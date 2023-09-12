Представьте, что состав сборной России выбираете вы. Кто должен играть с Катаром?

Сборная России сегодня встречается с командой Катара. Главный тренер Валерий Карпин вызвал на сбор команды 49 футболистов, а потом разделил всех на две группы. Часть игроков выходила на поле во встречах с олимпийской сборной Египта, а другая — готовилась к Катару. У России — обновлённый состав, который давненько не играл в официальных встречах. Поэтому мы не знаем, как должна выглядеть основа сборной. Предлагаем выбрать вам, пользователям «Чемпионата», кто должен сыграть в стартовом составе команды Карпина с Катаром. Выбирать нужно, естественно, из тех игроков, которые отправились в Катар.

Вратари

М. КЕРЖАКОВ/ЛАНТРАТОВ/ПОМАЗУН/САФОНОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Михаил Кержаков («Зенит»)

36-летний голкипер ни разу не выходил на поле за сборную России. В сентябре 2022 года Кержаков остался в запасе на игру с Кыргызстаном (2:1), но больше в заявке не появлялся. Михаил – основной вратарь «Зенита», вытащивший серию пенальти для команды в Суперкубке с ЦСКА. Но в последней встрече с армейцами Кержаков вместе с защитой «привёз» гол в свои ворота. Однако голкипер всё равно находится в сборной. Кержаков – не самый очевидный претендент на первый номер. Но хладнокровие, опыт и стабильность – важные плюсы Михаила.

Илья Лантратов («Локомотив»)

Один из лучших вратарей в РПЛ. Если бы не Лантратов, то «Локо» потерял бы ещё несколько очков на старте сезона. На счету Ильи 23 сейва в семи играх (пятое место в лиге). Лантратов, несмотря на переход из менее сильных «Химок» в мощный «Локо», только прибавил в классе. 27-летний вратарь пока не выходил на поле в составе сборной России, но заслужил как минимум 45 минут. Если брать только 2023 год, то Илья, кажется, лучший голкипер чемпионата России. Конкурировать с ним может разве что Акинфеев.

Илья Помазун («Урал»)

Голкипер «Урала», принадлежащий ЦСКА, круто показывает себя в Екатеринбурге. На счету Ильи 74,1% успешных сейвов (четвёртый в РПЛ) и три «сухих» матча (делит второе место). Помазун – один из факторов успешного старта «Урала» в РПЛ: команда Виктора Гончаренко идёт пятой после семи туров. Мощно, учитывая, что в прошлом сезоне клуб боролся за выживание. В марте Помазун оставался в запасе в товарищеских играх с Ираном и Ираком. Но теперь есть надежда, что Илья сыграет с Катаром.

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Сильнейший голкипер РПЛ из вышеперечисленных на дистанции. И самый перспективный. Именно Сафонова называют преемником Акинфеева в сборной России. За спиной Матвея – опыт Евро-2020 и девять матчей за национальную команду (у остальных вратарей – 0 на троих). Периодически Сафонов ошибается, но это делают все голкиперы. Однако часто Матвей выручает в критических ситуациях. Лидерство «Краснодара» в РПЛ – заслуга в том числе и Сафонова. «Быки» пропустили всего два мяча за семь игр! А Матвей – лучший вратарь РПЛ по количеству матчей «на ноль» (5), успешным сейвам (92,6%) и пропущенным мячам/90 минут (0,29), а также четвёртый по количеству отражённых ударов (24). В общем, самая очевидная и сильная кандидатура. Хотя ещё весной казалось, что Матвей сдал.

Центральные защитники

ДЖИКИЯ/ЛИТВИНОВ/СОЛДАТЕНКОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Георгий Джикия («Спартак»)

Несмотря на то что «Спартак» испытывает проблемы в обороне, Джикия остаётся одним из лидеров красно-белых, а также важнейшим звеном сборной. Россия в целом испытывает дефицит классных центральных защитников, поэтому Георгий – ценный кадр. На счету 29-летнего футболиста уже 43 матча за национальную команду. Джикия – самый опытный центральный защитник с российским паспортом на данный момент. Сборная вряд ли может обойтись без Георгия, даже переживающего не лучший период в «Спартаке».

