Вот это Дзюба психанул! Разорвал свою футболку на куски из-за решения судьи. Видео

«Локомотив» ничего не смог сделать с обороной «Оренбурга» в первом тайме. Да, неплохо бил Пиняев, шанс имел Миранчук, но глобально гости ни в чём не уступали фаворитам. Это бесило и раздражало игроков. Возможно, они рассчитывали на лёгкие три очка, учитывая, что соперник находится в зоне стыков.
На 32-й минуте произошёл показательный эпизод. «Локо» перехватил мяч на своей половине поля и мог полететь в атаку. Соответственно, дёрнулся и Дзюба. Момент не попал в трансляцию, но, очевидно, защитник «Оренбурга» по максимуму пытался остановить нападающего, хватая его руками.
Следующий момент уже в кадре: Артём что-то объясняет судье. Видно, что его футболка надорвана. Видимо, Артур Фёдоров, который проводил только третий матч в качестве главного арбитра в РПЛ, дал реакцию, которая не удовлетворила страйкера. Тот пошёл к скамейке запасных и дорвал футболку на ходу. Со стороны игрок выглядел очень ожесточённым. И взбешённым от происходящего.
Артём Дзюба порвал футболку
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Но это ещё не всё. Через несколько минут после случившегося Дзюба уже был на поле и оказался на своей половине поля в борьбе с Пересом. И тут судья Фёдоров неожиданно на русском языке крикнул аргентинцу: «Не трогай его, у него второй майки нет!»
Вряд ли Перес что-то понял, но ещё раз наносить повреждения футболке Артёма не стал. Так что форвард закончил тайм с целой экипировкой. А болельщики получили, пожалуй, главный мем тура.
- 17 сентября 2023
-
21:28
-
21:23
-
21:14
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:47
-
20:47
-
20:47
-
20:45
-
20:43
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:24
-
20:21
-
20:20
-
20:13
-
20:11
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:54
-
19:47
-
19:41
-
19:33
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:10
-
19:08
-
19:08
-
18:58