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«Динамо» — «Пари НН»: прямая онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ, где смотреть, видео голов, 15 сентября 2023 года

Первый матч после возвращения РПЛ! Справится ли «Динамо» с командой Юрана? LIVE
Никита Паглазов Михаил Рождественский
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«Динамо» — «Пари НН». LIVE
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Футболисты Лички могут как минимум на один день сравняться по очкам с лидером чемпионата.

Друзья, всем привет! Пауза на матчи сборных подошла к концу, и теперь нас снова ждёт клубный футбол. Как и в других лигах, в РПЛ чемпионат возобновляется, не дождавшись выходных. Уже сегодня, 15 сентября, открывается 8-й тур.

В первом матче нового тура сыграют «Динамо» и «Пари НН». Команда Марцела Лички неудачно стартовала, но быстро набрала форму и сейчас занимает четвёртое место в таблице. Если сегодня удастся победить, то по очкам динамовцы сравняются с лидером чемпионата «Краснодаром»!

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Пари НН» ситуация тоже неплохая, но не настолько. Команда Сергея Юрана набрала 10 очков в семи турах и занимает 10-е место в таблице, но плотность команд такая высокая, что каждая потеря может привести к падению вниз. Так что легко «Динамо» точно не будет.

«Чемпионат» будет следить за матчем в Москве в этом лайв-материале. «ВТБ Арена», 19:00 мск. Присоединяйтесь!

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