Сказочный гол со штрафного в матче «Баварии» и «Байера»! А развязка — просто сумасшедшая!

Перед встречей лидеров Бундеслиги («Бавария» и «Байер» набрали по девять очков за три тура) немецкие СМИ опубликовали информацию о желании руководства мюнхенского клуба сделать главным тренером команды Хаби Алонсо, возглавляющего «Байер». То ли совпадение, то ли умышленный вброс в день матча. Томас Тухель, по слухам, может принять сборную Германии.

Так или иначе для Хаби Алонсо и его команды это была ещё одна проверка на соответствие топ-уровню. Но матч с «Баварией» начался очень плохо для Леверкузена. Чемпион с первых минут включил максимальные скорости и забил быстрый гол. После подачи углового и удачного для хозяев отскока мяча на дальнюю штангу в нужном месте в нужное время отказался Кейн (его потерял Джака). Прекрасный запуск карьеры для англичанина в «Баварии»! Этот гол стал четвёртым для нападающего в Бундеслиге: до этого он поразил ворота «Вердера» и оформил дубль с «Аугсбургом». Так никто не стартовал в мюнхенской команде с 2007-го, когда блистал Клозе.

У «Байера» в дебюте матча получалось что-то только на контратаках, но надо отдать должное команде Алонсо – гости сумели переломить игру. И какой же яркий пошёл футбол! В середине первого тайма Леверкузен выдал отличный отрезок, когда заставил соперника своим давлением совершать одну ошибку за другой. У чемпиона не получалось даже нормально выходить со своей половины поля. Тогда-то «Байер» и сравнял счёт. Мюллер сфолил, а Гримальдо напомнил, что в «Бенфике» он считался большим мастером исполнения штрафных. Испанец классно пробил почти в самую девятку, а голкипер Ульрайх не потащил. Леверкузен, как и «Бавария», реализовал первый удар в створ. Более того, вскоре команда Алонсо забила ещё раз, вот только гол отменили из-за небольшого офсайда у Бонифасе.

Однако перед перерывом уже «Бавария» повозила «лицом по газону» подуставшего соперника. «Байер» отбился не без везения. В итоге за 45 минут команды нанесли почти два десятка ударов (12:6, в створ – 6:3), а Дэвис и Та отметились стопроцентной точностью передач (33 и 22 соответственно).

Во втором тайме стало больше позиционного футбола. Команды словно стремились сохранить энергию на огненную концовку. Тем не менее моменты всё равно появлялись, а вместе с ними – красивые вратарские сейвы. Ульрайх исправил собственный «привоз», случившийся из-за плохой игры ногами, и не дал забить Фримпонгу. Правда, судья зафиксировал офсайд, но, возможно, гол засчитали бы после проверки эпизода. А потом тащивший всё Градецки отбил ногой удар Кейна в упор. Англичанин не мог поверить, что финн сотворил чудо! И как наш Лунёв собирался выигрывать конкуренцию у такого голкипера?

«Байер» начал контролировать темп игры за счёт владения. Теперь мяч находился больше у гостей, а не у хозяев. Команда Алонсо достаточно комфортно чувствовала себя ещё и потому, что мюнхенцы совсем «остыли» – «Бавария» не прессинговала по-настоящему соперника. Тухель заменил Киммиха и Мюллера, и как минимум первый из них был явно разочарован решением тренера. А на 78-й минуте Вирц, сделавший до этого три паса под удар, имел сказочный момент: молодой хавбек бил из пределов штрафной низом в дальний угол, но попал в штангу.

Всё шло к тому, что «Байер» увезёт очки из Мюнхена, повысив рейтинг своего испанского тренера. Казалось, замена Кейна на 85-й минуте – решение Тухеля от безысходности. Но «Бавария» тут же забила гол после ухода англичанина. Здорово сыграл Тель, который разобрался в штрафной один в один с Коссуну. Оставленный свободным перед воротами Горецка ударом в касание реализовал передачу юного форварда.

Однако и это был ещё не финал! Развязка действительно получилась сумасшедшей. В компенсированное время Дэвис сыграл очень неаккуратно в собственной штрафной – ударил по ноге Хофмана, и судья, изучив повтор, назначил пенальти. Ульрайх коснулся мяча после удара Паласиоса, но всё же не спас.

Более того, на 90+7-й минуте, когда уже были переиграны пять добавленных, «Бавария» забила ещё раз после углового. Выиграй команда Тухеля таким образом, это было бы что-то невероятное. К сожалению для хозяев, гол отменили из-за офсайда. Ничья в пользу Алонсо.