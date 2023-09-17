«Зенит» поднимется на второе место, а «Локо» присоединится к лидерам? LIVE тура РПЛ

Всем привет! 8-й тур РПЛ в самом разгаре, и сегодня, 17 сентября, нас ждут заключительные три матча. Стартует игровой день в Екатеринбурге, где «Урал» примет «Факел». После сенсационного рывка в начале сезона команда Виктора Гончаренко проиграла два матча подряд. «Факелу» же нужны очки для будущей борьбы за выживание. Начало — в 14:00 мск.
В следующем матче, который начнётся в 16:30 мск, «Рубин» в Казани сыграет с «Зенитом». Для гостей это шанс взлететь на второе место в таблице и сократить отставание от «Краснодара» до одного очка, для хозяев — выбраться из зоны стыковых матчей.
А закроет тур матч «Локомотива» с «Оренбургом», который пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск. Команду Михаила Галактионова потряхивало на старте сезона, но сейчас за спиной две победы подряд, а впереди — возможность сравняться по очкам с «Динамо» и «Крыльями Советов». «Оренбург» же барахтается в зоне стыков, так что битва за очки гарантирована.
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