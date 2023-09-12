Наплевать на результаты сборной России. Смысл матчей сейчас в другом

«Сборная России должна играть на победу? Мне, честно, вообще без разницы». Эти слова после игры с Катаром произнёс главный футболист России в XXI веке — Андрей Аршавин. И под ними хочется подписаться на 100%.

Ситуация с играми сборной — невероятно сложная. Кажется, большинство критиков игры команды стали забывать, что в подобных обстоятельствах почти никто из современных футболистов не оказывался. Без еврокубков. Без чемпионата мира или Европы. Без топ-соперников. Вообще без матчей, которые чего-то стоят, кроме призовых в РПЛ.

Каждый в сборной постоянно говорит о мотивации. Опытные игроки — от Баринова и Джикии — до только что вызванных. И все они честно (реально в это верю) говорят, что она есть, что в играх за сборную таких вопросов даже быть не может. Всё так. Только вот всё равно невозможно выкинуть из головы, что матчи эти ничего не стоят. Как бы ты ни хотел играть за сборную, есть разница — выходишь ты ради попадания на чемпионат Европы или ради «показать, что мы есть». В одном случае ты, побеждая, едешь на важнейший турнир. В другом — тоже побеждая, просто едешь домой.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Эта же сборная, без двух-трёх игроков, полтора-два года назад закончила на втором месте в отборе к ЧМ-2022. За это время, понятно, состояние другое, но мотивация, играй мы сейчас в отборе на ЧЕ, была бы другая».

При этом вторая цель — собираться и играть — абсолютно понятна. Хорошо, что получается играть с Катаром. Мы бы и в прежнее время могли с ними играть товарищеский матч (и играли), почему нет? Только вот относиться к этим играм, как к играм в нормальное время, нельзя. Это всё равно не тот уровень мотивации. Не тот уровень связей между игроками. Сейчас и уровень интенсивности другой. А иногда не те даже игроки.

Пускай Карпин экспериментирует. Пускай вызывает молодых футболистов, пытается наиграть какие-то связи. И пускай сборная даёт больше поводов о себе писать — гоняет на тренировки в разные города, играет с командами-участниками ЧМ, раздаёт интервью. Если забить красиво, но всё равно проиграть, с видео гола можно залететь в соцсети и завируситься по всему миру. Это и показывает, что команда существует. А не результаты в матче с Катаром или Узбекистаном.