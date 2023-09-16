«Бог ты мой! Как не попал!» Игрок «Ахмата» уложил Сафонова и с пары метров пробил в штангу

Лидер чемпионата «Краснодар» потерял два очка, сыграв на выезде вничью с «Ахматом» – 1:1. Но эта игра запомнится не голами, а фантастическим промахом форварда команды из Грозного.

В стартовом составе «Краснодара» не оказалось Сперцяна. Очевидно, это было связано с тем, что полузащитник провёл два тяжёлых матча за сборную Армении и находился не в оптимальном физическом состоянии. Сама же игра фактически началась со счёта 1:0 в пользу «Ахмата». Уже на третьей минуте команда Мирослава Ромащенко забила после ошибки Черникова. Ковачев отобрал мяч у опорного полузащитника «быков», а Олейников нырнул в зону между центральными защитниками и реализовал первый же шанс хозяев. Лидеру РПЛ дорогого обошлась попытка выйти из обороны через пас по центру. Впрочем, возможно, Ковачев фолил на Черникове. Очень непростой эпизод для судей, но гол всё же засчитали.

После этого команда Владимира Ивича владела мячом 70% времени, имела большое территориальное преимущество. Правый защитник Волков постоянно улетал вперёд – создавал ширину на своём фланге (вынуждал Беришу садиться пятым в линию обороны). Сзади оставались трое. «Ахмат» фактически всеми футболистами сидел за линией мяча, глубоко оборонялся. Поэтому «Краснодар» не находил свободное пространство, не создавал моментов. Исключением стал эпизод, когда Кордоба почти с центра поля улетел один на один и забил, но колумбиец залез в офсайд.

Хозяева же были близки к законному второму голу. Эпизод начался с того, что Сафонов неудачно выкинул мяч рукой на Кордобу. То ли сам голкипер ошибся, то ли Кордоба зазевался и не сделал рывок, так или иначе Челикович перехватил мяч и едва не стал автором голевой передачи – Бериша после его паса пробил в штангу.

Однако после получаса игры подуставшие хозяева сдулись. А «Краснодар» держал скорости, и моменты у ворот Шелии возникали один за другим. В центре внимания оказывался тот же Челикович. Сперва новичок стал героем – вынес мяч с линии ворот после удара Кордобы. Потом – антигероем. Неудачный для «Ахмата» рикошет от ноги Челиковича привёл к тому, что Кади Боржес, заменивший Сперцяна, получил мяч в ударной позиции и спокойно забил. Более того, к перерыву «Краснодар» мог выигрывать. «Быки» благодаря потере Тимофеева организовали контрвыпад четыре в три. И как Олусегун промахнулся! Вместо гола нигериец получил повреждение, въехав в стойку.

Но промах Олусегуна – ничто по сравнению с тем, что сотворил в начале второго тайма Ильин. Вот это был промах сезона! Курьёз, в который просто невозможно поверить. Нападающий «Ахмата» отдал передачу на Олейникова, потом получил мяч обратно от партнёра, сделал пять касаний и уложил на землю Петрова с Сафоновым. Перед Владимиром оставались пустые ворота. Не забить в таком моменте было труднее, чем забить, и это вовсе не фигура речи. Но Ильин сделал это. Оставалось только повторить вслед за комментатором: «Бог ты мой, как он не попал! Я не знаю момента проще…».

«Краснодар» неплохо начал игру после перерыва, но этот эпизод как будто сбил с ног лидера РПЛ. Гости «зависли», хозяева провели ещё несколько опасных атак. Центральной оси команде Ивича недоставало надёжности – большинство передач «Ахмата» под удар пришло из разных точек по центру. Видимо, по этой причине сербский тренер поменял в середине тайма Кади Боржеса и Кривцова, выпустил на последние полчаса Сперцяна. Только тогда краснодарцы вернули себе игровое преимущество, зарабатывали много стандартов, тем не менее каждый момент рождали в муках.

А по последним минутам матча складывалось впечатление, что обе команды скорее боятся проиграть, нежели хотят победить. Игра успокоилась, перешла в позиционное русло. Видимо, такой результат действительно устраивал и Ромащенко, и Ивича. Для «Ахмата» ничья означала, что хозяева не уступили лидеру (да ещё и превзошли его по ударам в створ – 6:4), а краснодарцев удовлетворял тот факт, что они привезут очки со сложного выезда. Впрочем, в компенсированное время Кордоба мог забить после кросса слева. Колумбиец изловчился и опасно пробил, несмотря на то что Челикович держал его за футболку. Судьи на VAR наверняка просматривали эпизод на предмет назначения пенальти. Фола не нашли.