Руслан Литвинов («Спартак»)

Ещё один защитник «Спартака» в сборной. Руслан предпочитает играть в опорной зоне, но в последние месяцы чаще выходит в центре обороны. Литвинов – умный футболист, обладающий классным пасом и неплохой физикой. Хороший и важный игрок как для «Спартака», так в потенциале и для сборной. 22-летний футболист провёл всего три матча за Россию, дебютировав в ноябре 2022-го. Впереди, нет сомнений, большая история вместе с национальной командой. Но готов ли Руслан к игре в центре защиты и за сборную?

Александр Солдатенков («Крылья Советов»)

26-летний капитан «Крыльев» творит сенсацию на старте сезона РПЛ вместе с самарцами. Команда идёт в группе лидеров (делит второе место) и радует классной игре в атаке. Солдатенков – важная часть «Крыльев», капитан команды и футболист с наибольшим количеством минут на поле (630). С учётом отсутствия изобилия в сборной на позиции центрального защитника Александр становится необходим и Карпину. Солдатенков уже провёл один матч — с Таджикистаном (0:0) в ноябре 2022 года. Есть немалая вероятность, что он появится с Катаром. Но готов ли игрок «Крыльев» стать частью стартового состава сборной России?

Левые защитники

МАКАРЧУК/СКОПИНЦЕВ Фото: Дмитрий Голубович, Александр Сафонов, «Чемпионат»

Артём Макарчук («Сочи»)

27-летний защитник за пару лет сделал впечатляющий поворот в карьере. Ещё в 2022-м Макарчук играл за «Балтику» в Первой лиге, а теперь выступает за сборную России. На счету Артёма уже три матча за команду Карпина: с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Учитывая определённые сложности с позицией левого защитника в России, Макарчук – важный элемент сборной. В текущем сезоне РПЛ его «Сочи» нестабилен и занимает лишь 12-е место. Но Макарчук постоянно выходит на поле: на его счету 587 минут в семи матчах чемпионата.

Дмитрий Скопинцев («Динамо»)

Одно из главных положительных впечатлений от старта сезона в «Динамо». Скопинцев стал основным левым защитником команды Лички. А его гол в ворота «Рубина» признали лучшим в июле-августе. Да и пользу в защите Скопинцев также приносит. Дмитрий почувствовал доверие тренера и заиграл сильнее. Пока на счету 26-летнего игрока нет матчей за сборную России. Но, вполне вероятно, это изменится после игры с Катаром. Карпин вполне может доверить место в старте именно Скопинцеву.

Правые защитники

ХЛУСЕВИЧ/ВОЛКОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даниил Хлусевич («Спартак»)

В «Спартаке» Хлусевича используют на левом фланге. Даниил уходит в центр, подключается в атаку, комбинирует с Джикией, Промесом, но не забывает об обороне. Получается не всегда удачно, однако Хлусевич выглядит не хуже, чем купленный «Спартаком» Олег Рябчук. Прогресс Даниила заметили и в сборной. Защитник вывел национальную команду в качестве капитана на первый матч с олимпийской сборной Египта. А теперь присоединился к основной обойме. В тульском «Арсенале» Хлусевич постоянно играл на правом фланге, да и в «Спартаке» иногда занимал эту позицию. Посмотрит, выпустит ли Карпин Даниила в основе справа.

Сергей Волков («Краснодар»)

21-летний воспитанник «Краснодара» зажигает на правом фланге команды. На его счету 603 минуты в семи играх РПЛ, Сергей дорос до статуса основного игрока «быков». Волков хорош в атаке и не проваливается в обороне. Это второй полноценный сезон игрока в РПЛ, пора зарабатывать место в сборной России. Ранее он даже не вызывался в команду, а теперь готов к выходу в основе. К тому же, если в воротах будет Матвей Сафонов, Волкову будет проще морально.

