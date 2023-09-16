ЦСКА принимают «Крылья Советов», «Сочи» гостит у «Спартака». 8-й тур РПЛ. LIVE

Сегодня, 16 сентября, состоятся четыре матча 8-го тура РПЛ. ЦСКА примет «Крылья Советов», «Краснодар» приедет в гости к «Ахмату», «Спартак» встретится с «Сочи», а «Ростов» погостит у «Балтики».

Для Самары игра с армейцами связана с негативными воспоминаниями. Последний раз «Крылья Советов» обыграли ЦСКА четыре года назад, в июле 2019-го. С тех пор москвичи победили в шести встречах из семи! Занятно, что форма у сегодняшних соперников примерно равная: в шести играх те и другие по разу уступили, трижды победили и ещё раз сыграли вничью. Но в таблице никакого равенства – команда Игоря Осинькина опережает парней Владимира Федотова на три очка. Так что не всё так однозначно, как может показаться, если взглянуть на историю встреч.

«Краснодар» – лидер российского чемпионата после семи туров. А «Ахмат», когда назначили Мирослава Ромащенко, невероятно преобразился: после провального старта под руководством Сергея Ташуева грозненцы чуть выбрались из круговорота неудач и поднялись в середину таблицы. В последних пяти играх клуб из Грозного победил четыре раза. У «Краснодара» всё тоже весьма позитивно, но у команды Владимира Ивича всё-таки есть проблемы: упущенные победы на ровном месте.

Под Гильермо Абаскалем зашаталось кресло, ну или так кажется спартаковским ветеранам и журналистам. Хотя надо признать, что не без причины: в четырёх последних турах РПЛ «Спартак» набрал всего одно очко! «Сочи», несмотря на 12-е место в таблице, в этот же отрезок набрал втрое больше. Прямо сейчас кажется, что москвичи должны победить без особых проблем. Но сколько раз так уже казалось по ходу нынешнего сезона. А затем всё оказывалось совсем иначе.

Пока у «Балтики» совсем не получается в элите. Исторический левел-ап в Премьер-Лигу особо не радует: у команды Сергея Игнашевича только три очка. «Ростов» тоже расстраивает, но по другому поводу: Валерий Карпин вновь говорит про весьма средний состав, закрытый аэропорт и выгорание. Возможно, поэтому дончане проиграли последние три матча в чемпионате России. Будем надеяться, что матч подарит больше положительных эмоций, чем команды в минувшем отрезке сезона.