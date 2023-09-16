Дерби «Интера» и «Милана» закончилось унижением. Победный гол хочется долго пересматривать

После трёх туров в Серии А лишь две команды набрали по девять очков — это «Милан» и «Интер». И именно эти два клуба встретились в 4-м туре. Номинальным хозяином матча был «Интер», который опять оказался сильнее.

Счёт был открыт уже на пятой минуте. Далеко не самый сложный гол в карьере Мхитаряна. Мяч к нему пришёл, когда Генрих находился на линии вратарской — прямо перед воротами. Армянский футболист в одно касание точно пробил по воротам.

«Интер» сразу получил удобный сценарий, когда можно отдать мяч и играть на контратаках. Однако команда Индзаги не стала прижиматься к своим воротам — продолжила владеть мячом в два раза больше соперника. Правда, второй гол начался именно с быстрой атаки, когда «Милан» потерял мяч на чужой половине поля.

Казалось, что «Интер» уже упустил момент, и защитники «Милана» успели вернуться в свою штрафную. Однако вторым темпом Тюрам всё сделал самостоятельно: ушёл от соперника и шикарно пробил в дальнюю девятку. Это видео хочется пересматривать долго.

Во втором тайме «Интер» продолжил владеть инициативой, но «Милану» удалось вернуться в игру. Рафаэл Леау вышел один на один с голкипером «Интера» и точно пробил. Зоммер хоть и дотянулся до мяча, но тот всё равно зашёл в ворота.

А дальше «Интер» не оставил «Милану» никаких шансов. В середине второго тайма Мхитарян оформил дубль благодаря ассисту Мартинеса. Правда, тут ещё помог рикошет от защитника Тшау.

Ну а на 79-й минуте вопрос о победителе был закрыт окончательно. В каком-то смысле снова ассистировал Мартинес — на этот раз аргентинец заработал пенальти. Чалханоглу с «точки» уверенно забил своей бывшей команде.

Но даже это было ещё не всё. Мхитарян отобрал мяч и прошёл с ним половину поля, а затем отдал аккуратную проникающую передачу в штрафную. Вышедший на замену Фраттези набежал под удар и пробил в одно касание — 5:1. Эмоции игроков «Интера» при праздновании гола тяжело описать словами. Радости выплеснулось столько, что всем было плевать на жёлтую карточку за снятую футболку. Унизительный разгром, после которого «Интер» можно называть главным фаворитом в борьбе за чемпионство в этом сезоне.

Кажется, 2023-й фанаты «Интера» запомнят надолго. Их клуб пять раз за календарный год победил «Милан»: один раз в Суперкубке и по два раза – в Серии А и Лиге чемпионов. Разница мячей — 12:1.