11 топ-матчей субботы: Медведев, Соболенко идут за трофеем и отбор Евро-2024

Ваше расписание на 9 сентября: много классного футбола сборных, КХЛ и регби.

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3), US Open — 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли россиянин реванш за поражения этого сезона?

Наш теннисист рвётся к финалу! Но соперник по полуфиналу опасен, ведь Медведев уже проиграл в этом сезоне Алькарасу дважды. Это будет решающее противостояние, которое нельзя пропустить (даже несмотря на неудобное время). «Он хорош в форхенде, бэкхенде, на резаных, укороченных – во всех ударах. Но в теннисе всегда можно обыграть. Люди обыгрывали Новака. Обыгрывали даже Рафу на грунте. Это почти невозможно, но кому-то удавалось. То же самое с Карлосом. Надо быть готовым на 100% и быть лучше», – сказал Медведев. Алькарас тоже готов: «В прошлых матчах с Даниилом я идеально играл тактически. Всё, что нужно было делать против него, я делал очень хорошо. Думаю, моя игра хорошо подходит против таких соперников, как Даниил. Постараюсь делать то же самое, что делал в Индиан-Уэллсе или на Уимблдоне. Надеюсь, выиграю и покажу такой же уровень, как и в тех матчах».

Даниил Медведев Фото: Sarah Stier/Getty Images

⚽️ 2:00: Уругвай — Чили, отбор на ЧМ-2026 — Южная Америка, 1-й тур

Интрига: кто из потенциальных участников чемпионата мира лучше стартует в отборе?

У тех, кому не спится, будет возможность посмотреть отличный матч. Отбор на прошлый чемпионат мира чилийцы провалили и финишировали лишь седьмыми в группе, в то время как уругвайцы достаточно уверенно отобрались, хоть и не зажгли в Катаре как следует. Впереди новая квалификация. Кто начнёт лучше?

Отбор на прошлый чемпионат мира чилийцы провалили Фото: Alberto Valdez — Pool/Getty Images

⚽️ 3:45: Бразилия — Боливия, отбор на ЧМ-2026 — Южная Америка, 1-й тур

Интрига: как бразильцы стартуют в квалификации?

Боль от вылета с чемпионата мира в Катаре уже должна была поутихнуть, и теперь у Бразилии новое испытание. Стартует отбор на ЧМ-2026, и в 1-м туре команде предстоит сыграть с Боливией — одним из аутсайдеров группы. В последний раз боливийцы побеждали бразильцев в далёком 2009 году, а с тех пор в основном проигрывают, причём всухую и крупно. Что же будет в этот раз?

Как бразильцы стартуют в квалификации? Фото: Michael Steele/Getty Images

🏉 13:00: «Енисей-СТМ» — «Локомотив», регби — чемпионат России, 5-й тур

Интрига: сможет ли «Енисей» взять реванш за поражение в «золотом» матче?

В заключительном матче прошлого чемпионата России пензенский «Локомотив» неожиданно для многих поклонников отечественного регби обыграл красноярский «Енисей». Теперь они встречаются между собой вновь, и подопечные Александра Первухина, конечно, хотят взять локальный реванш. И «Локомотив», и «Енисей» стартовали неидеально, но всё равно бьются за лидерство, и победитель этой принципиальной встречи закрепится на первом месте в турнирной таблице.

И «Локомотив», и «Енисей» стартовали неидеально, но всё равно бьются за лидерство Фото: vk.com/enisei_stm

🏒 13:30: «Сибирь» — «Автомобилист», чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто забьёт первый гол на новосибирской арене?

Новый стадион в Новосибирске открылся, но в первом матче болельщики так и не увидели ни одного гола за 60 минут основного и пять дополнительного. Наверняка безголевая серия прервётся, и действительно интересно, кто из игроков «Сибири» или «Автомобилиста», пусть и формально, сможет войти в историю.

