат вопрос с первым местом?

Португалия лидирует в отборочной группе к Евро-2024, одержав четыре победы подряд. У Словакии – 10 очков после четырёх игр. Обе команды являются фаворитами группы J, главный конкурент – Люксембург. Португалия в случае победы оторвётся от Словакии, а при обратном исходе в отборе сменится лидер. Важная игра для обеих сборных. Ещё одна интрига: Криштиану Роналду сможет увеличить свой бомбардирский рекорд?

Игроки национальной команды Португалии по футболу

Игроки национальной команды Португалии по футболу

Фото: Octavio Passos/Getty Images

🎾 22:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3), US Open — 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

US Open (м). 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: возьмёт ли россиянин реванш за поражение этого сезона?

Лидеры посева в верхней половине сетки US Open — Карлос Алькарас и Даниил Медведев — встретятся друг с другом в полуфинале. Теннисисты играли до этого трижды. На Уимблдоне-2021 победу праздновал россиянин, а вот в этом сезоне Даниил потерпел два досадных поражения — в финале Индиан-Уэллса и полуфинале Уимблдона. Удастся ли россиянину взять реванш за эти обидные поражения и пробиться в решающий матч US Open?

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Sarah Stier/Getty Images

🎾 Отдельное расписание US Open — 2023

Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартовал 28 августа. Утром здесь появится отдельное расписание топ-матчей.

🏉 22:15: Франция — Новая Зеландия, регби — КМ-2023, группа А, 1-й тур

Регби. КМ-2023 . Группа A. 1-й тур
08 сентября 2023, пятница. 22:15 МСК
Франция
Не начался
Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет огненный стартовый матч Кубка мира — 2023?

Пожалуй, даже если постараться, то сложно придумать более крутую вывеску для старта главного события четырёхлетия в мире регби. Французы со звёздным Дюпоном и при полных трибунах будут не на жизнь а на смерть биться с трёхкратными чемпионами планеты, «чёрными» фаворитами с далёких островов в Тихом океане. Эта вывеска достойна финала, но и для первого матча подходит отлично: точно стоит посмотреть эту битву, чтобы влюбиться в регби и следить за Кубком мира!

Здесь — превью к турниру!
Во Франции скоро начнётся Кубок мира по регби — 2023. Собрали всё важное о топ-турнире
Во Франции скоро начнётся Кубок мира по регби — 2023. Собрали всё важное о топ-турнире
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