Захарян может сыграть против действующего финалиста. Следите вместе с нами!

В ЛЧ снова огонь! «Реал» стартует за новым титулом, а ещё суперматч «Бавария» — «МЮ». LIVE

Всем привет! Лига чемпионов вернулась, а это значит, что в середине недели скучно больше никому не будет. Сегодня, 20 сентября, нас ждёт ещё несколько ярких матчей.

В 19:45 мск очередной поход за трофеем начнёт «Реал», которому предстоит в Мадриде сыграть с сенсацией прошлого немецкого сезона — берлинским «Унионом». Удивит ли аутсайдер или короли Лиги чемпионов снова возьмут три очка?

В 22:00 мск будет даже веселее. В Мюнхене состоится матч дня — «Бавария» примет «Манчестер Юнайтед». Классическое противостояние для европейского футбола!

А параллельно «Реал Сосьедад» сыграет дома с финалистом прошлого розыгрыша — «Интером». Для нас этот матч особенно интересен, потому что на поле может появиться Арсен Захарян.

«Чемпионат» будет следить за главными событиями в этих матчах, а вы оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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