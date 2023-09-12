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Чемпионат России – ФНЛ, Первая лига, обзор 9-го тура, голы, матчи, результаты, статистика, Первая лига

Неожиданная четвёрка лидеров в Первой лиге. Фавориты по-прежнему отстают
Айнур Шаймарданов
Первая лига: обзор 9-го тура
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Разбираем прошедший тур. Вратарь «Химок», кажется, совершил лучшее спасение сезона!

Пока весь мир переключился на международный футбол, в Мелбет Первой лиге продолжается борьба за выход в РПЛ. В 9-м туре мы увидели первое поражение «Черноморца» в сезоне, чудо-спасение от вратаря «Химок» и очередное подтверждение безграничной любви к футболу в Саратове.

А вот что было туром ранее:
В Первой лиге — неожиданный претендент на выход в РПЛ. А в таблице настоящий ураган!
В Первой лиге — неожиданный претендент на выход в РПЛ. А в таблице настоящий ураган!

Событие тура — первое поражение «Черноморца» в сезоне

Россия - Мелбет Первая лига . 9-й тур
09 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Котин – 13'     1:1 Антонов – 56'     2:1 Андреев – 59'    

Казалось, никто в Первой лиге не только не понимает, как обыграть «Черноморец», но и то, как забить команде из Новороссийска больше одного мяча. С двумя задачами сразу справился «Шинник».

Ярославская команда красивым голом нанесла сопернику первое поражение в сезоне. На 56-й минуте Антон Антонов сделал счёт равным, а уже через три минуты форвард «Шинника» Игорь Андреев забил в падении. Настоящее украшение тура.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Черноморец» не проигрывал в Первой лиге восемь туров. Что теперь придумает Константин Зырянов?

Лучший гол тура — Роман Денисов («Нефтехимик»)

Россия - Мелбет Первая лига . 9-й тур
09 сентября 2023, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Кубань
Краснодар
1:0 Денисов – 5'     1:1 Левин – 32'     2:1 Котов – 56'    

Лучший и, что не менее важно, ценный мяч для «Нефтехимика» в матче, в котором команда одержала лишь вторую победу в нынешнем сезоне. Знаете, когда была одержана первая? В 1-м туре с «Волгарём» (2:1) — в игре, которая состоялась практически два месяца назад (16 июля).

Кириллу Новикову и тренерскому штабу «Нефтехимика» пришлось серьёзно поработать, чтобы прервать столь неудачную серию в игре с «Кубанью».

Одно удовольствие смотреть на комбинацию, которая для «Нефтехимика» закончилась точным ударом Романа Денисова. Идеальный розыгрыш для идеального начала победного матча:

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Болельщики тура — фанаты саратовского «Сокола»

Россия - Мелбет Первая лига . 9-й тур
09 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Морозов – 18'     1:1 Таликин – 68'    

Если беспроигрышная сказка «Черноморца» подошла к концу, то славная история другого новичка Первой лиги продолжается. Саратовский «Сокол», не желающий сдавать свои позиции в верхней части турнирной таблицы, сыграл дома с «КАМАЗом». Победить не вышло – сначала команда Дениса Бояринцева пыталась удержать победный счёт, потом – ничейный. Отметить же стоит вратаря хозяев Петра Косаревского. Удержать ничью удалось только благодаря его сейвам.

Момент тура — спасение Игоря Обухова («Химки»)

Россия - Мелбет Первая лига . 9-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
0 : 2
Химки
Химки
0:1 Хосонов – 27'     0:2 Исаенко – 84'    

2015 год. «Барселона» играет в полуфинале Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» и в шаге от своего первого финала турнира за четыре сезона. Кажется, сине-гранатовым ничего не помешает, но ответная игра складывается для команды не лучшим образом. В одном из эпизодов мяч отскакивает к Роберту Левандовскому, который в упор бьёт в Марка-Андре тер Штегена. Немец спасает команду, однако мяч после этого предательски летит в ворота. Вратарь не теряется, успевает подняться с газона и последний момент вытащить мяч с ленточки ворот.

Похожий эпизод случился в матче между «Арсеналом» и «Химками» в 9-м туре Первой лиги.

