Секрет успехов «Барселоны». Хави помогает чудо-программа с искусственным интеллектом

Следующим летом у тренера «Барселоны» Хави заканчивается контракт, и руководство клуба готово не только продлить соглашение, но и увеличить его зарплату вдвое. По сведениям Marca, каталонский стратег будет получать € 8 млн в год вместо нынешних € 4 млн. Руководители «Барсы» оценили прошлогоднее чемпионство и в целом прогресс команды: при Хави «блаугранас» провели 94 встречи, выиграли 59, сыграли вничью 16 раз и проиграли 19 матчей. Это даёт тренеру среднее соотношение очков за игру во всех соревнованиях 2,05. Что гораздо выше, чем у его предшественника Рональда Кумана (1,67 очка за игру).

Тренер связывает прогресс «Барсы» с предоставлением ему не только решающего слова при проведении трансферов, но и с возможностью продолжить работу с командой помощников. На «Камп Ноу» вместе с ним трудоустроились семь специалистов, помогавших тренеру во время катарского периода карьеры. Особенно Хави ценит аналитиков Дэвида Пратса, Тони Лобо и Серхио Гарсию — они отвечают за тактику и в процессе подготовки опираются на данные программного обеспечения на основе искусственного интеллекта Kognia. Его в 2019 году запустил бывший сотрудник «Ла Масии» Мауриси Лопес-Фелип, и теперь это одно из главных оружий «Барсы».

Главный вдохновитель создания Kognia — директор академии «Барселоны»

В начале лета 2022 года спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани обратился к Лопес-Фелипу с просьбой предоставить ему данные об интенсивности движения вингера Усмана Дембеле в обороне. Алемани спросил, сколько времени потребует такой анализ, и очень удивился ответу: «Две минуты». Похоже, данные Kognia удовлетворили руководителя, и через несколько дней Дембеле продлил контракт с клубом. Сегодня Усман уже играет за «ПСЖ», а детище Лопеса-Фелипа продолжает работать на благо каталонцев.

«Я вспоминаю матч «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы в прошлом сезоне. За пять дней до первой встречи на «Камп Ноу» тренерский штаб попросил нас проанализировать 12 игр «Юнайтед» с определёнными параметрами, — рассказал создатель Kognia изданию The Athletic. — Обычно это требует около 300 часов ручной работы: нужно проходить игру за игрой и обращать внимание на детали, о которых нас просили. С нашим программным обеспечением это заняло четыре часа».

Хави и легендарный руководитель «Ла Масии» Жоан Вила (слева) Фото: Из личного архива Хави

Лопес-Фелип признался, что на создание программного обеспечения на основе искусственного интеллекта с научным подходом его вдохновил Жоан Вила — важнейшая фигура в эволюции философии «Барселоны» на протяжении многих лет. Вила был одним из координаторов «Ла Масии», когда Йохан Круифф возглавил «Барсу» в далёком 1988 году. Жоан воспитал сотни молодых талантов, включая Хави. В 2011-м его назначили директором отдела методологии «Барселоны», который специализируется на привитии молодёжи определённых тактических навыков. Вила покинул клуб в 2018 году из-за разногласий с тогдашним президентом Хосепом Бартомеу, который урезал финансирование отдела.

«Лучшие тренеры, с которыми мне довелось работать на профессиональном уровне, — это Хосеп Гвардиола и Луис Арагонес, — признался Хави в 2015 году. — Но на академическом уровне своим становлением как игрока и личности я обязан Жоану Вила».

Лопес-Фелип познакомился с легендой «Ла Масии» в 2009 году, когда устроился в аналитический отдел клуба. Вместе они разбирали эффективность действий футболистов команды и помогли значительно улучшить игру тому же Хави, Карлесу Пуйолю и другим лидерам «Барсы». Анализ данных занимал очень много времени, и тогда Лопес-Фелип задумался о создании программы, которая бы не только ускоряла процесс, но и генерировала способы улучшения игры.

Хави не только использует Kognia — он ещё и соинвестор компании

В 2014-м Лопес-Фелип при поддержке «Барселоны» основал инновационный центр, предназначенный для распространения знаний и проведения курсов тренеров по методологии. Не сумев реализовать свою бизнес-идею через клуб (Бартомеу отказал в продлении финансирования), он получил стипендию в Университете Коннектикута, где начал разработку Kognia. В 2018 году с помощью Вилы разработчик представил свой проект Хави, который только начал тренерскую карьеру.

Икер Касильяс и Хави – соинвесторы Kognia Фото: Carlos R. Alvarez/Getty Images

Способности программы анализировать действия каждого футболиста, находить плюсы и минусы в игре команды и соперников настолько впечатлили Хави, что он стал соинвестором Kognia. Также в разработку и продвижение искусственного интеллекта вложились Икер Касильяс, сам Вила и бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт. Теперь компания определяет роль Хави в компании как посла. Ещё одним из самых известных клиентов Kognia является Унаи Эмери, который использует это программное обеспечение в «Астон Вилле».

Сегодня Kognia также задействуется в «Уотфорде», шведском АИКе и нескольких европейских футбольных ассоциациях, которые пользуются услугами программы для подготовки к отборочным матчам Евро-2024 и ЧМ-2026. «В последние годы мы накопили знания, тактические концепции с индивидуальной и коллективной точки зрения и поместили их все в нашу систему искусственного интеллекта. Хотите узнать, в каких матчах линия защиты вашей команды была несбалансированной на протяжении всех встреч АПЛ прошлого сезона? Вы можете получить эти данные в течение нескольких минут», — подсвечивает преимущества Kognia Лопес-Фелип.

Благодаря Kognia Хави пересмотрел тактику команды по ходу сезона

«Тактика футбола становится такой же сложной, как химическая формула расщепления атома», — сказал ещё в 1970-х знаменитый бомбардир Джимми Гривз. Спустя 50 лет аналитика вышла на космический уровень. Изначально эксперты Kognia концентрировались на событиях матчей: количестве ударов и передач, офсайдах и других игровых действиях. Постепенно это переросло в отслеживание перемещений игроков с помощью установки на стадионах высокоточных камер — алгоритмы Kognia применяют около 300 тактических ситуаций и рекомендуют лучшую модель поведения в каждой из них.

У Хави была веская причина настаивать на трансфере Гюндогана Фото: Eric Alonso/Getty Images

«Мы наблюдаем за всеми игроками и анализируем их тактические приёмы, — отмечает Лопес-Фелип. — Например, это может быть связано с позициями футболистов. Центральный защитник соответствует линии защиты? Он закрывает конкретное пространство? Оказывает ли он давление на нападающего? Насколько хорошо он выбирает позицию в штрафной? Мы также определяем, сбалансированы ли линии, есть ли глубина и ширина или как команда перестраивается при потере мяча».

Благодаря Kognia Хави пересмотрел тактику команды по ходу сезона. Программное обеспечение подсказало тренеру, что соперники много прессингуют техничных центральных защитников «Барсы», и тем становится всё сложнее начинать атаки. В связи с этим тренер сделал акцент на фланговую игру и с января 2023 года перешёл на схему с четырьмя полузащитниками. Один из них используется как «ложный» левый нападающий — для большего контроля мяча. Такая тактика сделала команду более гибкой, но тренера не устраивало использование свободного пространства. По этой причине «Барса» была так настойчива в летнем подписании Илкая Гюндогана.