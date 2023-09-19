11 топ-матчей среды: Захарян в ЛЧ и шанс для СКА прервать кошмарную серию

Расписание на 20 сентября: интригующие матчи в Лиге чемпионов, Кубок России, а также регби.

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 15:00: «Урал» — «Локомотив», Кубок России, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 20 сентября 2023, среда. 15:00 МСК Урал Екатеринбург Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Урал» неудачную серию в матчах с «Локомотивом»?

«Локомотив» очень любит выезд в Екатеринбург — «Урал» не обыгрывал соперника на своём поле с 2015 года. Тогда хозяева справились с красно-зелёными (2:0), а второй мяч в ворота столичной команды забил Фёдор Смолов. После этого соперники девять раз играли в Екатеринбурге (пять побед «Локо», четыре ничьих). Главный вопрос: увидим ли мы голы? В минувший уикенд «Локо» проиграл «Оренбургу» (0:2), а «Урал» сгонял по нулям с «Факелом». Как вы понимаете, проблемы с атакой были и у тех, и других.

Илья Помазун Фото: fc-ural.ru

⚽️ 15:00: ЦСКА — «Сочи», Кубок России, группа A

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 20 сентября 2023, среда. 15:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как гости проведут первый матч после смены тренера?

«Сочи» проведёт первый матч после увольнения Дмитрия Хохлова с поста главного тренера. К гостевой игре с ЦСКА команду готовит Александр Точилин. У армейцев сейчас получается далеко не всё. В последних семи матчах во всех турнирах ЦСКА одержал всего две победы. Любопытно, что армейцы дважды обыграли «Сочи» и один раз сделали это в серии пенальти. Черноморский клуб, в свою очередь, подходит к игре с ЦСКА с серией из четырёх поражений.

«Сочи» проведёт первый матч после увольнения Дмитрия Хохлова Фото: pfcsochi.ru

🏒 17:00: «Металлург» — «Автомобилист», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2023, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проснутся ли лидеры «Автомобилиста»?

Перед сезоном атаку клуба из Екатеринбурга называли одной из самых ровных и глубоких на Востоке, но сейчас многие её лидеры испытывают проблемы. Сергей Широков словно резко сдал за лето и потерял игровое время, прицел Брукса Мэйсека в большинстве после сезона с 36 шайбами пока сбился, новичку Алексею Бывальцеву очень долго ищут подходящих партнёров. «Авто» на старте сезона довольно мрачно смотрится в гостях, и 6:1 в Новосибирске пока выглядят одиночной вспышкой. Сможет ли команда Николая Заварухина разбудить себя во втором магнитогорском матче?

Проснутся ли лидеры «Автомобилиста»? Фото: hc-avto.ru

⚽️ 17:15: «Ахмат» — «Зенит», Кубок России, группа C

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 20 сентября 2023, среда. 17:15 МСК Ахмат Грозный Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: у «Зенита» снова будут проблемы в Грозном?

Уже неоднократно говорилось о том, насколько тяжёлым получается для «Зенита» выезд в Грозный. Но у «Ахмата» всё ещё хуже — команда не обыгрывала сине-бело-голубых дома с 2016 года. После этого соперники пять раз сыграли вничью, а в двух случаях победил «Зенит». Встреча ожидается очень интригующей. «Зенит» набрал ход после невнятного старта, а «Ахмат» здорово прибавил с приходом Мирослава Ромащенко. Если чемпион победит в Грозном, то практически решит вопрос по выходу в верхнюю сетку плей-офф Кубка.

Вильсон Изидор Фото: fc-zenit.ru

⚽️ 17:15: «Рубин» — «Ростов», Кубок России, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли «Ростов» соперника в третий раз в сезоне?

Команды сыграют уже в третий раз в нынешнем сезоне. До этого дважды встречались в Ростове-на-Дону — две победы хозяев. Более того, в этих матчах казанский клуб не забил ни одного мяча (0:1, 0:3). Получится ли на этот раз? «Рубин» неплохо поработал в заключительный день трансферного окна. По крайней мере, с точки зрения количества переходов (их было шесть). Обе команды подходят к игре не в лучшем настроении. «Рубин» проиграл два матча подряд, а «Ростов» в последних пяти встречах победил всего один раз.

Обыграет ли «Ростов» соперника в третий раз в сезоне? Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

🏉 18:45: Италия — Уругвай, Кубок мира по регби, 3-й тур

Интрига: наберёт ли Уругвай свои первые очки на Кубке мира?

