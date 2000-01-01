Тренер «Аякса» проиграл команде своего сына
«Твенте» обыграл «Аякс». Это был бы рядовой матч, если бы ключевую роль в победе «тюккерс» не сыграл сын главного тренера «Аякса». Реакция Мориса Стейна — бесценна!
Соперники?
Морис Стейн возглавил «Аякс» в начале июля 2023 года. А его 21-летний сын Сем Стейн с января 2022 года выступает за «Твенте». Уже в 5-м туре Эредивизии родственникам пришлось сыграть против друг друга.
Подстава
«Твенте» вышел вперёд уже на седьмой минуте. А спустя четыре минуты счёт удвоил Сем Стейн. Для футболиста этот мяч стал третьим в четырёх матчах Эредивизии. Отец парня отреагировал на гол сына «каменным» лицом. А его помощники явно удивились.
Странный день
Матч завершился победой «Твенте» — 3:1. И если для Сема эта игра явно стала приятной, то о Морисе такого не скажешь. «Аякс» потерпел первое поражение в Эредивизии в этом сезоне.
Семья
Всего у Стейна-старшего после четырёх матчей в лиге одна победа, две ничьих и одно поражение. Как бы Сем не ухудшил положение отца своим голом.
Тренер «Аякса» проиграл команде своего сына. Реакция отца на гол бесценна!
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