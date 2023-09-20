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«Реал» Мадрид — «Унион», Лига чемпионов, 1-й тур: прямая онлайн-трансляция, где смотреть, видео, 20 сентября 2023 года

В ЛЧ снова огонь! «Реал» стартует за новым титулом, а ещё суперматч «Бавария» — «МЮ». LIVE
Кирилл Закатченко
Онлайн Лиги чемпионов
Аудио-версия:
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Захарян может сыграть против действующего финалиста. Следите вместе с нами!

Всем привет! Лига чемпионов вернулась, а это значит, что в середине недели скучно больше никому не будет. Сегодня, 20 сентября, нас ждёт ещё несколько ярких матчей.

В 19:45 мск очередной поход за трофеем начнёт «Реал», которому предстоит в Мадриде сыграть с сенсацией прошлого немецкого сезона — берлинским «Унионом». Удивит ли аутсайдер или короли Лиги чемпионов снова возьмут три очка?

Лига чемпионов . Группа C. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 19:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Унион
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 22:00 мск будет даже веселее. В Мюнхене состоится матч дня — «Бавария» примет «Манчестер Юнайтед». Классическое противостояние для европейского футбола!

Лига чемпионов . Группа A. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А параллельно «Реал Сосьедад» сыграет дома с финалистом прошлого розыгрыша — «Интером». Для нас этот матч особенно интересен, потому что на поле может появиться Арсен Захарян.

Лига чемпионов . Группа D. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за главными событиями в этих матчах, а вы оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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