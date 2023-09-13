Шесть сборных практически вышли на Евро-2024. Расклады во всех 10 группах

Квалификация на Евро-2024 перевалила за экватор. Всё ещё нет команд, которые гарантировали себе попадание на турнир (кроме Германии как хозяйки), но в нескольких группах появляется понимание. Например, Шотландия, Франция, Англия, Австрия, Бельгия и Португалия действительно близки к чемпионату Европы. Но давайте пройдёмся по всем группам по порядку.

Группа A: уже фактически ясно, кто заберёт обе путёвки на Евро-2024

Шотландия и Испания — главные фавориты на выход в финальную часть турнира

Как и ожидалось, испанцы рванули вперёд. После мощнейших побед над Грузией (7:1) и Кипром (6:0) команда перебралась с четвёртой строчки на вторую. При этом испанцы сыграли на один матч меньше, чем соперники. В октябре испанцы встретятся с прямыми конкурентами – Шотландией и Норвегией. Вероятно, судьба двух путёвок в этой группе решится уже через месяц, хотя уже сейчас всё кажется плюс-минус понятно.

Группа B: Нидерланды поднялись на две строчки за неделю

Франция идёт со 100% показателем

В сентябре у Франции был отборочный матч лишь с Ирландией. Проблем у финалистов последнего чемпионата мира не возникло, если не считать травму Жиру. Французы победили во всех пяти матчах цикла на данный момент. Интереснее ситуация со вторым местом. Нидерланды ещё неделю назад находились на четвёртой строчке, но теперь поднялись на вторую. Победили прямых конкурентов — Грецию (3:0) и Ирландию (2:1). Имея игру в запасе, чувствуют себя достаточно уверенно.

Группа C: Спаллетти был близок к ужасному старту

У Италии, Украины и Северной Македонии равное количество очков

Положение Англии кажется более чем комфортным даже после ничьей с Украиной. Весь вопрос в том, кто заберёт вторую путёвку. Сразу у трёх команд по семь очков, но итальянцы тут и сами по себе выглядят фаворитами, да ещё у них есть игра в запасе. Хотя дебют для Спаллетти в сборной получился тяжёлый. Сначала ничья с Северной Македонией, а затем нервозная концовка матча с Украиной. Если бы ещё и там встреча закончилась вничью, это была бы катастрофа для нового тренера сборной Италии.

Группа D: Хорватия резко взлетела в таблице

Хорватия и Турция вырвались вперёд, но Армения и Уэльс по-прежнему сохраняют шансы

Ещё неделю назад Хорватия была на четвёртом месте по набранным очкам, а теперь – первая. Команда Далича победила Латвию (5:0) и Армению (1:0). Плюс хорошо для хорватов закончился матч между Турцией и Арменией, которые одновременно потеряли очки (1:1). Теперь хорваты идут на первом месте и ещё имеют матч в запасе по сравнению с конкурентами. Судя по всему, за вторую строчку борются Армения и Турция, которые больше не сыграют друг с другом в этом отборочном цикле. При этом по личным встречам преимущество у турок и обеим командам ещё по разу играть с Хорватией.

Группа E: поляки крайне близки к провалу

Польша может остаться без чемпионата Европы

Сборная Польши ещё недавно выступала на ЧМ-2022 и даже выходила из группы, а теперь оказалась предпоследней в своей отборочной группе. И это за три матча до конца цикла! В сентябре поляки победили Фарерские острова (2:0), но затем уступили Албании (0:2). В результате по потерянным очкам отставание от двух лидеров – четыре и пять очков. То есть поляки могут даже выиграть оставшиеся три встречи, но даже в такой ситуации всё равно велики шансы оказаться без Евро-2024. И это при том, что Польша при жеребьёвке этих отборочных групп шла от первой корзины.

Что касается Молдавии, то сейчас у команды восемь очков и третье место, но впереди ещё матчи с Польшей (в гостях), Албанией (дома) и Чехией (в гостях).

Группа F: самая очевидная ситуация из всех

Кажется, Австрия и Бельгия уже гарантировали себе участие в Евро-2024

Шведы проиграли Австрии – 1:3. На этом борьба в группе фактически завершилась. С огромной вероятностью дальше идут бельгийцы и австрийцы. Им достаточно одержать по одной победе в трёх матчах. При этом обеим командам встречаться с Азербайджаном, который находится на последнем месте. С другой стороны, шведам достаточно один раз уступить или сыграть вничью, чтобы потерять даже математические шансы на попадание в топ-2.

Группа G: через месяц сербов ждут два матча с прямыми конкурентами

Венгрия и Сербия — лидеры своей группы

В сентябре случился один из ключевых матчей в этой группе – Венгрия выиграла у Сербии на её поле. Правда, уже через месяц этим же командам предстоит встретиться снова. Для сербов вообще следующее окно будет определяющим – два матча и оба против прямых конкурентов: Венгрии и Черногории. То есть можно как подняться на первое место, так и опуститься на третье. В свою очередь, Венгрия чувствует себя спокойнее конкурентов, потому что находится на первой строчке и имеет матч в запасе.

Группа H: у российского тренера самая запутанная группа

У Казахстана сохраняются отличные шансы на выход

Из топ-2 выпала сборная Казахстана, которой руководит Магомед Адиев. Его команда уступила Финляндии (0:1), а затем победила Северную Ирландию (1:0). Теперь сразу четыре команды находятся на расстоянии одного очка – Дания, Словения, Финляндия и Казахстан. Этим командам предстоит ещё много матчей между собой, и неплохие шансы остаются у каждой из этих сборных. При этом Словении будет чуть сложнее, потому что она больше не встретится в этом цикле с Сан-Марино.

Группа I: Беларусь практически лишилась шансов на Евро-2024

Беларусь практически лишилась шансов на Евро-2024

У сборной Беларуси были неплохие шансы на второе место. Нужно было в сентябрьских матчах побеждать и Андорру, и Израиль, но не получилось выиграть ни у тех ни у других. Теперь шансы Беларуси микроскопические (даже у Косова больше). Похоже, две путёвки на Евро-2024 разыграют между собой Швейцария, Румыния и Израиль, у которых примерно одинаковый по сложности календарь.

Группа J: у португальцев лучший перформанс всего отборочного цикла

Португалия уверенно движется к финальной стадии Евро-2024

Если на ЧМ-2022 португальцы вышли с трудом, то на ЧЕ-2024 несутся неудержимо. Статистика забитых и пропущенных мячей – 24-0. Сборная Португалии – единственная команда, которая оторвалась на восемь очков от третьего места. То есть имеет право даже на две осечки. Хотя разница мячей во многом объясняется тем, что в группе присутствуют Лихтенштейн и Люксембург. Что касается второго места, то Словакия и после сентябрьских матчей продолжает опережать Люксембург на три очка. Хотя есть важный нюанс: Словакии ещё предстоит играть с португальцами, а Люксембургу – нет.