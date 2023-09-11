Бедный Лихтенштейн! Пропустили от Словакии трижды за шесть минут!

Сборная Лихтенштейна попала под каток – Словакия дома забила три гола в первые шесть минут матча. Кажется, сенсацией тут уже не запахнет. Вопрос лишь, сколько ещё забьют хозяева.

Пока лучшим игроком матча является экс-зенитовец Роберт Мак. За вышеуказанный период вингер оформил гол+пас. А открыл счёт в матче Давид Ганцко – уже на первой минуте.

Лихтенштейн пропустил от Словакии трижды за шесть минут! Фото: Marco Steinbrenner/Getty Images

Праздник продолжился спустя мгновение. На третьей минуте забил Ондрей Дуда – как раз с передачи Мака.

Ну и завершил шестиминутное шоу сам Роберт – ему с этим помог Ласло Бенеш.

Лихтенштейн пропустил от Словакии трижды за шесть минут! Фото: Marco Steinbrenner/Getty Images

Вероятно, Словакия победит в этой встрече и улучшит своё положение в группе J. Во многом потому, что Португалия прямо сейчас обыгрывает Люксембург и тем самым отцепляет от себя и словаков остальных соперников по отбору.