Идёт уже третья неделя Кубка мира, а довольно крепкая сборная Уругвая пока не набрала ни одного очка в турнирной таблице. Удивительный факт? Нет, скорее, стечение обстоятельств. Первую неделю южноамериканцы пропускали, а на второй не справились с мощными французами. Но теперь соперник будет чуть проще. Италия – тоже не сахар, конечно, и Намибия почувствовала это на себе, но если Уругвай хочет выходить в плей-офф, то выигрывать этот матч просто обязан.

Сборная Италии по регби Фото: Phil Walter/Getty Images

🏒 19:30: СКА — «Северсталь», чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2023, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервётся ли серия поражений СКА?

Роман Ротенберг находит все отговорки мира, но его команда играет откровенно блёкло. Даже статистическое преимущество в матче с «Сибирью» слегка обманчиво — большинство бросков СКА несли малую опасность. Пока возникает ощущение, что обновлённый наполовину состав питерской команды просто не может привыкнуть к новому стилю. Теперь СКА предстоит испытание командой из Череповца, которая при Андрее Козыреве сама готова диктовать свою игру любому сопернику. Ротенберг не раз уважительно отзывался о бывшем тренере «СКА-Нева», называл Козырева одним из соавторов той самой «системы» СКА — но завтра пиететов на льду не будет.

Роман Ротенберг находит все отговорки мира Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

⚽️ 19:45: «Реал» Мадрид — «Унион», Лига чемпионов, 1-й тур, группа С

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Интрига: каким будет дебют немецкого клуба в ЛЧ?

«Унион» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Правда, соперник для дебюта — хуже не придумаешь (ладно, это не совсем так). Футболисты немецкого клуба запомнят матч на всю жизнь, как бы он ни завершился. «Унион» стартовал с трёх побед (с учётом Кубка Германии), а потом потерпел два поражения. Будет ли третье? У «Реала» в этом сезоне идеальная статистика — пять побед в пяти матчах (три из них — с минимальным счётом). На бумаге всё в пользу фаворита. Но, может быть, 1-й тур подарит нам сенсацию?

«Унион» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Фото: Luciano Lima/Getty Images

⚽️ 22:00: «Бавария» — «Манчестер Юнайтед», Лига чемпионов, 1-й тур, группа А

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Интрига: одержит ли «МЮ» первую победу в Мюнхене?

Матчи с участием «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» нередко получаются памятными. Тут вам и знаменитый финал 1999-го, когда английский клуб шокировал соперника голами в добавленное время. А каким горячим был четвертьфинал в 2010-м! Восемь мячей в двух матчах (два — на счету Ивицы Олича), волевая победа «Баварии» в Мюнхене, шедевральный гол Арьена Роббена на «Олд Траффорд». И камбэк немецкого клуба в Манчестере — превратили 0:3 в 2:3, чего хватило для итоговой победы. Футболистам «МЮ» лучше не изучать статистику перед матчем — их команда ни разу не обыгрывала соперника в Мюнхене. Но сейчас «Бавария» не выглядит так мощно, как раньше. Правда, и у «МЮ» куча проблем.

Антони Фото: Getty Images

⚽️ 22:00: «Реал Сосьедад» — «Интер», Лига чемпионов, 1-й тур, группа D

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Интрига: сколько минут получит Захарян в дебютном матче в ЛЧ?

Арсен Захарян против Генриха Мхитаряна — как вам такая вывеска? У россиянина есть возможность дебютировать в Лиге чемпионов, да ещё и в матче с финалистом предыдущего розыгрыша. Арсен регулярно начинает игры «Реала Сосьедад» в запасе, но тренер выпускает его примерно на 10–15 минут. «Интер» очень впечатляет на старте нового сезона — четыре победы в четырёх матчах Серии А, убийственная разность мячей (13:1). Может быть, его тормознёт именно «Реал Сосьедад» Захаряна?

Арсен Захарян Фото: Getty Images

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «ПСВ Эйндховен», Лига чемпионов, 1-й тур, группа В

Интрига: выиграет ли «Арсенал» первый матч в ЛЧ за семь лет?

«Арсенал» возвращается в Лигу чемпионов. Там, кстати, он не играл семь лет. А тут ещё с жеребьёвкой повезло так, что букмекеры ставят лондонский клуб фаворитом квартета. Но ПСВ ни в коем случае нельзя недооценивать. В этом сезоне команда не потерпела ни одного поражения (восемь побед, одна ничья). Правда, нидерландский клуб ни разу не обыгрывал «Арсенал» в Лондоне: две ничьих, два поражения. Любопытно, что все четыре матча получились «низовыми» — 0:0, 1:0, 1:1, 1:0. «Арсенал» в этом сезоне одержал четыре победы в пяти матчах АПЛ и одолел «Ман Сити» в игре Суперкубка Англии.