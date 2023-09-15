Первый матч после возвращения РПЛ! Справится ли «Динамо» с командой Юрана? LIVE

Друзья, всем привет! Пауза на матчи сборных подошла к концу, и теперь нас снова ждёт клубный футбол. Как и в других лигах, в РПЛ чемпионат возобновляется, не дождавшись выходных. Уже сегодня, 15 сентября, открывается 8-й тур.
В первом матче нового тура сыграют «Динамо» и «Пари НН». Команда Марцела Лички неудачно стартовала, но быстро набрала форму и сейчас занимает четвёртое место в таблице. Если сегодня удастся победить, то по очкам динамовцы сравняются с лидером чемпионата «Краснодаром»!
У «Пари НН» ситуация тоже неплохая, но не настолько. Команда Сергея Юрана набрала 10 очков в семи турах и занимает 10-е место в таблице, но плотность команд такая высокая, что каждая потеря может привести к падению вниз. Так что легко «Динамо» точно не будет.
«Чемпионат» будет следить за матчем в Москве в этом лайв-материале. «ВТБ Арена», 19:00 мск. Присоединяйтесь!
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- 15 сентября 2023
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