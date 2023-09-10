Карьера российского футболиста в Европе идёт вверх. Пруцев уже понадобился Моуринью!

«Рома» видит в младшем брате полузащитника «Спартака» большую перспективу. А ведь в РПЛ Егору шанса так и не дали.

Егор Пруцев — один из российских футболистов, выступающих в Европе. Летом 2022 года полузащитник рискнул и перебрался в Сербию. За € 1 млн Пруцева у «Сочи» приобрела «Црвена Звезда». Но карьера Егора в сербском гранде складывается не так, как он рассчитывал. Что сейчас происходит с Пруцевым?

Младший брат Данила Пруцева пошёл по его стопам, начав заниматься футболом в четыре года под руководством отца, Игоря Ильича. В детском возрасте он тренировался в СДЮСШОР №5 и академии ФК «Краснодар». С 2016 года Егор стал игроком «Академии футбола Краснодарского края», а в июле 2019-го перебрался в молодёжную команду «Сочи». Именно сочинцы дали Егору путь в большой футбол.

В РПЛ Пруцев дебютировал в сентябре 2020 года, выйдя в матче с «Краснодаром» (1:1) на 78-й минуте. Но эта игра так и осталась для него единственной в чемпионате России. Егор чаще играл за молодёжку «Сочи» (44 матча), а в 2021-м клуб отправил его в аренду в ивановский «Текстильщик». Годом позднее — в «Нефтехимик». В общем, шансов Пруцеву в РПЛ больше не дали.

Егор Пруцев в «Сочи» Фото: pfcsochi.ru

Егор решил сменить обстановку. Получилось кардинально: на «Сочи» вышла «Црвена Звезда», решившая забрать Пруцева. СМИ сообщали, что у Егора конфликт с представителями южан, но возглавлявший тогда сочинцев тренер Вадим Гаранин отверг все слухи:

— Я слышал информацию, что у Егора был какой-то конфликт с кем-то из клуба. Это не соответствует действительности. Когда мы приходили в «Сочи», клуб уже хотел, чтобы футболист двинулся немного в другом направлении. Раз «Црвена Звезда» взяла игрока, на которого рассчитывает, то для Егора это огромный плюс. Это очень интересный вызов: один из топовых клубов Сербии, участие в еврокубках.

Сам Егор отмечал, что хотел играть в РПЛ, но позже решил, что Европа — классный шаг в карьере.

Егор Пруцев полузащитник «Црвены Звезды» «Как появился вариант с «Црвеной Звездой»? Точно знаю, что скаут приезжал на игру «Нефтехимика», там и заметили. Поэтому и получилось. Хотел уехать в Европу, у меня было такое желание. Не знаю почему. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло, немного повзрослел, решил по-другому. Из-за нынешней ли ситуации? Нет. Моя личная инициатива. Почему не РПЛ? Я поменялся и захотел так. Связывались ли со мной летом ЦСКА и «Спартак»? Да. Отказался, поскольку таким было моё желание».

«Чемпионат» сообщал, что зарплата Пруцева в Сербии составила около € 80 тыс. в год с учётом бонусов. Достаточно скромно по меркам РПЛ, но адекватно для сербской лиги. Журналист Лука Николич отмечал, что в Пруцеве видят будущее «Црвены»: «Надеемся, что Егор — будущее самой титулованной команды Сербии. Рассчитываем увидеть его на высоком уровне не только в далёкой перспективе, но и по ходу сезона. Пруцев — крайне интересный игрок, с хорошим пасом в свободные зоны, с чувством игры. Пока ему немного не хватает физической силы для чемпионата Сербии, где игра по-прежнему ведётся довольно жёстко».

За «Звезду» юный полузащитник дебютировал 9 октября 2022 года в матче 14-го тура чемпионата со «Спартаком» из Суботицы (3:0). Егор провёл на поле один тайм, но не отметился результативными действиями.

За сезон-2022/2023 у Пруцева набралось всего 11 матчей за «Црвену Звезду» во всех турнирах и 432 минуты в совокупности. Явно не на это рассчитывал 20-летний полузащитник, переезжая в Сербию — даже с учётом, что Егор выиграл с клубом чемпионат и Кубок Сербии. Хотя Игорь Пруцев, отец футболиста, отмечал, что им интересовались гранды РПЛ и европейские команды:

— У него были предложения в России, он мог здесь остаться, но у него было чёткое стремление попробовать себя за границей. Это были гранды РПЛ? Да, это были футбольные клубы хорошего уровня. Если будет заманчивое предложение со стороны других клубов, надо будет какие-то решения принимать. На данный момент очень сложно что-то прогнозировать. Есть интерес со стороны и одновременно желание проявить себя в «Црвене Звезде». Всё будет зависеть от позиции клуба, предложений, условий — от всего.

Также в мае стало известно, что Пруцев хочет получить сербское гражданство. «Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жёсткий лимит на легионеров. Егор склонен выступать за сборную России или Сербии? Приглашений из сборной России нет. Будут они или нет — непонятно. Сейчас Егор не игрок основного состава в своём клубе, поэтому мы с сыном вперёд не заглядываем. Главная и первостепенная задача Егора — закрепиться в «Црвене Звезде» и стать игроком основного состава. Он на данный момент связывает себя только с выступлениями за сербский клуб», — отмечал Пруцев-старший.

Егор Пруцев в «Црвене Звезде» Фото: Mike Kireev/Getty Images

В мае 2023-го Егор всё-таки получил сербское гражданство. Это явный намёк на то, что игрок рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с «Црвеной Звездой». «Чемпионат» сообщал о предложении «Базеля» по Пруцеву, отец футболиста заявлял также об интересе «Удинезе». В итоге Егор не перебрался в эти клубы, но и не остался в Белграде. В середине августа на правах годичной аренды полузащитник перебрался в словенский «Целе». За новую команду Егор провёл уже пять матчей и отдал три голевые передачи — неплохо для старта.

А в начале сентября итальянское издание Сalciomercato опубликовало любопытную новость: Пруцевым интересуется «Рома». По информации источника, скауты римлян наблюдали за Егором в матче Лиги конференций, в котором «Целе» принимал «Маккаби» из Тель-Авива (1:1), а сам Пруцев отметился ассистом. «Рома» оценивает полузащитника как хорошую инвестицию на ближайшее будущее.

Теперь Пруцеву необходимо проявить себя в Словении, чтобы заслужить место в основе «Црвены Звезды», либо обратить на себя внимание других европейских команд. Надеемся, что у Егора всё получится!