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«Рубин» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция, 8-й тур РПЛ, где смотреть видео, 17 сентября 2023, «Локомотив» — «Оренбург»

«Зенит» поднимется на второе место, а «Локо» присоединится к лидерам? LIVE тура РПЛ
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
LIVE тура РПЛ
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У команды Гончаренко отличный шанс реабилитироваться за два поражения подряд.

Всем привет! 8-й тур РПЛ в самом разгаре, и сегодня, 17 сентября, нас ждут заключительные три матча. Стартует игровой день в Екатеринбурге, где «Урал» примет «Факел». После сенсационного рывка в начале сезона команда Виктора Гончаренко проиграла два матча подряд. «Факелу» же нужны очки для будущей борьбы за выживание. Начало — в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем матче, который начнётся в 16:30 мск, «Рубин» в Казани сыграет с «Зенитом». Для гостей это шанс взлететь на второе место в таблице и сократить отставание от «Краснодара» до одного очка, для хозяев — выбраться из зоны стыковых матчей.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроет тур матч «Локомотива» с «Оренбургом», который пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск. Команду Михаила Галактионова потряхивало на старте сезона, но сейчас за спиной две победы подряд, а впереди — возможность сравняться по очкам с «Динамо» и «Крыльями Советов». «Оренбург» же барахтается в зоне стыков, так что битва за очки гарантирована.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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