Кто забьёт первый гол на новосибирской арене? Фото: vk.com/hcsibir1962

⚽️ 16:00: Азербайджан — Бельгия, ЧЕ-2024, квалификация, группа F, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли Бельгия догнать лидера группы?

В отличие от южноамериканской квалификации ЧМ-2026, отбор на Евро-2024 уже в самом разгаре. Бельгийцы, фавориты своей группы, в трёх матчах набрали семь очков и пока идут вторыми, уступая Австрии, которая провела на игру больше. Азербайджан в этом отборе, мягко говоря, не блещет и занимает последнее место с одним очком. Кажется, это отличный шанс для Бельгии взять победу и догнать по очкам австрийцев, но играть предстоит в Баку, так что сопротивление точно будет.

Бельгийцы, фавориты своей группы, в трёх матчах набрали семь очков Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

🏒 17:00: «Витязь» — «Металлург», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК Витязь Московская область Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько пропустит «Витязь»

«Витязь» крайне невзрачно начал сезон и в двух первых матчах пропустил 11 шайб. В третьей игре подмосковная команда одержала первую победу, но теперь в соперниках «Металлург» – молодой, опасный и атакующий коллектив Андрея Разина.

«Витязь» в двух первых матчах пропустил 11 шайб Фото: vk.com/hcvityaz

⚽️ 19:00: Андорра — Беларусь, ЧЕ-2024, квалификация, группа I, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: подтянется ли Беларусь к лидерам группы?

Наши соседи тоже участвуют в квалификации. После четырёх туров Беларусь занимает четвёртое место в группе с тремя очками, но в случае победы сможет подтянуться к лидерам — Швейцарии (10), Румынии (8) и Израилю (7). Те, правда, тоже пока свои матчи не провели, но переиграть явного аутсайдера в лице Андорры для белорусов — программа-минимум.

После четырёх туров Беларусь занимает четвёртое место в группе Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

⚽️ 19:00: Украина — Англия, ЧЕ-2024, квалификация, группа C, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлится ли победная серия англичан?

Один из главных матчей дня — матч между Украиной и Англией. Украинцы стартовали с поражения (как раз от англичан), но затем одержали две победы. Англия же ведёт шикарную серию — четыре выигрыша, в том числе над Италией. Теперь осталось выяснить, что нас ждёт: Украина сократит отставание от фаворита или англичане продолжат доминировать в группе и приблизятся к выходу на Евро?

Гарри Кейн Фото: Catherine Ivill/Getty Images

⚽️ 21:45: Северная Македония — Италия, ЧЕ-2024, квалификация, группа C, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отомстит ли Италия за отбор на ЧМ-2022?

Противостояние, которое по стечению обстоятельств оказалось принципиальным. Именно македонцы сенсационно выбили итальянцев в квалификации недавнего чемпионата мира. Правда, и сами не добрались до Катара. Теперь нас ждёт ремейк, но уже в отборочной группе Евро. Македонцы на данный момент провели три матча, итальянцы — на один меньше, но очков у них поровну — три. И если насчёт амбиций Северной Македонии могут быть сомнения, то Италии нужно срочно набирать очки и догонять Украину, пока борьба за выход на Евро не ускользнула.

Отомстит ли Италия за отбор на ЧМ-2022? Фото: Claudio Villa/Getty Images

🏆 🎾 23:00*: Кори Гауфф (США, 6) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open — финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто впервые станет чемпионкой US Open?

До финала US Open — 2023 добрались теннисистки, ранее в решающих матчах этого турнира не игравшие. Чемпионка Australian Open — 2023 Арина Соболенко ранее в Нью-Йорке дальше полуфинала не забиралась. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022 Кори Гауфф и лишь в прошлом году была четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США. Девушки ранее встречались пять раз, и счёт личных встреч — 3-2 в пользу Гауфф. Американка была сильнее в Лексингтоне-2020, Риме-2021 и Торонто-2022, а Арина отличилась в Остраве-2020 и Индиан-Уэллсе-2023. Кому же впервые покорится столь престижный трофей?