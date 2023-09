Нас ждёт первая ЛЧ без Месси и Роналду за 21 год! Помните, каким тогда был футбольный мир?

Этот сезон Лиги чемпионов будет особенным по двум причинам. Первая: это последний розыгрыш турнира в нынешнем формате. Вторая: впервые с сезона-2002/2003 в нём одновременно не будут участвовать ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду.

В 2002 году Лео был ещё в молодёжке «Барселоны», а Криш разгонял свою карьеру в «Спортинге», который тогда не прошёл дальше третьего квалификационного раунда в ЛЧ.

Лига чемпионов — 2002/2003

В том сезоне был итальянский финал: «Ювентус» — «Милан». Матч закончился нулевой ничьей, поэтому победитель определялся в серии пенальти, в которой сильнее оказалась миланская команда — 3:2.

«Милан» начал путь к тому финалу с третьего квалификационного раунда и чуть было сразу же его не закончил – пройти «Слован» помогло правило выездного гола (1:0 сыграли дома, 1:2 – в гостях). На первом групповом этапе (да, тогда Лига чемпионов игралась в два групповых этапа – во второй попадали команды, занявшие в своих группах первое и второе места) команда Карло Анчелотти одержала четыре победы и потерпела два поражения, набрав столько же очков, сколько и «Депортиво». Но всё равно заняла первую строчку – благодаря как раз разгромной победе над испанской командой (4:0). Второй групповой этап с «Реалом», дортмундской «Боруссией» и «Локомотивом» «Милан» продолжил в том же стиле: четыре победы по 1:0, два поражения. Этого, впрочем, хватило для первого места.

В четвертьфинале, где «Милан» встретился с «Аяксом», главная битва состоялась в ответном матче на «Сан-Сиро»: хозяева повели, но во втором тайме гости включились, поэтому к 90-й минуте голландцы проходили по правилу выездного гола (первый матч закончился со счётом 0:0). Однако Даль Томассон в концовке всё же вырвал для «Милана» победу, забив третий. В полуфинале с «Интером» сценарий повторился: первый матч – нулевая ничья, а в ответном хватило одного гола Андрея Шевченко на условном выезде, чтобы всё же выйти в финал — 1:1.

Он же забил и «Ювентусу» на «Олд Траффорд», но судья отменил взятие ворот из-за офсайда, после чего обе команды закрылись и дотянули без голов до серии пенальти, где Дида отбил три удара − у Буффона только два сейва.

«МИЛАН» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Лучшим бомбардиром того турнира стал Руд ван Нистелрой – нападающий «Манчестер Юнайтед» забил 12 мячей за два групповых этапа и четвертьфиналы.

«Золотой мяч» — 2002 и 2003

«Золотой мяч» тогда вручали не по итогам сезона, а по итогам года. В декабре 2002-го награду получил нападающий «Реала» Роналдо – он обошёл другого бразильца, Роберто Карлоса, на 24 очка. Для Феномена та награда стала второй в карьере – первый «Золотой мяч» ему присудили в 1997-м.

В 2003-м награда досталась чеху Павлу Недведу – несмотря на проигранный финал Лиги чемпионов, он оставил позади себя и Тьерри Анри, и Паоло Мальдини.

Чемпионы-2002/2003

В Англии чемпионство взял «Манчестер Юнайтед», опередив на пять очков «Арсенал», который ещё в начале марта лидировал с восьмиочковым отрывом. Третье место место занял «Ньюкасл», «Челси» стал четвёртым – оба клуба попали в третий квалификационный раунд ЛЧ. В первый раунд Кубка УЕФА попали «Ливерпуль», «Блэкберн» и «Саутгемптон». «Манчестер Сити», занявший лишь девятое место, тоже попал в еврокубки – благодаря рейтингу фэйр-плей.

Лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, как и в ЛЧ, стал ван Нистелрой, забивший 25 мячей.

«Манчестер Юнайтед» Фото: John Peters/Getty Images

В Испании в 29-й раз чемпионом стал «Реал» (какая же была команда!), второе место с отставанием всего в два очка занял «Реал Сосьедад», за который тогда выступали Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов, на третьем расположился «Депортиво». Четвёртой стала «Сельта» с ещё одним россиянином в составе – Александром Мостовым. А вот «Барселона» — лишь шестая.

В Италии в 27-й раз скудетто взял «Ювентус», «Интер» стал вторым (интересно, что это был единственный клуб, который тренировал не итальянец – миланский клуб тогда возглавлял аргентинец Эктор Купер), «Милан» – третьим.

«ЮВЕНТУС» Фото: Grazia Neri/Getty Images

В Германии первое место заняла «Бавария», обогнав «Штутгарт» на 16 очков, а дортмундскую «Боруссию» – на 17. Классика.

Во Франции чемпионство во второй раз в истории взял «Лион» – это было начало его расцвета, которое продлилось до 2008-го. А вот «ПСЖ» закончил тот сезон на 11-м месте.

«ЛИОН» Фото: Christophe Paucellier/Getty Images

В России чемпионом в 2003-м стал ЦСКА, вторым был «Зенит», а третьим – «Рубин». А что «Спартак»? 10-й.

Рейтинг сборных

На конец мая 2003-го десятка лучших сборных мира выглядела так:

Бразилия (чемпион мира — 2002)

Испания

Франция

Германия (второе место на ЧМ-2002)

Аргентина

Нидерланды

Англия

Турция (третье место на ЧМ-2002)

Мексика

США (1/4 финала на ЧМ-2002).

Герои 2023-го

Килиану Мбаппе в конце сезона-2002/2003 было четыре года. Эрлингу Холанду – ещё не исполнилось и трёх лет.

Мир в 2002-2003 годах

В Billboard Hot 100 2002 на первом месте была песня Nickelback – How You Remind Me, а в 2003-м – 50 Сent – In Da Club.

Песня Эминема – Lose Yourself — дольше всех держалась в чартах: в общей сложности она пробыла в топе 12 недель (восемь — в 2002 году и ещё четыре недели – в 2003-м). Песня выиграла несколько премий «Грэмми».

«Оскар» в 2003-м получил фильм «Чикаго» Мартина Ричардса, он же собрал больше всего статуэток в различных номинациях (6). Лучшим актёром признали Эдриена Броуди, который исполнил главную роль в «Пианисте», лучшей актрисой – Николь Кидман за роль Вирджинии Вульф в фильме «Часы».

В марте 2003-го Intel представил новейший процессор – Pentium M.

В 2003-м Apple запустил iTunes, появился Skype, а ещё — сервис знакомств Frriendster.

Nokia и Motorola были самыми популярными телефонами.

А что вы помните о сезоне-2002/2003? Делитесь в комментариях!