Команде люто не повезло в матче с «Брайтоном». В одном из эпизодов реально не хватило нескольких сантиметров.

«МЮ» проиграл даже с новой схемой. Но вины тен Хага в этом нет

В АПЛ тренеры перед каждой игрой дают короткие комментарии. Обычно в таких небольших интервью тяжело найти что-то существенное. Дежурные слова о желании взять три очка, несмотря на травмы, и традиционная похвала соперника. Однако перед матчем «МЮ» — «Брайтон» удивил главный тренер хозяев.

Тен Хаг сказал: «Мы сыграем с немного другой системой». Оказалось, что она стала принципиально другой.

Так сложилось, что у «МЮ» огромные проблемы с правыми вингерами. Гринвуда отпустили в аренду после скандала с его подругой. Антони оказался вне команды после похожей ситуации со своей бывшей девушкой. Санчо, который мог сыграть везде в атаке, начал публично спорить с тренером и был прогнозируемо отлучён от основы. В результате тен Хаг в паузу на матчи сборных наиграл новую схему — вообще без вингеров.

Когда за час до матча все увидели 11 имён в основе «МЮ», то отправили Бруну на место правого вингера. И напрасно, потому что тен Хаг перешёл на игру с ромбом в центре поля: Каземиро — опорник, Мактоминей — правая «восьмёрка», Эриксен — левая, Фернандеш — наверху ромба. В нападении Рашфорд и Хойлунн, а на флангах ширину атаки давали крайние защитники Дало и дебютант Регилон.

Уже первый тайм показал, что тренер «Брайтона» Де Дзерби готовился к другому. У «МЮ» было много моментов (особенно у Рашфорда), но счёт открыли гости. Адингра прострелил с фланга, Лаллана нарочно пропустил мяч между ног, и ворота из убойной позиции поразил Уэлбек.

Тот случай, когда по счёту можно подумать, что задумка тен Хага провалилась, но на самом деле она работала. Рашфорд пробил в перекладину, а гол Хойлунна отменили, потому что за мгновение до этого мяч на пару сантиметров вышел за пределы поля.

Гол «Манчестер Юнайтед» отменили Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме сценарий не поменялся. «МЮ» снова давил (и снова в штрафную раз за разом входил Рашфорд!), но забивать продолжили гости. Грос красиво убрал на замахе Мартинеса и точно пробил в ближний угол. А потом Лэмпти отдал ещё одну голевую — уже на Педро. «МЮ» на своём поле проигрывал разгромно — 0:3.

Правда, чуть-чуть приличнее счёт стал выглядеть после гола 20-летнего Ханнибала Межбри. Молодой хавбек сборной Туниса вышел на поле вместо Каземиро и забил свой первый мяч в АПЛ. На большее «МЮ» не хватило. Хозяевам ещё повезло не пропустить четвёртый в компенсированное время. Онана классно потащил удар в угол от дебютировавшего Ансу Фати. «Брайтон», таким образом, поднялся на четвёртое место и ниже пятого по итогам тура не опустится.