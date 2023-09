12 топ-событий воскресенья: финалы Медведева, Звонарёвой и ЧМ-2023, матчи сборных

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню — «Топ-матчи дня».

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Спортинг Канзас-Сити», МЛС, групповой этап

Интрига: «Интер Майами» справится без Месси?

Несмотря на то что футбол ушёл на международную паузу, это не смущает МЛС. Поэтому «Интер Майами» придётся выйти на матч со «Спортинг Канзас-Сити» без Лионеля Месси. Ситуация в таблице для команды и так тяжёлая, очки нельзя терять просто для того, чтобы сохранять теоретические шансы на плей-офф. А без лидера сделать это будет непросто. Хотя и «Спортинг» — не супермощная команда. Она занимает 11-е место в Западной конференции. «Интер Майами» по силам обыграть клуб из Канзас-Сити даже без Месси.

«Интер Майами» справится без Месси? Фото: Harry How/Getty Images

👊 6:30*: Тай Туиваса (Австралия) — Александр Волков (Россия), UFC 293

*Время боя ориентировочное

Интрига: Русский Драго сделает рывок к титульнику?

Александр Волков по меркам тяжеловесов ещё достаточно молод, но его можно с полным правом назвать ветераном UFC. Россиянин демонстрирует стабильно высокие результаты, вот только на титульный бой ему никак не удаётся выйти. Победа над пухленьким, но грозным Таем Туивасой поможет Волкову укрепить свои позиции в рейтинге. Если Александр не только победит, но и сделает это ярко, станет теневым претендентом на пояс.

Александр Волков Фото: Josh Hedges/Getty Images

👊 7:00*: Исраэль Адесанья (Нигерия) — Шон Стрикленд (США), UFC 293

*Время боя ориентировочное

Интрига: Стрикленд отберёт пояс у Адесаньи?

Исраэль Адесанья проведёт первую защиту титула после того, как успешно завершил драматичную трилогию с Алексом Перейрой. С первого взгляда кажется, что Иззи ждёт лёгкая прогулка — Стрикленд выглядит далеко не таким опасным, как бразильский великан. Вот только Шон лишь кажется мешковатым парнем из деревни: американец невероятно агрессивен и хитёр в клетке. Нас ждёт очередная сенсация?

Шон Стрикленд Фото: Chris Unger/Getty Images

🏆 🏀 15:40: Германия — Сербия, ЧМ-2023 (м), финал

Интрига: определится новый чемпион мира по баскетболу

Наконец мы дождались завершающего этапа Кубка мира по баскетболу 2023 года! Да, у нас европейский финал: и Сербия, и Германия проделали сложный и длинный путь, чтобы оказаться в этой замечательной стадии. Можно сказать, каждый коллектив по-своему заслуживает поднять заветный кубок и называться чемпионом мира ближайшие четыре года — ведь следующий турнир состоится лишь в 2027 году.

Сербия и Германия проделали сложный и длинный путь Фото: Getty Images

⚽️ 16:00: Казахстан — Северная Ирландия, квалификация Евро-2024, группа H, 6-й тур

Интрига: Казахстан продолжит борьбу за путёвку на Евро-2024?

Сборная Казахстана усложнила себе жизнь, проиграв в предыдущем матче дома Финляндии. Теперь команду Магомеда Адиева откинуло на четвёртое место в группе. Больше нельзя ошибаться. Благо, что впереди домашняя игра с Северной Ирландией. В Белфасте Казахстан уже побеждал соперника. Теперь нужно повторить это дома. В обратном случае Казахстан сильно затруднит себе задачу по выходу на Евро. Пока что сохраняются достаточно неплохие шансы.

Казахстан продолжит борьбу за путёвку на Евро-2024? Фото: Charles McQuillan/Getty Images

🏉 18:45: ЮАР — Шотландия, КМ-2023, группа В, 1-й тур

Интрига: как начнут Кубок мира действующие чемпионы из ЮАР?

В третий день Кубка мира в бой вступает действующий обладатель трофея — сборная Южной Африки. Но вряд ли «Спрингбокс» ожидает лёгкая прогулка, ведь противостоять им будет сборная Шотландии. Да, команда с Британских островов ни разу за всю свою историю не добиралась до призов на Кубке мира, но прекрасно умеет трепать нервы фаворитам. В этом году шотландцы на подъёме, они пятые в мировом рейтинге и связывают с турниром в Париже большие надежды на прорыв.

