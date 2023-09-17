Расписание на 18 сентября: разнообразный футбол и обилие матчей в КХЛ.

7 топ-матчей понедельника: Малком в азиатской ЛЧ и возможный дебют Сазонова в Италии

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 16:00: «Тюмень» — «Родина», Мелбет Первая лига, 10-й тур

Интрига: борьба за топ-4 в самом разгаре!

«Тюмень» благодаря удивительному старту продолжает идти в первой половине турнирной таблицы. А «Родина» после поражений от «Химок» и «Алании» выкарабкалась на прежний успешный курс. Команды разделяет всего одно очко, победитель с большой долей вероятности может залезть в четвёрку. Для тюменцев это будет очередным крутым достижением в моменте, а для москвичей – подтверждением амбиций по выходу в РПЛ.

«Родина» после поражений от «Химок» и «Алании» выкарабкалась на прежний успешный курс Фото: vk.com/fcrodinamoscow

🏒 17:00: «Металлург» — «Автомобилист», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Магнитка» реабилитироваться за поражение от «Лады»?

Уральское дерби в КХЛ не раскручено так, как «зелёное», но в сложившихся обстоятельствах представляет особый интерес. «Магнитка» отлично начала сезон, однако внезапно уступила «Ладе» и теперь наверняка захочет как можно быстрее открыть новую победную серию. У «Автомобилиста» четыре победы при трёх поражениях, а значит, ровно 0 поводов расслабляться.

«Магнитка» отлично начала сезон, однако внезапно уступила «Ладе» Фото: vk.com/hcmetallurg

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Торпедо», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: команда Ларионова начнёт новую победную серию?

Одна из самых обсуждаемых команд лиги переезжает из Казани в Уфу. «Торпедо» после пяти побед подряд потерпело обидное поражение от «Ак Барса», но не стремится отказываться от своей философии. «Салават» исповедует более осторожную тактику, но домашние трибуны наверняка погонят хоккеистов вперёд. Станут ли юлаевцы играть на встречных с «Торпедо» курсах или будут выжидать ошибок?

«Салават» исповедует более осторожную тактику, но домашние трибуны наверняка погонят хоккеистов вперёд Фото: vk.com/hcsalavat

🏒 19:00: ЦСКА — «Локомотив», чемпионат КХЛ

Интрига: отразит ли Федотов больше 20 бросков?

И ЦСКА, и «Локомотив» отвратительно начали сезон, но обе команды выиграли свой предыдущий матч. Так что чья-то победная серия завершится, так и не начавшись. Страсти вокруг Ивана Федотова слегка улеглись. Между тем спортивная форма вратаря так и остаётся под вопросом. В трёх матчах из четырёх проведённых голкипер отражал менее 20 бросков – просто потому, что больше не бросали. Как будет на этот раз?

И ЦСКА, и «Локомотив» отвратительно начали сезон, но обе команды выиграли свой предыдущий матч Фото: photo.khl.ru

⚽️ 21:45: «Салернитана» — «Торино», Серия А, 4-й тур

Интрига: Саба Сазонов дебютирует в чемпионате Италии?

«Динамо» продало Сабу Сазонова в «Торино» в один из последних дней летнего трансферного окна. Защитник пока не дебютировал за новый клуб, но может это сделать в понедельник. Для этого есть все причины: не топ-соперник, поддержка тонуса в сборной Грузии во время международной паузы и отсутствие травм. Ивану Юричу стоит посмотреть на экс-динамовца в деле, ведь беспокоиться незачем: туринцы ни разу не проиграли «Салернитане».

Саба Сазонов Фото: TORINOFC.IT

⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Навбахор», Лига чемпионов АФК, 1-й тур

Интрига: Малком и Неймар дебютируют в азикубках!

Точно не уверены, что Лигу чемпионов АФК можно назвать именно так, но суть от этого не меняется. Распухший от звёзд «Аль-Хиляль» начинает поход за пятой ЛЧ в своей истории. Теперь ей в этом помогут Неймар, Малком, Сергей Милинкович-Савич, Александр Митрович и другие дорогостоящие новички. В 1-м туре – заруба с узбекистанским «Навбахором».

Малком и Неймар дебютируют в азикубках! Фото: ФК «АЛЬ-ХИЛЯЛЬ»

⚽️ 22:00: «Гранада» — «Жирона», Ла Лига, 5-й тур

Интрига: вау, «Жирона» укрепится в четвёрке?

Каталонский клуб – пока главное открытие старта Ла Лиги. После четырёх туров команда делит третье место с «Атлетиком» (по 10 очков). Прямо сейчас это кажется невероятным, ведь бюджет у клуба совсем не топовый, но стабильный: «Жирона» входит в семью City Football Group. «Гранада» – один из аутсайдеров в начале сезона, и прямо сейчас понятно, кто фаворит в этой паре. Если «Жирона» победит, то не только сохранится наверху, но и продолжит беспроигрышное шествие по чемпионату Испании.