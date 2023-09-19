Мощный старт ЛЧ! У «Милана» и «ПСЖ» топ-соперники, а ещё играют «Барса» и «Сити». LIVE

Друзья, всем привет! В европейском футболе долгожданное событие — стартует Лига чемпионов. Сегодня, 19 сентября, пройдут первые матчи группового этапа.
Первый временной слот — 19:45 мск. И сразу же мощная вывеска! «Милан» примет на «Сан-Сиро» новичка турнира — «Ньюкасл». Гости хоть и не играли в Лиге чемпионов, но грушей для битья не выглядят. В АПЛ команда уже доказала, что способна бороться за самые высокие места. Теперь новое испытание — Большая Европа.
В 22:00 мск нас ждёт ещё несколько мощных матчей. В Париже «ПСЖ» зарубится с дортмундской «Боруссией». Команды в последнее время частенько пересекаются в Лиге чемпионов, и нынешний сезон не станет исключением.
«Барселона» тем временем примет одного из главных аутсайдеров турнира — бельгийский «Антверпен». Но так ли на самом деле прост соперник команды Хави? Скоро узнаем.
Обладатель трофея тоже вступает в игру сегодня. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы начнёт защиту титула с домашнего матча с «Црвеной Звездой». На бумаге с результатом всё понятно, но в футболе бывает всякое.
А вот какие ещё матчи нас ждут в первый игровой день:
- 19:45 мск. «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг»;
- 22:00 мск. «Шахтёр» — «Порту»;
- 22:00 мск. «Лацио» — «Атлетико»;
- 22:00 мск. «Фейеноорд» — «Селтик».
«Чемпионат» будет следить за главными событиями дня в Лиге чемпионов. Оставайтесь с нами!
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