Нас ждут самые крутые выходные в клубном футболе с начала сезона

Завершилось окно, в которое проводят свои матчи сборные. Теперь возвращаются чемпионаты стран. В клубном футболе в эти выходные сразу несколько топ-матчей.

Эта игра «Баварии» и «Байера» выделяется на фоне их предыдущих встреч. В Бундеслиге лишь два клуба набрали девять очков за три тура, и теперь именно они встречаются между собой. И если с «Баварией» всё плюс-минус понятно (стабильный фаворит, который идёт к очередному титулу), то статус «Байера» меняется.

При Хаби Алонсо команда превратилась в одно из главных открытий лиги. Испанский тренер никогда не руководил взрослыми футболистами, у него были лишь 14-летние в «Реале» и молодёжка «Реала Сосьедад». И всё же 11 месяцев назад Алонсо доверили главную команду «Байера», которая шла на предпоследнем месте. В результате сезон закончили на шестой строчке, а ещё дольше всех немецких клубов продержались в еврокубках (чуть-чуть не хватило, чтобы выйти в финал ЛЕ). Есть шанс, что «Баварии» не будет так уж просто в матче, который вынесли на пятницу.

«Баварии» не будет так уж просто в матче, который вынесли на пятницу Фото: ANP via Getty Images

«Ювентус» на своём поле примет «Лацио» – вторую команду Италии, если исходить из таблицы прошлого сезона. Ушло время, когда туринцы безоговорочно доминировали в своей лиге, как «Бавария» или «ПСЖ». Однако «Ювентус» остаётся самой обсуждаемой командой Италии. Количество скандалов зашкаливает. Летом «Ювентус» отстранили от еврокубков. Теперь появилась история с допингом Погба и скандальным уходом Бонуччи.

На этом фоне «Лацио» выглядит клубом, у которого всё спокойно. Хотя это не совсем так. Команда Сарри начала сезон парадоксальным образом: уступила «Лечче» и «Дженоа», но победила действующего чемпиона «Наполи» на его поле. Непонятно, чего вообще теперь ждать от матча с «Ювентусом».

«Ювентус» на своём поле примет «Лацио» — вторую команду Италии Фото: Anadolu Agency via Getty Images

В Англии больше всего топ-клубов, но именно в этом туре они не играют между собой. И всё же одна вывеска привлекает к себе внимание. Речь про встречу «МЮ» и «Брайтона». У Манчестера сложилась удивительная ситуация с составом. В последнем туре команде пришлось доигрывать матч двумя защитниками, которые являются пятым и шестым выбором на позицию – Магуайром и Эвансом. Всё из-за травм Варана, Мартинеса, Линделёфа и Шоу (да, его тоже ставили в центр обороны). С футболистами, которые могут сыграть на правом фланге атаки, тоже творится какая-то жесть. Гринвуда решили не возвращать в команду из-за инцидента с его девушкой, похожая ситуация с отстранённым Антони, а Санчо публично спорит с главным тренером. От тренировок с первой командой его отстранили.

А тут на «Олд Траффорд» приезжает «Брайтон». Если «Байер» является главным открытием в Германии, то английский клуб – во всём европейском футболе. Он не только шикарно зарабатывает на трансферах, но ещё и показывает классный атакующий футбол. По владению мячом – третья команда в лиге (после «Челси» и «Сити»), по точности передач – вторая (после «Сити»), а по количеству ударов – вообще первая (20,8 – в среднем за матч). И то, что сейчас «Брайтон» идёт выше «МЮ», не выглядит случайностью.

Дерби Милана – один из главных матчей вообще в футболе. Больше 100 лет ведут статистику по матчам между «Интером» и «Миланом». Первый раз они сыграли ещё в 1909 году. С тех пор команды встречались 237 раз во всех официальных турнирах: 89 раз побеждал «Интер», 79 – «Милан», а ещё 69 матчей закончились вничью. Разница мячей за весь период 329:310 в пользу «Интера». А по личным выступлениям впереди игроки «Милана»: Андрей Шевченко – лучший бомбардир дерби (14 голов), а Паоло Мальдини лидирует по количеству матчей (56 игр).

Нынешнее дерби вызывает особый интерес, исходя ещё и из турнирной таблицы. Только «Интер» и «Милан» на старте сезона выиграли все три матча. Кому-то придётся прервать победную серию. Возможно, даже обеим командам, которые летом неплохо усилились, и теперь, пожалуй, больше других претендуют на чемпионство. Ну и можно не сомневаться, что фанатский сектор «Милана» обильно освистает Дармиана, Чалханоглу и Ачерби, которые поиграли за оба клуба.

Дерби Милана — один из главных матчей в футболе Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Важный матч случится и в Ла Лиге. В воскресенье вечером встретятся «Реал» и «Реал Сосьедад» – две команды, которые вышли в Лигу чемпионов (она, кстати, стартует сразу после этого тура). Мадридский клуб в прошлом сезоне сильно отстал от «Барсы» и упустил чемпионство. Теперь же столичный клуб оторвался от главного конкурента на два очка, но за один тур всё может поменяться.

Арсен Захарян Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Для нас этот матч важен ещё и с точки зрения Захаряна. Россиянин впервые столкнётся с самой титулованной командой Европы. В предыдущих матчах полузащитник появлялся лишь на последние 10–15 минут. Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что не стал вызывать Захаряна в национальную команду, чтобы он освоился в новом клубе. Правда, футболист приболел и лишь в последние дни тренировался в общей группе. Возможно, с дебютом именно в основе придётся ещё подождать.