В третий день Кубка мира в бой вступает действующий обладатель трофея — сборная Южной Африки Фото: Dan Mullan/Getty Images

⚽️ 19:00: Финляндия — Дания, квалификация Евро-2024, группа H, 6-й тур

Интрига: северное дерби в рамках квалификации Евро

Финляндия и Дания – одни из фаворитов группы Н. Именно эти команды сейчас занимают два лидирующих места. А на Евро-2020 они встречались на групповом этапе. И Финляндия, и Дания хотят отобраться на чемпионат Европы снова. Но для этого нельзя терять очки. Впереди – важнейшая проверка. Победитель игры получит мощный турнирный заряд. Сзади подпирают Словения и Казахстан, так что цена поражения велика, хотя ещё предстоит несколько игр.

Финляндия и Дания — одни из фаворитов группы Н Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

⚽️ 21:45: Ирландия — Нидерланды, квалификация Евро-2024, группа B, 6-й тур

Интрига: Нидерланды пустятся в погоню за Францией?

Сборная Нидерландов начала отбор на Евро-2024 с двух побед и поражения. Уступила команда Рональда Кумана Франции – 0:4. Отставание от «трёхцветных» в таблице составляет девять очков при двух матчах голландцев в запасе. Чтобы побороться за первое место, нужно побеждать в каждой игре, а затем ещё и выиграть у Франции в очной встрече. Так что и Ирландию в гостях Нидерланды обязаны побеждать. У «оранжевых» собралась молодая и симпатичная команда, обязанная попасть на Евро.

Нидерланды пустятся в погоню за Францией? Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

⚽️ 21:45: Литва — Сербия, квалификация Евро-2024, группа G, 6-й тур

Интрига: звёздная Сербия исправится за последний тур?

Сербия лидировала в группе G, но в последней игре уступила дома Венгрии – 1:2. Теперь команда опустилась на вторую строчку. Она также даёт право сыграть на Евро, но всё же первое место даёт больше спокойствия. Впереди у сербов выезд к Литве. Литовцы за четыре матча набрали всего два очка и замыкают таблицу. У команды нет амбиций отобраться на Евро, но и просто так отдавать всем подряд три очка они не собираются. Получится у звёзд Сербии увезти победу из Вильнюса?

Звёздная Сербия исправится за последний тур? Фото: Filip Filipovic/Getty Images

⚽️ 21:45: Албания — Польша, квалификация Евро-2024, группа E, 6-й тур

Интрига: Польша исправит турнирное положение в отборе на Евро?

Польша неудачно стартовала в отборе на Евро-2024. Самым громким провалом стало поражение от Молдавии в гостях. Сейчас поляки не входят в топ-2 группы Е. Но всё можно исправить в ближайшее время. Впереди – матч с Албанией, занимающей второе место. Победа даст Польше возможность обогнать конкурента. Матч пройдёт в Тиране, это оставляет Албании неплохие шансы как минимум на ничью. Но всё же у хозяев нет в составе Роберта Левандовского или Петра Зелиньского. Поэтому поляки остаются фаворитами как встречи, так и всей группы.

Сейчас поляки не входят в топ-2 группы Е. Но всё можно исправить Фото: Mikolaj Barbanell/Getty Images

🏆 🎾 20:00*: Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 16) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва (Германия/Россия, 12), US Open — финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Вера Звонарёва завоевать шестой «Шлем» за карьеру?

39-летняя Вера Звонарёва находится в шаге от титула в парном разряде US Open. Вместе со своей напарницей Лаурой Зигемунд они уже добрались до финала. Любопытно, что в таком же составе девушки победили в Нью-Йорке в 2020 году и с тех пор здесь не играли, так что в случае успеха это будет их второй совместный титул на американском мэйджоре подряд. Всего же в активе Звонарёвой уже было пять побед на «Шлемах» — US Open — 2006, 2020 и Australian Open — 2012 в паре и US Open — 2004 и Уимблдон-2006 в миксте. Будет ли шестая в это воскресенье?

Вера Звонарёва (слева) Фото: Getty Images

🏆 🎾 23:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 2), US Open — финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: будет ли повторение US Open — 2021?

Даниил Медведев добрался до третьего финала US Open за карьеру (2019, 2021, 2023), и, кстати, два года назад он завоевал здесь пока единственный свой «Шлем», обыграв в финале Новака Джоковича. Сейчас эти теннисисты снова поспорят друг с другом за главный приз в Нью-Йорке. Ранее они встречались 14 раз, и счёт личных встреч — 9-5 в пользу Джоковича. Любопытно, что Даниил обыграл соперника пять раз в то время, когда он являлся первой ракеткой мира. Интересно, чем завершится нынешний турнир? Будет ли повторение финала двухлетней давности?