Опорные полузащитники

БАРИНОВ/КАРПУКАС/ГЛЕБОВ/ФОМИН Фото: Дмитрий Голубович, Артём Гусев, «Чемпионат»

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Капитан «Локомотива» — важнейшая часть команды и один из сильнейших опорников РПЛ. За сборную России Баринов провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями. В национальной команде Дмитрий пока не стал таким же ключевым футболистом, как в «Локо». Но его статус намекает на то, что пора брать на себя роль лидера и в сборной. Тем более что сильнее опорного полузащитника в России сейчас нет.

Артём Карпукас («Локомотив»)

Партнёр Баринова по «Локомотиву», молодая звезда красно-зелёных. Пока что 21-летний игрок ещё не играл за главную сборную России: на его счету всего две встречи за команду U21 плюс включение в заявку на встречу основы с Таджикистаном (0:0) в ноябре. При этом у Карпукаса семь матчей в новом сезоне РПЛ, он важная часть «Локо». В сборной Артём только осваивается, но его прогресс впечатляет. Поэтому Валерий Карпин наверняка рассмотрит вариант предоставить футболисту хотя бы 45 минут игрового времени.

Данил Глебов («Ростов»)

Капитан «Ростова» — ещё один игрок, отлично знающий требования Валерия Карпина. Это небольшой бонус для футболистов ростовчан, играющих в национальной команде под руководством клубного тренера. Однако вряд ли Карпин будет ставить игроков в состав только из-за того, что они играют в «Ростове». Но Глебов соответствует уровню сборной. Данил — один из самых цепких и мощных опорников РПЛ. Кстати, на его счету уже шесть матчей за сборную России. В национальной команде он дебютировал как раз при Карпине (в ноябре 2021 года). Добавит ли в статистику ещё один матч?

Даниил Фомин («Динамо»)

26-летний футболист «Динамо» не очень комфортно ощущает себя в системе с одним опорным полузащитником. Поэтому схема 4-3-3 не совсем идеально подходит Фомину. Однако товарищеские матчи – время для экспериментов. Возможно, Карпин доверит Фомину эту роль и найдёт такие настройки, которые скроют недостатки игрока и покажут его сильные качества. К тому же у Даниила уже 13 матчей за сборную. Он понимает требования тренера, а его футбольный интеллект позволяет решать разные задачи на поле.

Центральные полузащитники

ГОЛОВИН/Обляков/МУХИН/МИРАНЧУК Фото: Getty Images/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Головин («Монако»)

Полузащитник «Монако» впервые за долгое время оказался в расположении сборной. Нет сомнений, что Головин – один из сильнейших (если не сильнейший) футболистов национальной команды. Игрок такого класса непременно поможет сборной. Также рядом с Головиным в уровне растут и партнёры. Александр хорош на уровне французской Лиги 1. Вряд ли он должен оставаться в запасе в команде Карпина.

Иван Обляков (ЦСКА)

Обляков раскрылся на позиции инсайда весной 2023 года. Иван забивал, ассистировал, становился лучшим игроком месяца. В новом чемпионате футболист ЦСКА чуть сбавил темп (в том числе из-за повреждения), но остаётся важной частью армейцев. Схема сборной России не подразумевает роль Облякова в ЦСКА. Однако Иван – универсальный игрок. Он может сыграть на позиции левого защитника, центрального полузащитника и даже вингера. Карпин, вероятно, видит его в центре поля. Хорошая опция для сборной России.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Один из самых креативных игроков сборной России. Антон обладает определённым опытом в национальной команде: он провел уже 23 матча и забил пять голов. В «Локо» Миранчук остаётся важным футболистом, выходя, как правило, на позиции «десятки» (иногда уходит на фланг). В сезоне РПЛ-2023/2024 Антон забил два гола и отдал один ассист за шесть встреч. Достоин ли Миранчук места в стартовом составе в игре с Катаром?

