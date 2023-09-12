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Катар — Россия, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, 12 сентября 2023, где смотреть

Сборная России сыграет с участником ЧМ-2022! Главный матч команды Карпина в сентябре. LIVE
Никита Паглазов
Сборная России
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В последней встрече победил Катар.

Сегодня, 12 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Катара и России. Встреча состоится в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». Следите за игрой вместе с нами в этом онлайне.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 сентября 2023, вторник. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вот и подходит к концу сентябрьская пауза на матчи сборных. Российская команда проводит последний матч – с участником и хозяином ЧМ-2022. Интересно, что Катар подходит к встрече в не самом оптимальном состоянии: в пяти последних играх уступил четырежды.

Но радоваться рано: с этой командой Россия играет так себе: из трёх встреч победили только однажды, и было это 28 лет назад, в 1996-м (5:2). Ещё раз – уступили (1:2), а это случилось уже в 2016 году. В 2011-м сыграли вничью (1:1).

Кстати, с последней встречи с Катаром – в 2016-м – сборная России полностью обновилась: и тренер, и футболисты. Очевидно, что игра – главная проверка для команды Валерия Карпина на сентябрьском сборе. Во-первых, он отобрал лучших для этой встречи (вторая половина улетела в Египет). Во-вторых, это самый статусный соперник из двух – потому что не только хозяин последнего чемпионата мира, но и участник других важных мировых соревнований: Кубка Азии, Кубка Америки и Кубка КОНКАКАФ (последние два – как приглашённый гость).

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