В одной из атак в начале матча Ансор Хабибов нанёс удар в сторону ворот «Химок», но попал в одного из защитников соперника. Мяч полетел в дальний от Игоря Обухова угол ворот, который отреагировал на первый удар. Вратарю пришлось быстро вставать и в схожем с тер Штегеном стиле выручать свою команду.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Спасение тер Штегена было признано лучшим по итогам сезона-2014/2015. Обухов же спас свою команду от гола при счёте 0:0. Дальше — мастерство игроков химчан и заслуженная победа.

Остальные матчи 9-го тура Первой лиги

«Ленинградец» — «Динамо» Махачкала

Россия - Мелбет Первая лига . 9-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Храмцов – 5'     1:1 Глушков – 25'     1:2 Касинтура – 89'    

Команда Курбана Бердыева не проигрывает с 6 августа, а победа в матче с «Ленинградцем» стала второй подряд.

Победный мяч на 89-й минуте забил Эгаш Касинтура, перебравшийся в Махачкалу из Уфы вместе с новым генеральным директором «Динамо» Шамилем Газизовым.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Алания» — «Тюмень»

Россия - Мелбет Первая лига . 9-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 Машуков – 43'     1:1 Бем – 53'    

«Алания» прервала свою четырёхматчевую победную серию, однако по-прежнему в девяти турах Первой лиги проиграла лишь раз. «Тюмень» же в своих матчах чередует разные исходы, но в игре на «Ахмат Арене» смотрелась не хуже соперника.

Счёт «Тюмень» сравняла в начале второго тайма, а больше голов в матче болельщики не увидели.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Енисей» — «Родина»

Россия - Мелбет Первая лига . 9-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 2
Родина
Москва
1:0 Ломакин – 12'     1:1 Тимошенко – 18'     2:1 Ломакин – 47'     2:2 Султонов – 79'    

Красноярская команда наконец-то покинула манеж и вернулась на свой родной стадион, который в отсутствие хозяев активно готовили к проведению матчей. Возвращение на стадион «Центральный» пришлось на матч с «Родиной».

Первый матч после камбэка получился зрелищным, но для местных болельщиков был омрачён мощным ударом, которым Мухаммад Султонов сравнял счёт на 79-й минуте

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«СКА-Хабаровск» — «Волгарь»

Россия - Мелбет Первая лига . 9-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 1
Волгарь
Астрахань
0:1 Косарев – 37'     1:1 Алиев – 73'    

Вновь напомним, что после того, как «СКА-Хабаровск» обыграл «Акрон», он больше ни разу не побеждал в Первой лиге. Серия, затянувшаяся на четыре игры, продолжилась в домашнем матче с «Волгарём».

Для «Волгаря», к слову, все складывается намного хуже: команда ещё ни разу в сезоне не побеждала, а набранное очко в Хабаровске стало лишь третьим за девять туров. Все — после увольнения главного тренера. Оправдалось решение руководства астраханской команды?

«Торпедо» — «Акрон»

Россия - Мелбет Первая лига . 9-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Юзепчук – 88'    

Матч, в котором встретились одни из фаворитов начала сезона. Однако к 9-му туру обе команды отпустили лидеров на расстояние в несколько побед.

Победу «Торпедо» на последней минуте основного времени матча принёс Роман Юзепчук. У «Акрона» третье поражение в пяти последних матчах и ни одной победы.

Теперь четвёрка лидеров Первой лиги выглядит очень неожиданно. Кроме «Алании», ни одна из команд не считалась фаворитом сезона. А вот «записные фавориты» – «Торпедо», «Химки», СКА, «Родина», «Акрон», и «Енисей» пока отстают.

Турнирная таблица Первой лиги

Расписание 10-го тура Первой лиги

16 сентября, суббота
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»

17 сентября, воскресенье
«СКА-Хабаровск» — «Химки»
«Торпедо» — «Енисей»
«Кубань» — «Акрон»
«Черноморец» — «Сокол»
«Арсенал» — «Шинник»
«Ленинградец» — «Волгарь»

18 сентября, понедельник
«Тюмень» — «Родина»
«Динамо» Махачкала — «Алания».

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