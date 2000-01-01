Логотипы ЦСКА и «Зенита» — в топ-100 лучших в мире. В списке есть необычные команды

Эмблемы ЦСКА и «Зенита» — в топ-100 лучших в мире

Издание FourFourTwo составило топ-100 лучших эмблем футбольных клубов в мире и расположило их по алфавиту. В их числе – две российские команды: ЦСКА и «Зенит». А кто там есть ещё?