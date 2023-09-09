Армения отдала важнейшую победу! Но шансы на ЧЕ у сборной с четырьмя игроками РПЛ ещё есть

Сборная Армении провела четвёртый матч в отборе на Евро-2024. Команда Александра Петракова снова встретилась с турками, но на этот раз на выезде.

Турция и Армения перед стартом игрового дня лидировали в отборочной группе D. Любопытно, что у обеих команд было одинаковое соотношение забитых и пропущенных мячей (7:5). Только Турция набрала девять очков (в четырёх матчах), а Армения — шесть (в трёх). Команды уже встречались на старте квалификации, и тогда команда Петракова уступила на своём поле — 1:2.

Тренерский штаб сборной Армении выпустил в стартовом составе сразу четырёх легионеров из РПЛ. Георгий Арутюнян («Краснодар») занял место в центре обороны, Эдуард Сперцян («Краснодар») и Угочукву Иву («Рубин») — в средней линии, а Наир Тикнизян («Локомотив») расположился на левом фланге. Кстати, Турцию сейчас тренирует Штефан Кунц. Тот самый немец, что в своё время мог возглавить сборную России.

То, что гостям будет очень тяжело, стало понятно ещё до начала игры. Похоже, никто не стадионе не услышал гимн Армении, поскольку турецкие фанаты заглушили его невероятным свистом. Разумеется, каждое касание гостей встречалось таким же образом.

До перерыва в составе сборной Армении можно было выделить двух футболистов — вратаря Огньена Чанчаревича и полузащитника Вагана Бичахчяна. Голкипер (натурализованный серб, третий матч за Армению) несколько раз спас команду. А Бичахчян не стеснялся бить с дальней дистанции — в первом тайме нанёс три удара. Правда, был эпизод, когда Ваган влетел в Керема Актюркоглу. На минуту стало страшно, ведь турки моментально позвали врачей, а кто-то даже проверил, не запал ли у соотечественника язык. К счастью, всё обошлось. А итальянский арбитр Орсато наградил Бичахчяна жёлтой карточкой.

Огньен Чанчаревич (слева) прерывает очередную атаку Турции Фото: Evrim Aydin/Getty Images

Турки завершили первую половину с большим преимуществом и по владению мячом, и по голевым моментам. А в начале второй половины забила Армения. Прострел Тикнизяна с фланга дважды должны были прерывать защитники сборной Турции, но мяч через рикошет дошёл до Артака Дашяна. 20-й номер гостей воспользовался таким подарком и заставил стадион ненадолго замолчать.

Сборная Армении открыла счёт в начале второго тайма Фото: Evrim Aydin/Getty Images

Надо сказать, что после перерыва сборная Армении выглядела гораздо лучше. Команда Петракова почувствовала уверенность в своих силах, хотя временами болельщикам команды приходилось нервничать. Так, в одном из эпизодов Чанчаревич выскочил из ворот и сфолил возле боковой линии. Итог — жёлтая карточка и гнев местных фанатов, которые бросили с трибун несколько мелких предметов.

Но Армения недотерпела буквально чуть-чуть. На 88-й минуте Чанчаревич в очередной раз спас команду после выхода один на один. К сожалению для сборной Армении, первым на добивании оказался вышедший на замену Бертуг Йылдырым — 1:1. В концовке могли забить и те, и другие, но счёт больше не поменялся.

Турция сохранила первое место в группе, а Армения по-прежнему отстаёт на три очка (при одной игре в запасе). Впереди у команды Петракова очень тяжёлая домашняя игра с Хорватией (11 сентября), а турки проведут товарняк с Японией (12 сентября). У Армении ещё есть шансы на Евро, но теперь нужно рассчитывать на помощь других сборных.