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Словакия — Лихтенштейн, 11 сентября 2023, видео голов Ганцко, Дуды и Мака

Бедный Лихтенштейн! Пропустили от Словакии трижды за шесть минут!
Константин Кринский
Лихтенштейн пропустил от Словакии трижды за шесть
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Сумасшедшее начало матча в Братиславе.

Сборная Лихтенштейна попала под каток – Словакия дома забила три гола в первые шесть минут матча. Кажется, сенсацией тут уже не запахнет. Вопрос лишь, сколько ещё забьют хозяева.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 6-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Словакия
2-й тайм
3 : 0
Лихтенштейн
1:0 Ганцко – 1'     2:0 Дуда – 3'     3:0 Мак – 6'    

Пока лучшим игроком матча является экс-зенитовец Роберт Мак. За вышеуказанный период вингер оформил гол+пас. А открыл счёт в матче Давид Ганцко – уже на первой минуте.

Лихтенштейн пропустил от Словакии трижды за шесть минут!

Лихтенштейн пропустил от Словакии трижды за шесть минут!

Фото: Marco Steinbrenner/Getty Images

Праздник продолжился спустя мгновение. На третьей минуте забил Ондрей Дуда – как раз с передачи Мака.

Ну и завершил шестиминутное шоу сам Роберт – ему с этим помог Ласло Бенеш.

Лихтенштейн пропустил от Словакии трижды за шесть минут!

Лихтенштейн пропустил от Словакии трижды за шесть минут!

Фото: Marco Steinbrenner/Getty Images

Вероятно, Словакия победит в этой встрече и улучшит своё положение в группе J. Во многом потому, что Португалия прямо сейчас обыгрывает Люксембург и тем самым отцепляет от себя и словаков остальных соперников по отбору.

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