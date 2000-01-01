Тренер «Аякса» проиграл команде своего сына. Реакция отца на гол бесценна!

Подстава

«Твенте» вышел вперёд уже на седьмой минуте. А спустя четыре минуты счёт удвоил Сем Стейн. Для футболиста этот мяч стал третьим в четырёх матчах Эредивизии. Отец парня отреагировал на гол сына «каменным» лицом. А его помощники явно удивились.