Нас ждёт первая ЛЧ без Месси и Роналду за 21 год! Помните, каким тогда был футбольный мир?

Этот сезон Лиги чемпионов будет особенным по двум причинам. Первая: это последний розыгрыш турнира в нынешнем формате. Вторая: впервые с сезона-2002/2003 в нём одновременно не будут участвовать ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду.
В 2002 году Лео был ещё в молодёжке «Барселоны», а Криш разгонял свою карьеру в «Спортинге», который тогда не прошёл дальше третьего квалификационного раунда в ЛЧ.
Лига чемпионов — 2002/2003
В том сезоне был итальянский финал: «Ювентус» — «Милан». Матч закончился нулевой ничьей, поэтому победитель определялся в серии пенальти, в которой сильнее оказалась миланская команда — 3:2.
«Милан» начал путь к тому финалу с третьего квалификационного раунда и чуть было сразу же его не закончил – пройти «Слован» помогло правило выездного гола (1:0 сыграли дома, 1:2 – в гостях). На первом групповом этапе (да, тогда Лига чемпионов игралась в два групповых этапа – во второй попадали команды, занявшие в своих группах первое и второе места) команда Карло Анчелотти одержала четыре победы и потерпела два поражения, набрав столько же очков, сколько и «Депортиво». Но всё равно заняла первую строчку – благодаря как раз разгромной победе над испанской командой (4:0). Второй групповой этап с «Реалом», дортмундской «Боруссией» и «Локомотивом» «Милан» продолжил в том же стиле: четыре победы по 1:0, два поражения. Этого, впрочем, хватило для первого места.
В четвертьфинале, где «Милан» встретился с «Аяксом», главная битва состоялась в ответном матче на «Сан-Сиро»: хозяева повели, но во втором тайме гости включились, поэтому к 90-й минуте голландцы проходили по правилу выездного гола (первый матч закончился со счётом 0:0). Однако Даль Томассон в концовке всё же вырвал для «Милана» победу, забив третий. В полуфинале с «Интером» сценарий повторился: первый матч – нулевая ничья, а в ответном хватило одного гола Андрея Шевченко на условном выезде, чтобы всё же выйти в финал — 1:1.
Он же забил и «Ювентусу» на «Олд Траффорд», но судья отменил взятие ворот из-за офсайда, после чего обе команды закрылись и дотянули без голов до серии пенальти, где Дида отбил три удара − у Буффона только два сейва.
«МИЛАН»
Фото: Alex Livesey/Getty Images
Лучшим бомбардиром того турнира стал Руд ван Нистелрой – нападающий «Манчестер Юнайтед» забил 12 мячей за два групповых этапа и четвертьфиналы.
«Золотой мяч» — 2002 и 2003
«Золотой мяч» тогда вручали не по итогам сезона, а по итогам года. В декабре 2002-го награду получил нападающий «Реала» Роналдо – он обошёл другого бразильца, Роберто Карлоса, на 24 очка. Для Феномена та награда стала второй в карьере – первый «Золотой мяч» ему присудили в 1997-м.
В 2003-м награда досталась чеху Павлу Недведу – несмотря на проигранный финал Лиги чемпионов, он оставил позади себя и Тьерри Анри, и Паоло Мальдини.
Чемпионы-2002/2003
В Англии чемпионство взял «Манчестер Юнайтед», опередив на пять очков «Арсенал», который ещё в начале марта лидировал с восьмиочковым отрывом. Третье место место занял «Ньюкасл», «Челси» стал четвёртым – оба клуба попали в третий квалификационный раунд ЛЧ. В первый раунд Кубка УЕФА попали «Ливерпуль», «Блэкберн» и «Саутгемптон». «Манчестер Сити», занявший лишь девятое место, тоже попал в еврокубки – благодаря рейтингу фэйр-плей.
Лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, как и в ЛЧ, стал ван Нистелрой, забивший 25 мячей.
«Манчестер Юнайтед»
Фото: John Peters/Getty Images
В Испании в 29-й раз чемпионом стал «Реал» (какая же была команда!), второе место с отставанием всего в два очка занял «Реал Сосьедад», за который тогда выступали Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов, на третьем расположился «Депортиво». Четвёртой стала «Сельта» с ещё одним россиянином в составе – Александром Мостовым. А вот «Барселона» — лишь шестая.
В Италии в 27-й раз скудетто взял «Ювентус», «Интер» стал вторым (интересно, что это был единственный клуб, который тренировал не итальянец – миланский клуб тогда возглавлял аргентинец Эктор Купер), «Милан» – третьим.
«ЮВЕНТУС»
Фото: Grazia Neri/Getty Images
В Германии первое место заняла «Бавария», обогнав «Штутгарт» на 16 очков, а дортмундскую «Боруссию» – на 17. Классика.
Во Франции чемпионство во второй раз в истории взял «Лион» – это было начало его расцвета, которое продлилось до 2008-го. А вот «ПСЖ» закончил тот сезон на 11-м месте.
«ЛИОН»
Фото: Christophe Paucellier/Getty Images
В России чемпионом в 2003-м стал ЦСКА, вторым был «Зенит», а третьим – «Рубин». А что «Спартак»? 10-й.
Рейтинг сборных
На конец мая 2003-го десятка лучших сборных мира выглядела так:
- Бразилия (чемпион мира — 2002)
- Испания
- Франция
- Германия (второе место на ЧМ-2002)
- Аргентина
- Нидерланды
- Англия
- Турция (третье место на ЧМ-2002)
- Мексика
- США (1/4 финала на ЧМ-2002).
Герои 2023-го
Килиану Мбаппе в конце сезона-2002/2003 было четыре года. Эрлингу Холанду – ещё не исполнилось и трёх лет.
Мир в 2002-2003 годах
В Billboard Hot 100 2002 на первом месте была песня Nickelback – How You Remind Me, а в 2003-м – 50 Сent – In Da Club.
Песня Эминема – Lose Yourself — дольше всех держалась в чартах: в общей сложности она пробыла в топе 12 недель (восемь — в 2002 году и ещё четыре недели – в 2003-м). Песня выиграла несколько премий «Грэмми».
«Оскар» в 2003-м получил фильм «Чикаго» Мартина Ричардса, он же собрал больше всего статуэток в различных номинациях (6). Лучшим актёром признали Эдриена Броуди, который исполнил главную роль в «Пианисте», лучшей актрисой – Николь Кидман за роль Вирджинии Вульф в фильме «Часы».
В марте 2003-го Intel представил новейший процессор – Pentium M.
В 2003-м Apple запустил iTunes, появился Skype, а ещё — сервис знакомств Frriendster.
Nokia и Motorola были самыми популярными телефонами.
А что вы помните о сезоне-2002/2003? Делитесь в комментариях!
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