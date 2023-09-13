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Германия — Франция — 2:1, видео, обзор товарищеского матча, 12 сентября 2023 года, голы: Мюллер, Зане и Гризманн

Германия впервые сыграла после отставки главного тренера. И сразу победила Францию!
Григорий Телингатер
Германия — Франция — 2:1
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Матч, который в первую очередь расстроит фанатов «Барселоны».

У сборной Германии остаётся девять месяцев до домашнего Евро-2024. Весь 2023 год команда проводит лишь товарищеские матчи. На днях после одного из них уволили главного тренера Ханс-Дитера Флика – поражение от японцев (1:4) оказалось слишком чувствительным. Особенно на фоне выхода документального фильма, в котором были видны проблемы между тренером и футболистами.

Команду временно возглавил спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер. Последний раз он работал тренером ещё в 2005 году. И теперь вряд ли задержится надолго. Но уже по первым минутам бросалось в глаза, насколько при Фёллере раскрепостились футболисты.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Франция
1:0 Мюллер – 4'     2:0 Зане – 87'     2:1 Гризманн – 89'    

Уже на четвёртой минуте отличился Мюллер с паса Хенрихса, которые на этот раз вышли в основе. Перед голом футболисты сборной Германии дважды сыграли пятками. Гости будто не ожидали, что немцы могут выглядеть настолько уверенно, когда у них вроде бы кризис.

Что касается сборной Франции, то нужно учитывать и её ситуацию. Финалисты ЧМ-2022 уверенно идут в своей отборочной группе к Евро-2024, набрав 15 очков за пять матчей. После очередной победы (2:0 над ирландцами) Дидье Дешам решил оставить на скамейке нескольких лидеров – Дембеле и Мбаппе. Последний даже на замену не вышел.

Учитывая ещё и травму Жиру, в нападении французов оказался Коло Муани – человек, который весь прошлый сезон зажигал именно в Германии. На этот раз ему не удалось забить на немецком стадионе. Нападающий отметился тем, что во втором тайме оказался с мячом в чужой штрафной, но вместо удара неловко поскользнулся. Из-за дождя у футболистов обеих команд не всегда получалось устоять.

Германия — Франция — 2:1

Германия — Франция — 2:1

Фото: Stefan Matzke/Getty Images

Отдельный сюжет – капитанская повязка сборной Германии. Изначально она была у Гюндогана, но на 25-й минуте его пришлось заменить из-за травмы (где-то взгрустнул тренер «Барселоны»). Капитаном стал Мюллер, но во втором тайме пришлось заменить уже и его. В результате матч с повязкой на руке заканчивал уже тер Штеген.

Казалось, что игра закончится с минимальным счётом, но в самом конце игры команды отличились по одному разу. Сначала Хаверц выдал голевую на Зане, который вышел один на один с вратарём и не промахнулся. И сразу же в ответной атаке пенальти заработал Камавинга, а реализовал – Гризманн. На большее гостей уже не хватило.

Таким образом, немцы выиграли впервые после пяти матчей без побед.

На скамейке остался вот этот голкипер:
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