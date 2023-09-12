«В раздевалке сказал игрокам сборной России всю правду». Мощные слова Карпина после Катара

Сборная России сыграла с Катаром вничью – начала бодро, а потом что-то сломалось: то ли игроки устали, то ли потеряли концентрацию. От этого матча остались двоякие чувства: с одной стороны, матч товарищеский, особо ничего не значит, а с другой – иных игр у нас сейчас нет, поэтому каждая встреча всё же имеет значение.
Итоги матча (и сбора) подвёл главный тренер команды Валерий Карпин.
– Первые 20–25 минут матча понравились – это то, что хотелось бы видеть в исполнении сборной в принципе, – начал он. – Но только на протяжении не 25 минут, а 70–80.
– А дальше что произошло?
– Надо разбираться. Либо силы нас покидают, либо концентрация.
— Игроки сказали, что вы поговорили с ними по душам. Что было, если не секрет?
— Сказал им всю правду в лицо.
— В чём заключается эта правда?
— Эта информация и правда для футболистов.
— Сергей Волков сказал нам, что было очень тяжело играть физически.
— Вот вам и ответ, что я сказал футболистам. Волков вам всё ответил. Это футболист, который играет в «Краснодаре». Команде, которая идёт на первом месте. Он сказал, что здесь, с Катаром, другая интенсивность, чем в чемпионате России? Ну вот и всё.
— Не грустно?
— Грустно. А что делать?
— Работать.
— Работать, и работать прежде всего с клубами. Футболисты сюда приезжают из клубов. А потом оказывается, что интенсивность с Катаром выше, чем с «Зенитом». Не я это сказал.
— Вы с ним согласны?
— На 500%.
В игре Сергей Волков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Можете выделить игроков, чьи действия вам сегодня понравились?
— Не хочу никого выделять. Понятно, что кто-то понравился больше, кто-то — меньше. Выделять отдельно не хотел бы.
– Сейчас уже можно подвести итоги сборов. Что можете сказать?
– Итог сборов такой: ребята отработали, пытались – кто-то лучше, кто-то хуже – выполнять то, что были должны. К сожалению, только на протяжении 20 минут. Но они показали, что могут так играть.
– Головин, который играет в европейском клубе, сильно выделяется на фоне остальных?
– Да. По всем компонентам. Он выделяется.
Александр Головин (справа)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– Если прямо завтра нас вернули бы в отборочные чемпионата Европы, эта сборная на что могла бы претендовать?
– Она бы вышла. На что ещё бы она могла претендовать? На невылет? Конечно, на попадание на чемпионат Европы или мира. Был же отбор последний.
– Но сейчас другая команда.
– Кто другой в команде? Кого нет? Алексея Миранчука не было в последних играх. Дивеева, Осипенко тоже не было. И что? Эта же сборная, без двух-трёх игроков, полтора-два года назад закончила на втором месте.
– За два года состояние и ситуация поменялись.
– Это понятно. Но мотивация была бы другая.
— Если говорить о том, что игра сборной России — отражение уровня РПЛ, то за последние два года уровень чемпионата, получается, упал?
— Для этого даже не надо смотреть матчи сборной. По-моему, об этом сказали уже все. Уровень чемпионата упал.
— В чём причина?
— В отъезде сильных футболистов.
Валерий Карпин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Вам тяжело находить мотивацию на такие матчи?
— Мне — нет. У меня есть и мотивация, и интерес посмотреть, что футболисты могут или не могут сделать в нынешнем состоянии по разным причинам.
— На товарищеские матчи у сборной есть проблема с мотивацией?
— Она тоже присутствует. Это не самая главная проблема, но она, естественно, есть. Давайте так: если бы это был официальный матч, Джикию бы мы не заменили. Ну, например.
— Что нужно сделать вам как тренеру, чтобы игроки бились за сборную?
— Они и бились. Если бы они не бились, то не сравняли бы счёт.
– Но результат неудовлетворительный.
– Хорошо. И?
— Что вам делать как тренеру в такой ситуации?
— Как вы сказали – мотивировать, если надо игроков мотивировать выступать за сборную.
— Есть другие игроки, которых не надо мотивировать?
— Назовите их. Вы всегда спрашиваете: «Зачем вызвали этого футболиста?» Но не называете, кого я должен был вызвать вместо.
– Ну, Сергеев, например.
– В следующем матче выйдет Сергеев и сыграет так же, как сегодня Чалов и Соболев. Что вы тогда скажете?
— Есть ли понимание по составу на октябрь? Может, приедет Захарян?
— Посмотрим. Если они будут играть и не травмируются, может, приедут.
— Можно ли сейчас критиковать сборную или нужно понимать, что мы работаем на будущее?
— Конечно, можно. А что ещё делать?
— Смириться и ждать, что мы готовимся к будущему.
— Мы об этом и так говорим. Какой толк? Об этом сказали миллион раз. От того, что я скажу, что-то изменится? 100% нет.
— Вы не хотите дать совет уезжать из РПЛ всем, у кого есть хотя бы малейшая возможность?
— Я уже давал его 586 тысяч раз. И что? Кто может уехать — уезжайте. Ещё раз говорю.
— Тогда наша лига станет ещё слабее.
— Зато те 20 человек, которые будут играть в Европе, станут сильнее. Как это работает в Хорватии.
— Вы устали за эти 10 дней?
— Я за полтора года привык к перелётам. Нормально. От них не устаю. Если бы надо было ехать ещё шесть часов на автобусе в одну сторону, потом восемь — в другую, тогда, наверное, устал бы. Сейчас вообще кайф. Слетали в Египет, всего за два часа доехали до Суэца. Сюда вообще прилетели напрямую в гостиницу. Сказка!
— Как переживаете сентябрь эмоционально? И в сборной, и в «Ростове» всё не так легко.
— Нормально. Обыкновенно.
— Глебов говорил, что вы стали больше нервничать.
— Естественно. Ещё бы я не нервничал.
— Как меньше нервничать? Можете дать совет?
— Я курю, например. Устроит такой ответ?
- 12 сентября 2023
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