Максим Мухин (ЦСКА)

21-летний игрок ЦСКА в новом сезоне путешествует по позициям. Мухин поиграл как в центре поля, так и ближе к атаке. Особенно крутой для Максима вышла встреча с «Локомотивом» (4:1), в которой он оформил дубль. За сборную Мухин провёл всего пять игр и пока только завоёвывает доверие Карпина. А вот Федотов доверяет игроку в ЦСКА: он выходил во всех семи встречах сезона РПЛ. Конкуренция у Мухина в сборной серьёзная, но Максим – достаточно умелый игрок, чтобы помочь команде.

Вингеры

ГЛУШЕНКОВ/ЗИНЬКОВСКИЙ/ЮШИН Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»/fc-ural.ru

Александр Юшин («Урал»)

28-летний вингер «Урала» — один из игроков, ещё ни разу не игравших за сборную России. Юшин помогает екатеринбуржцам держаться в лидерах на старте сезона РПЛ. Несмотря на скромную статистику — 0+1, Александр полезен на поле. И заслужил вызов в сборную от Карпина. Юшин предпочитает играть слева, но при желании может выйти на противоположный фланг. В общем, найти место для игрока «Урала» на поле не проблема.

Антон Зиньковский («Спартак»)

Зиньковский – классный игрок, но в «Спартаке» слишком высокая конкуренция за место в основе. Поэтому Антон не всегда проходит в состав. Однако периодически выдаёт классные матчи. Особенно круто Зиньковский сыграл в Кубке России с «Динамо» (4:1). Антон забил гол и отдал голевую передачу. Пока что это его единственные результативные действия в сезоне. Стоит отметить, что в РПЛ вингер не выходил на поле больше чем на час. Среднее время – 15-25 минут. Если Карпин доверит Зиньковскому место в основе на Катар, то вряд ли разочаруется.

Максим Глушенков («Локомотив»)

Глушенков – настоящий универсал. Он играет как в центре нападения, так и на флангах. Может быть чистой «девяткой», но даже круче в оттяжке. В общем, найти место для Максима на поле не является сложной задачей. В сентябре 2022 года Глушенков дебютировал за сборную во встрече с Кыргызстаном (2:1), проведя на поле 45 минут. С большой вероятностью он получит время и в предстоящей встрече с Катаром.

Центральные нападающие

СОБОЛЕВ/КОМЛИЧЕНКО/ЧАЛОВ Фото: Дмитрий Голубович, Артём Гусев, «Чемпионат»

Александр Соболев («Спартак»)

Незаменимый футболист для «Спартака». Соболев важен для всей атакующей игры красно-белых. Александр забивает сам, ассистирует, развивает атаки, действует в подыгрыше. Хотя на его счету всего 2+1 на старте сезона, альтернатив Соболеву нет. В сборной форвард имеет неплохую статистику: четыре гола в 10 матчах. В марте Александр сыграл с Ираком и отдал результативный пас. Без сомнений, Соболев – один из лучших российских форвардов.

Николай Комличенко («Ростов»)

Комличенко хорошо знаком главному тренеру сборной России Валерию Карпину, вместе с которым он работает в «Ростове». Николай – важный элемент игры южан, умеющий забивать, зарабатывать стандарты, открываться и создавать пространство для партнёров. Комличенко забил три гола в сезоне РПЛ. В сборной пока всего один мяч в шести встречах. Учитывая, что форвард хорошо знает требования Карпина, именно Николай может лучше всех реализовывать его идеи на поле. По этой причине ждём его с Катаром?

Фёдор Чалов (ЦСКА)

Чалов в новом сезоне играет не в центре атаки, а в роли инсайда, близкой скорее к позиции «десятки». Фёдор крут: на его счету четыре гола и четыре ассиста в семи играх. По статистике именно он должен играть в основе без альтернатив. Но в сборной его рассматривают именно в качестве центрфорварда: в национальной команде попросту нет такой позиции на поле, как в ЦСКА. Однако Чалов – умный футболист, умеющий подстраиваться под обстоятельства. Кто-то сомневается, что Фёдор будет крут и как классическая девятка?