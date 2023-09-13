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Квалификация Евро-2024, Румыния — Косово, скандал с баннером, игроки ушли с поля, подробности, фото, 12 сентября 2023

Политический скандал на матче Косова! Футболистов пришлось уводить с поля из-за провокации
Михаил Рождественский
Политический скандал на матче Косова!
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Румынские фанаты двумя баннерами чуть не сорвали отборочный матч Евро.

Квалификация Евро-2024 дарит фантастическую плотность матчей. А где много игр, там и высокая вероятность различных инцидентов. Главный скандал дня во вторник, 12 сентября, случился в матче между Румынией и Косовом.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 6-й тур
12 сентября 2023, вторник. 21:45 МСК
Румыния
Окончен
2 : 0
Косово
1:0 Станчу – 83'     2:0 Михэйлэ – 90+3'    
Удаления: нет / Мурики – 42'

Игра сразу оказалась жаркой: за первые 15 минут команды заработали две жёлтые карточки. А на 18-й минуте случилось самое интересное. Румынские фанаты устроили политическую акцию и вывесили два баннера провокационного содержания. Первый: «Косово — это Сербия». Второй: «Бессарабия — это Румыния». А заодно сопроводили жест соответствующими лозунгами и файер-шоу, забросав поле пиротехникой.

Болельщики на матче Румыния — Косово

Болельщики на матче Румыния — Косово

Фото: Razvan Pasarica/IMAGO/ТАСС

Политические акции на матчах под эгидой УЕФА не приветствуются, но контекст всё равно важен. С Косовом история широко известная. Сербия считает эту территорию своей, хотя многие государства признают косовскую независимость и фактически Косово сербам не подчиняется. Для Сербии и солидарных с ней стран Косово — автономный край. Для остальных — полноценное государство.

С Бессарабией всё тоже непросто. В первой половине XX века, а именно с момента окончания Первой мировой войны и до 1940 года, эта территория, располагающаяся между Чёрным морем и Дунаем, входила в состав Румынии. Дальше Бессарабия распределилась между Молдавской и Украинской ССР. Сейчас территория распределена между Молдавией и Украиной, но, как вы уже поняли, не всех в Румынии это устраивает.

Возвращаемся к скандалу. Арбитру при таких условиях пришлось остановить матч и отправить футболистов обеих команд в раздевалки. Пауза продлилась почти час, но каким-то чудом ситуацию удалось вернуть в игровое русло. Порядок восстановили, а матч продолжили, когда в параллельных встречах дело уже близилось к финальному свистку.

Арбитру при таких условиях пришлось остановить матч и отправить футболистов обеих команд в раздевалки

Арбитру при таких условиях пришлось остановить матч и отправить футболистов обеих команд в раздевалки

Фото: Razvan Pasarica/IMAGO/ТАСС

Для Румынии, к слову, это уже не первый подобный скандал. Местная федерация неоднократно подвергалась санкциям со стороны УЕФА из-за фанатских провокаций. Похожие инциденты происходили на матчах молодёжки с Украиной, а также с Грузией на недавнем Евро. Так что проблема глубокая и пока что не решённая.

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