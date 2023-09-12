Неожиданная четвёрка лидеров в Первой лиге. Фавориты по-прежнему отстают

Пока весь мир переключился на международный футбол, в Мелбет Первой лиге продолжается борьба за выход в РПЛ. В 9-м туре мы увидели первое поражение «Черноморца» в сезоне, чудо-спасение от вратаря «Химок» и очередное подтверждение безграничной любви к футболу в Саратове.

Событие тура — первое поражение «Черноморца» в сезоне

Казалось, никто в Первой лиге не только не понимает, как обыграть «Черноморец», но и то, как забить команде из Новороссийска больше одного мяча. С двумя задачами сразу справился «Шинник».

Ярославская команда красивым голом нанесла сопернику первое поражение в сезоне. На 56-й минуте Антон Антонов сделал счёт равным, а уже через три минуты форвард «Шинника» Игорь Андреев забил в падении. Настоящее украшение тура.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Черноморец» не проигрывал в Первой лиге восемь туров. Что теперь придумает Константин Зырянов?

Лучший гол тура — Роман Денисов («Нефтехимик»)

Лучший и, что не менее важно, ценный мяч для «Нефтехимика» в матче, в котором команда одержала лишь вторую победу в нынешнем сезоне. Знаете, когда была одержана первая? В 1-м туре с «Волгарём» (2:1) — в игре, которая состоялась практически два месяца назад (16 июля).

Кириллу Новикову и тренерскому штабу «Нефтехимика» пришлось серьёзно поработать, чтобы прервать столь неудачную серию в игре с «Кубанью».

Одно удовольствие смотреть на комбинацию, которая для «Нефтехимика» закончилась точным ударом Романа Денисова. Идеальный розыгрыш для идеального начала победного матча:

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Болельщики тура — фанаты саратовского «Сокола»

Если беспроигрышная сказка «Черноморца» подошла к концу, то славная история другого новичка Первой лиги продолжается. Саратовский «Сокол», не желающий сдавать свои позиции в верхней части турнирной таблицы, сыграл дома с «КАМАЗом». Победить не вышло – сначала команда Дениса Бояринцева пыталась удержать победный счёт, потом – ничейный. Отметить же стоит вратаря хозяев Петра Косаревского. Удержать ничью удалось только благодаря его сейвам.

Момент тура — спасение Игоря Обухова («Химки»)

2015 год. «Барселона» играет в полуфинале Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» и в шаге от своего первого финала турнира за четыре сезона. Кажется, сине-гранатовым ничего не помешает, но ответная игра складывается для команды не лучшим образом. В одном из эпизодов мяч отскакивает к Роберту Левандовскому, который в упор бьёт в Марка-Андре тер Штегена. Немец спасает команду, однако мяч после этого предательски летит в ворота. Вратарь не теряется, успевает подняться с газона и последний момент вытащить мяч с ленточки ворот.

Похожий эпизод случился в матче между «Арсеналом» и «Химками» в 9-м туре Первой лиги.

В одной из атак в начале матча Ансор Хабибов нанёс удар в сторону ворот «Химок», но попал в одного из защитников соперника. Мяч полетел в дальний от Игоря Обухова угол ворот, который отреагировал на первый удар. Вратарю пришлось быстро вставать и в схожем с тер Штегеном стиле выручать свою команду.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Спасение тер Штегена было признано лучшим по итогам сезона-2014/2015. Обухов же спас свою команду от гола при счёте 0:0. Дальше — мастерство игроков химчан и заслуженная победа.

Остальные матчи 9-го тура Первой лиги

«Ленинградец» — «Динамо» Махачкала

Команда Курбана Бердыева не проигрывает с 6 августа, а победа в матче с «Ленинградцем» стала второй подряд.

Победный мяч на 89-й минуте забил Эгаш Касинтура, перебравшийся в Махачкалу из Уфы вместе с новым генеральным директором «Динамо» Шамилем Газизовым.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Алания» — «Тюмень»

«Алания» прервала свою четырёхматчевую победную серию, однако по-прежнему в девяти турах Первой лиги проиграла лишь раз. «Тюмень» же в своих матчах чередует разные исходы, но в игре на «Ахмат Арене» смотрелась не хуже соперника.

Счёт «Тюмень» сравняла в начале второго тайма, а больше голов в матче болельщики не увидели.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Енисей» — «Родина»

Красноярская команда наконец-то покинула манеж и вернулась на свой родной стадион, который в отсутствие хозяев активно готовили к проведению матчей. Возвращение на стадион «Центральный» пришлось на матч с «Родиной».

Первый матч после камбэка получился зрелищным, но для местных болельщиков был омрачён мощным ударом, которым Мухаммад Султонов сравнял счёт на 79-й минуте

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«СКА-Хабаровск» — «Волгарь»

Вновь напомним, что после того, как «СКА-Хабаровск» обыграл «Акрон», он больше ни разу не побеждал в Первой лиге. Серия, затянувшаяся на четыре игры, продолжилась в домашнем матче с «Волгарём».

Для «Волгаря», к слову, все складывается намного хуже: команда ещё ни разу в сезоне не побеждала, а набранное очко в Хабаровске стало лишь третьим за девять туров. Все — после увольнения главного тренера. Оправдалось решение руководства астраханской команды?

«Торпедо» — «Акрон»

Матч, в котором встретились одни из фаворитов начала сезона. Однако к 9-му туру обе команды отпустили лидеров на расстояние в несколько побед.

Победу «Торпедо» на последней минуте основного времени матча принёс Роман Юзепчук. У «Акрона» третье поражение в пяти последних матчах и ни одной победы.

Теперь четвёрка лидеров Первой лиги выглядит очень неожиданно. Кроме «Алании», ни одна из команд не считалась фаворитом сезона. А вот «записные фавориты» – «Торпедо», «Химки», СКА, «Родина», «Акрон», и «Енисей» пока отстают.

Расписание 10-го тура Первой лиги

16 сентября, суббота

«КАМАЗ» — «Нефтехимик»

17 сентября, воскресенье

«СКА-Хабаровск» — «Химки»

«Торпедо» — «Енисей»

«Кубань» — «Акрон»

«Черноморец» — «Сокол»

«Арсенал» — «Шинник»

«Ленинградец» — «Волгарь»

18 сентября, понедельник

«Тюмень» — «Родина»

«Динамо» Махачкала — «Алания».