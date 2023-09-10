«После гола начался настоящий ад». Фанаты Албании испортили Польше победу в отборе ЧМ-2022

Сборная Польши проведёт очередной матч отборочного цикла Евро-2024, а её соперником будут албанцы. Три года назад (в октябре 2021-го) игра с участием этих команд омрачилась скандалом.

Албанские фанаты забросали польских футболистов бутылками

Тогда команды бились за место на чемпионате мира в Катаре. Англия лидировала в группе, а поляки с албанцами претендовали на второе место и путёвку в стыки. Зрители на стадионе «Эйр Албания» сразу дали понять: легко гостям здесь не будет. Фанаты освистали гимн Польши, а на 77-й минуте привлекли внимание всего футбольного мира другим способом.

Польша приехала в Албанию в статусе фаворита, но забила только за 13 минут до конца основного времени матча. Гости побежали праздновать, но выбрали самое неудачное для этого место — рядом с трибуной активных албанских фанатов. Разъярённые болельщики запустили в игроков стаканы, бутылки и прочий мелкий мусор. Нельзя сказать, что это редкий случай для футбола. Однако поразили масштабы безумия — сложилось ощущение, что в поляков кидался чуть ли не каждый второй человек на трибуне.

«Забить мяч на переполненном гостевом стадионе — особенное чувство, — говорил после игры Кароль Свидерски, автор того самого гола. — Конечно, я запомню это событие. Впрочем, у меня остались и неприятные впечатления. Такое поведение болельщиков — отчасти моя вина. Я без необходимости побежал к албанской трибуне, но это было продиктовано чрезмерными эмоциями».

Пётр Зелиньски полузащитник сборной Польши «Я впервые увидел нечто подобное. Фанаты бросали наполненные водой бутылки. Сами понимаете, насколько это опасно для здоровья. К счастью, никому из нас бутылка не прилетела в голову».

«В меня прилетела зажигалка, которую я забрал с собой, — пошутил после игры вратарь сборной Польши Войцех Щенсны. — Писали, что я выпил из бутылки, которую бросили албанцы, но это не так. Её кинули открытой, а когда она приземлилась на газон, то была уже наполовину пуста».

Матч возобновили через 20 минут, Польша удержала победу

Французский арбитр Клеман Тюрпен остановил матч, а футболисты обеих команд ушли с поля. При этом албанцы явно хотели продолжить игру, а поляки рассчитывали сделать это после небольшого перерыва.

«Атмосфера с каждой минутой становилась всё более напряжённой, — утверждал пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски. — Перед игрой фанаты освистали наш гимн, а потом забросали игроков бутылками. После гола Свидерского начался настоящий ад. Они швырнули не одну, не две, а порядка 200 бутылок. «Что вы делаете? Почему уходите с поля? Почему не хотите играть? Вы боитесь?» — примерно такие вопросы нам задавали албанские футболисты. Было жарко, ведь ожидания хозяев не соответствовали реальному положению дел. Впрочем, мы хотели доиграть матч. Никто не рассчитывал, что албанцам засчитают техническое поражение. Да, нам и раньше приходилось играть в экстремальных условиях, но я никогда не видел ничего подобного».

Последствия поведения албанских болельщиков Фото: PressFocus/Getty Images

Когда поляки уходили с поля, албанские фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки. Диктор на стадионе предупредил, что если болельщики продолжат в том уже духе, то матч никто не возобновит. Встречу прервали примерно на 20 минут, но всё же доиграли. Поляки победили со счётом 1:0 и поднялись на второе место в группе. Впрочем, местные фанаты не успокоились и после финального свистка. В сторону польских футболистов прилетело ещё несколько бутылок во время интервью после матча.

«Это настоящие варвары, стадионные бандиты, — гремел бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевски. — Надеюсь, ФИФА применит серьёзное наказание. Албания должна провести матч без болельщиков. Иначе появится сценарий в духе «если вам всё позволено, то и нам тоже». Не припомню, чтобы кто-то вёл себя так в последние годы».

Издание Sportowe Fakty после матча связалось с польской болельщицей, которая проживает в Тиране. За скандальной игрой она наблюдала со стадиона, где сидела в окружении албанских зрителей. «Не чувствовала во время матча никакой опасности, — сказала девушка. — Я сидела в футболке сборной Польши, а люди улыбались и фотографировались со мной. За то, что произошло, несёт ответственность один сектор. Он был расположен неподалёку от польских фанатов. Болельщики «грызли» друг друга в течение всего матча, а после гола ситуация обострилась. На самом деле здесь такое происходит очень редко».

Албанцы обвинили поляков в провокациях, но наказали именно хозяев

После игры Федерация футбола Албании опубликовала пресс-релиз: «Матч обнажил проблемы, которые необходимо решить как можно скорее. Такое поведение не красит ни Албанию, ни наших болельщиков. Нам необходимо сделать выводы из всего этого с точки зрения организации. На стадионе было 22 тысячи болельщиков, и всего дюжина человек бросила тень на всё хорошее, что было сделано. Одно знаем наверняка: у нас нет жестоких болельщиков. То, как вели себя албанские фанаты ранее, было причиной для гордости. Поведение в последнем матче стало следствием постоянных провокаций со стороны польских болельщиков. Они на протяжении почти всей игры бросали в два сектора с нашими фанатами разнообразные предметы. Поляки известны таким поведением, а организаторы делали всё, чтобы избежать подобных инцидентов. Мы не уклоняемся от своих обязанностей, но нужно смотреть правде в лицо».

Это заявление прокомментировал пресс-атташе польской сборной Квятковски: «Албанцы освистали наш гимн. Это провокация польских болельщиков, что ли? Месяц назад в Варшаве во время гимна Албании наши фанаты аплодировали. В Тиране мы находились неподалёку от нашего сектора. Так вот, албанцы бросали туда бутылки, показывали средние пальцы, постоянно задирали наших болельщиков. Как назвать такое поведение?»

В итоге Федерацию футбола Албании оштрафовали на € 160 тыс., а сборная провела следующий домашний матч с Андоррой без зрителей. Польские футбольные руководители назвали такое наказание суровым, но справедливым. Но теперь всё будет спокойно? Или нет?