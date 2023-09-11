Звёздные футболисты, которые так и не уехали в Саудовскую Аравию

Рамос отказался от поездки на Ближний Восток, хотя мог там заработать в 15 раз больше, чем в Испании.

В прошедшие месяцы футбольный мир потрясло количество громких переходов в чемпионат Саудовской Аравии. Теперь за этим турниром следят гораздо более пристально, но сейчас о трансферах можно на какое-то время забыть. 7 сентября в Саудовской Аравии закрылось окно, а мы рассказываем об игроках, которые так и не уехали в Азию.

Мохамед Салах

Мохамед Салах Фото: Matt McNulty/Getty Images

В какой-то момент показалось, что Салах всё-таки уедет в Саудовскую Аравию. Звёздному футболисту предложили большую зарплату и возможность играть в мусульманской стране. После матча с «Ньюкаслом» (27 августа), появилась информация, что египтянин собрал чемоданы и уедет на медосмотр в «Аль-Иттихад». Как вы понимаете, Мохамед никуда не улетел. Хотя для него подготовили контракт с зарплатой в € 80–100 млн в год, а «Ливерпулю» предлагали больше сотни миллионов. «У меня никогда не было никаких сомнений в его приверженности этому клубу, — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. — Вы не можете себе представить, сколько шума поднялось и насколько спокойно мы к этому относимся. Салах — наш футболист и хочет играть здесь». Ок, Юрген, а что будет в 2024 году?

Серхио Рамос

Серхио Рамос Фото: Jose Luis Contreras/Getty Images

Ещё один футболист, который отказался от перехода в «Аль-Иттихад». Опытный Рамос отклонил щедрое предложение саудовского клуба ради возвращения в «Севилью». На презентации Серхио расчувствовался и не сдержал слёз — камбэк в родной клуб получился трогательным. Рамос не играл за «Севилью» с 2005 года, с того момента он выступал за «Реал» и «ПСЖ». «Аль-Иттихад» предлагал игроку ежегодную зарплату в € 15 млн, что в 15 раз больше, чем он получит в Испании. «Мной всегда двигали импульсы и сердце, а не деньги, — сказал Рамос. — Вот почему я не поехал в Саудовскую Аравию или в МЛС. Именно по этой причине я рискнул позвонить в «Севилью». Возвращение в этот клуб было моей мечтой».

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» — именно эти клубы пытались заманить нападающего «Атлетико». Были у Гризманна и другие предложения, но он всем ответил отказом. Француз подчеркнул, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории «Атлетико» — для этого осталось забить 15 мячей. «Аль-Хиляль» предлагал 32-летнему футболисту € 40 млн в год, но тот даже не думал об уходе из нынешнего клуба. Антуан отметил, что ему потребовалось много времени, чтобы вернуть любовь болельщиков «Атлетико». Если он станет лучшим бомбардиром клуба, то навсегда впишет своё имя в историю. Саудовская Аравия пока подождёт.

Пётр Зелиньски

Пётр Зелиньски Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

В августе казалось, что польский полузащитник покинет лучший клуб Италии и переедет в Саудовскую Аравию. Появилась даже информация, что «Аль-Ахли» согласовал детали трансфера, а «Наполи» нашёл замену в Испании. Но в итоге всё получилось совсем иначе. Габриэль Вейга (та самая замена из Испании) укатил в «Аль-Ахли», а Зелиньски остался в чемпионате Италии. Петру предлагали зарплату в € 15 млн, а «Наполи» — € 32 млн за трансфер. Как только появилась информация о переходе Вейги в саудовский клуб, стало понятно, что Зелиньски никуда не уйдёт.

Уго Льорис

Уго Льорис Фото: Clive Brunskill/Getty Images

36-летний вратарь «Тоттенхэма» потерял место в стартовом составе, однако так и не сменил клуб в летнее трансферное окно. На француза претендовал «Аль-Хиляль», но Льориса не устроило предложение. Да, такое тоже бывает. В итоге саудовский клуб купил вратаря сборной Марокко Боно, а Уго так и остался в Лондоне. У него были другие варианты, но он отклонил предложения «Лацио» и «Ньюкасла». Контракт Льориса истекает следующим летом, поэтому не исключено, что «Тоттенхэм» постарается продать его зимой. В противном случае вратарь, скорее всего, уйдёт свободным агентом.

Марко Верратти

Марко Верратти Фото: Kenta Harada/Getty Images

В начале августа инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Верратти согласовал контракт с «Аль-Хилялем». Но «ПСЖ» не устроила сумма компенсации, в результате чего сделка сорвалась. Парижане хотели получить за итальянца более € 30 млн, а саудовский клуб рассчитывал на другие цифры. В этом сезоне Верратти не провёл на поле ни одной минуты, и это никого не удивляет. Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сказал футболисту, что не рассчитывает на него. Логично, что Верратти не попал в заявку команды на Лигу чемпионов. Судя по всему, совсем скоро итальянец подпишет контракт с катарским клубом «Аль-Араби». Подписание контракта намечено на сегодня, переход уже подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. Неожиданно, не правда ли?

Лука Модрич

Лука Модрич Фото: Tim Warner/Getty Images

Представить хорвата в форме любой другой команды, кроме «Реала», сейчас проблематично. Кажется, он играет там всю жизнь (на самом деле с 2008 года). Саудовские клубы активно обхаживали Модрича. Футболист такого уровня даже в 37 лет (38 исполнится 9 сентября) украсит любую лигу. Модрич отклонил все предложения и остался в «Реале». Хотя сейчас недоволен тем, что не так часто выходит на поле. «Реал» для меня всегда на первом месте. Будь у клуба другие планы относительно меня, я бы рассмотрел иные варианты. Для меня нет необходимости тешить своё эго этими историями о выгодных предложениях», — сказал Модрич.

Джейдон Санчо

Джейдон Санчо Фото: Stu Forster/Getty Images

Санчо оказался в центре скандала, и его уход казался неизбежным. В этом сезоне англичанин редко выходит на поле — всего 76 минут в АПЛ. 3 сентября его и вовсе не включили в заявку на матч с «Арсеналом» (2:3). После игры главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг сослался на плохую работу футболиста на тренировках. Санчо оперативно отреагировал и попросил людей не верить всему, что они читают. По словам англичанина, он здорово работал на тренировках. Существовала вероятность ухода Санчо в «Аль-Иттифак» (его тренирует Стивен Джеррард), однако вечером 7 сентября стало известно, что никакого перехода не будет. Через неделю Джейдона ждёт разговор с тренером. В ходе этой беседы стороны окончательно решат вопрос о будущем игрока.