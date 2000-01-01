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Сборная самых дорогих трансферов РПЛ этого лета
Сборная самых дорогих трансферов РПЛ этого лета
Знаете, какие самые дорогие переходы летнего трансферного окна в РПЛ по позициям? Вот сборнуа из игроков, на которых потратили больше всего, по версии Transfermarkt. Кто же в неё вошёл? Схема: 3-4-3. 
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Вратарь
Вратарь
Переход Дениса Адамова из «Краснодара» обошёлся «Зениту» в € 1 млн при рыночной стоимости игрока в € 900 тысяч.
Левый центральный защитник
Левый центральный защитник
ЦСКА выкупил Мойзеса у «Интернасьонала» за € 2,3 млн. Рыночная стоимость футболиста — € 5 млн.
Центральный защитник
Центральный защитник
Страхиня Эракович перебрался из «Црвены Звезды» в «Зенит» за € 8 млн. Футболист оценивался в € 9 млн.
Правый центральный защитник
Правый центральный защитник
На трансфер Тормены из «Браги» «Краснодар» потратил € 3 млн при рыночной стоимости в € 5 млн.
Левый полузащитник
Левый полузащитник
Олег Рябчук перешёл в «Спартак» из «Олимпиакоса» за € 6 млн при рыночной стоимости в € 4 млн.
Центральные полузащитники
Центральные полузащитники
Тут сразу два игрока «Динамо». За переход Луиса Чавеса из «Пачуки» клуб заплатил € 6,5 млн (при стоимости € 8 млн ), а за трансфер Бителло из «Гремио» — € 10 млн (при стоимости в € 7 млн).
Правый полузащитник
Правый полузащитник
«Спартак» выкупил Хесуса Медину у ЦСКА за € 6 млн. Стоимость игрока оценивалась в € 7 млн.
Левый нападающий
Левый нападающий
ЦСКА отдал Хорхе Карраскаля в «Динамо» за € 3,5 млн. Рыночная стоимость игрока — € 7 млн.
Центральный нападающий
Центральный нападающий
«Зенит» арендовал Вильсона Изидора у «Локомотива» за € 1,35 млн. Стоимость игрока оценивается в € 6 млн.
Правый нападающий 
Правый нападающий 
Тео Бонгонда перешёл в «Спартак» из «Кадиса» за € 7 млн при стоимости в € 4 млн.
Сборная самых дорогих трансферов РПЛ этого лета. Кто попал в команду?
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