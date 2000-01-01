Логотипы ЦСКА и «Зенита» — в топ-100 лучших в мире. В списке есть необычные команды

Эмблемы ЦСКА и «Зенита» — в топ-100 лучших в мире
Издание FourFourTwo составило топ-100 лучших эмблем футбольных клубов в мире и расположило их по алфавиту. В их числе – две российские команды: ЦСКА и «Зенит». А кто там есть ещё?
ЦСКА
«С годами логотип развивался, добавлялись новые элементы, он становился ярче – с венками из листьев, лентами и эмблемой. Последняя версия – настоящий триумф», – написало издание (здесь и далее цитаты из FourFourTwo).
«Зенит»
«Нам потребовалось много времени, чтобы понять, что это написано не тем алфавитом, который мы знаем и любим, но мы узнаём хороший дизайн, когда увидим его».
«Бурирам Юнайтед»
«У этого клуба из Северного Таиланда потрясающий лого, он отражает местную историю и в то же время выглядит современно».
«Богемианс»
«Если бы вы не знали, что «Богемианс» базируется в Праге, вы, без сомнения, подумали бы, что это австралийский клуб – из-за зелёного кенгуру в центре круга».
«Гуанчжоу Эвергранд»
«Этот логотип — тёплая и яркая противоположность многим современным эмблемам, которые можно увидеть в наши дни».
«Коло-Коло»
«Белый цвет повязки «Коло-Коло» представляет собой цвет майки клуба, а синий и красный в дизайне являются отсылкой к национальным цветам Чили. Логотип стал культовым в мировом футболе».
«Раджа Касабланка»
«Вид орла фантастический: птица сидит на шаре. Вместе с зелёной лентой, торчащей сверху и снизу шара, логотип выглядит как одна большая медаль. Отличная работа марокканского клуба».
«Кайзер Чифс»
«Эмблема южноафриканского клуба — свидетельство стиля. Логотип «Чифс» имеет фантастический дизайн, цвета превосходны, а шрифт — достоин аплодисментов».
«Керала Бластерс»
«Слон с футбольным мячом в хоботе! Это не только сказочно, но и уместно, учитывая, что слонов часто можно увидеть в Керале, на юге Индии».
«ТП Мазембе»
«Прозвище конголезской команды — «вороны». Но на их логотипе изображён крокодил, пожирающий футбольный мяч. Именно это и обеспечило клубу место в нашем списке».
Логотипы ЦСКА и «Зенита» — в топ-100 лучших в мире. В списке есть необычные команды
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