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«Милан» — «Ньюкасл», 1-й тур Лиги чемпионов: прямая онлайн-трансляция матча, где смотреть, видео голов, 18 сентября 2023

Мощный старт ЛЧ! У «Милана» и «ПСЖ» топ-соперники, а ещё играют «Барса» и «Сити». LIVE
Михаил Рождественский
Онлайн Лиги чемпионов
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Друзья, всем привет! В европейском футболе долгожданное событие — стартует Лига чемпионов. Сегодня, 19 сентября, пройдут первые матчи группового этапа.

Первый временной слот — 19:45 мск. И сразу же мощная вывеска! «Милан» примет на «Сан-Сиро» новичка турнира — «Ньюкасл». Гости хоть и не играли в Лиге чемпионов, но грушей для битья не выглядят. В АПЛ команда уже доказала, что способна бороться за самые высокие места. Теперь новое испытание — Большая Европа.

Лига чемпионов . Группа F. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 19:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 22:00 мск нас ждёт ещё несколько мощных матчей. В Париже «ПСЖ» зарубится с дортмундской «Боруссией». Команды в последнее время частенько пересекаются в Лиге чемпионов, и нынешний сезон не станет исключением.

Лига чемпионов . Группа F. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» тем временем примет одного из главных аутсайдеров турнира — бельгийский «Антверпен». Но так ли на самом деле прост соперник команды Хави? Скоро узнаем.

Лига чемпионов . Группа H. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обладатель трофея тоже вступает в игру сегодня. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы начнёт защиту титула с домашнего матча с «Црвеной Звездой». На бумаге с результатом всё понятно, но в футболе бывает всякое.

Лига чемпионов . Группа G. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот какие ещё матчи нас ждут в первый игровой день:

  • 19:45 мск. «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг»;
  • 22:00 мск. «Шахтёр» — «Порту»;
  • 22:00 мск. «Лацио» — «Атлетико»;
  • 22:00 мск. «Фейеноорд» — «Селтик».

«Чемпионат» будет следить за главными событиями дня в Лиге чемпионов. Оставайтесь с нами!

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