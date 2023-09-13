«Катарцы — повыносливее и посильнее «Зенита». Игроки сборной России злы сами на себя

Сборная России приехала в Катар в хорошем настроении и была заряжена на победу – первые 20 минут даже верилось, что из Дохи команда уедет именно с ней. Но потом игра резко перевернулась, и не в нашу пользу: пропустили сами, не реализовали ряд моментов, пусть в концовке всё же смогли довести до ничьей.

У игроков настроение после матча было разное: кто-то был явно расстроен, что не получилось победить, кто-то – искал хорошее даже в ничейном результате.

Руслан Литвинов сказал, что сборная должна была сегодня побеждать

«В начале матча владели инициативой, никаких лишних спринтов. Контролировали мяч, правильно выбирали позицию. Потом соперник почувствовал уверенность, у нас начались проблемы.

Мы должны были сегодня выигрывать. К сожалению, не удалось реализовать много своих голевых моментов. Пропустили первыми, пришлось бежать вперёд и отыгрываться. Наш соперник в основном играл только на контратаках. Сегодняшняя игра сборной — повод работать над собой. Такие матчи нужно уверенно выигрывать! По ходу всей игры было ощущение, что мы лучше и можем додавить Катар. Есть над чем работать».

Руслан Литвинов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даниил Хлусевич, кажется, разочарован больше всех

«Что сегодня было? Не обыграли Катар — вот что. Больше всего была проблема в концентрации и отношении к самой игре. Не было ничего удивительного — всё было предсказуемо. Соперник делал то, что нам и говорили.

Может, концентрации не хватило, потому что это товарищеский матч. Мотивация играть за сборную есть у всех. Говорю за себя, но по ребятам тоже это видно – все хотят играть. Если бы мы забили семь, может, статус матча и расслаблял бы. А мы Катар не можем обыграть. Надо работать над собой — каждый должен это делать.

Даниил Хлусевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возможно, нам немного не хватало взаимопонимания. Всё время добавляются футболисты, всё время приезжают новые ребята. В том числе и я достаточно недавно попал в сборную. Надо сыгрываться, работать на тренировках вместе, в командных действиях.

Есть злость на себя. Хочется играть за сборную, хочется выигрывать. Сборы и игры сборной сейчас — для будущего. Когда-то бан закончится, и мы будем играть на международных соревнованиях».

Сергей Волков признался, что даже против «Зенита» легче играть. И поставил себе двойку

«Катар — интересный соперник. Они очень сильные и выносливые, но, возможно, чуть менее техничные и тактически обучены. У них все бегут, интенсивность чуть другая, отличается от РПЛ. Лично я почувствовал на себе эту разницу. У игроков Катара просто сумасшедшая скорость. Они постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я ещё не видел.

В матчах с «Зенитом» тоже хорошая интенсивность. Но я думаю, что катарцы повыносливее и посильнее, чем «Зенит». С таким футболом нам нет места на международных турнирах? Почему? Есть. Просто нужно работать. Каждому пища для размышлений. Для меня это дебют: я впервые увидел такой уровень. Я сейчас в таком лёгком шоке. Должен переварить всё, что было.

Я считаю, что физическая готовность сегодня сказалась. Сегодня Валерий Георгиевич в раздевалке сказал, что это была всего лишь сборная Катара. Представьте, с какой интенсивностью играют другие сборные, что они могут делать с нами, если не будем работать над собой.

Все старались. Оценка себе по пятибалльной – двойка. Каждый должен спрашивать с себя. Если каждый будет полноценно работать над собой, то уровень РПЛ будет подниматься. Но сегодня каждый сделал то, что мог. Все очень старались, ни к кому нет претензий. О недонастрое говорить нельзя. Все из нас были настроены на сто процентов! Без разницы на то, что это была товарищеская игра. Это сборная России, здесь нужно 200–300 процентов концентрации».

Сергей Волков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фёдор Чалов сказал, что ничего страшного не случилось

«Должны были забить в первые минут 20 — тогда бы игра по-другому складывалась. Моменты были, в частности, у меня. Можно было сделать игру полегче. Нас хватило физически. Они были хорошо готовы. Надо разбирать игру. Не всё так однозначно. Они в какой-то момент перехватили инициативу — может, привыкли к нам и начали находить зоны. Забей в первом тайме, игра бы сложилось по-другому. Катар — хорошая команда. Хороший спарринг. Сделаем выводы и идём дальше.

Мы готовились к этой игре десять дней. Конечно же, нужно привыкать к своим партнёрам. Ничего страшного не случилось. Прекрасно понимаем, что все хотят видеть победы, не снимаем с себя ответственность. Тоже хотим побеждать, но, возможно, сейчас есть вещи, к которым нам надо привыкнуть. Если бы играли официальные матчи, состояние было бы совсем другое. Мы провели товарищескую игру в хороших условиях. Сыграли за сборную при зрителях на отличном стадионе. Вижу позитив!».

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дмитрий Скопинцев был воодушевлён дебютом за сборную

«Игру за сборную ни с чем не сравнить! Для меня это что-то новое, то, ради чего хочется играть в футбол и прогрессировать. Очень рад оказаться здесь и сыграть свой первый матч в этой футболке! Надеюсь, что они ещё будут в будущем. Буду для этого усердно работать.

Были моменты, которые не очень понравились со своей стороны. Но были и моменты, которые понравились. В целом стабильно и нормально. Мог лучше, мог хуже. Я стараюсь никогда не впадать в эйфорию. И никогда не унывать, даже при каких-то неудачах. Всё течёт, быстро меняется. Нужно иметь психологическую стабильность. Воспринимаю всё очень спокойно. Продолжу усердно дальше работать!»