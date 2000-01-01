Сборная самых дорогих трансферов РПЛ этого лета. Кто попал в команду?

Сборная самых дорогих трансферов РПЛ этого лета

Знаете, какие самые дорогие переходы летнего трансферного окна в РПЛ по позициям? Вот сборнуа из игроков, на которых потратили больше всего, по версии Transfermarkt. Кто же в неё вошёл? Схема: 3-4-3.