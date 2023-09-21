Месси заменили в первом тайме впервые за пять лет. На аргентинца было больно смотреть

Лионель Месси покинул поле на 37-й минуте матча с «Торонто» – вынужденная замена была произведена из-за того, что аргентинец не очень хорошо себя почувствовал. За две минуты до этого команда потеряла и Жорди Альбу, которого Тата Мартино отправил на скамейку запасных из-за травмы. Уход двух ключевых игроков, впрочем, не повлиял на результат — «Интер Майами» одержал победу со счётом 4:0.

Месси был явно расстроен произошедшим: аргентинец покинул поле с мрачным лицом, а после откинулся на спинку сиденья на скамейке запасных в явном разочаровании. Он даже не стал досматривать первый тайм – ушёл в раздевалку за восемь минут до конца. Главный тренер Тата Мартино в перерыве прокомментировал произошедшее: «Месси и Альбе пришлось покинуть поле. Мы оценим их состояние в течение следующих нескольких дней».

Эта замена Лео стала всего лишь восьмой в его карьере (за 937 матчей!). А последний раз до перерыва Месси меняли аж пять лет назад.

Лионель Месси Фото: Кадр из трансляции

Болельщикам, которые пришли посмотреть исключительно на своего кумира, такой поворот событий понравился не очень. И они спешно начали покидать трибуны сразу после того, как Месси ушёл с поля.

Месси пропустил прошлый матч «Интер Майами» с «Атлантой» – ему дали отдохнуть после сборной. В матче с Эквадором Лео заменили на 89-й минуте из-за небольшой мышечной травмы, после чего он не сыграл против Боливии. Сейчас же появились опасения, что у Лео новое повреждение, но Мартино после матча опроверг это предположение:

Тата Мартино Главный тренер «Интер Майами» «Перед этим матчем они тренировались нормально, поэтому мы чувствовали, что они готовы сыграть. Не думаю, что это какая-то новая травма или ухудшение того, что у них уже есть. Это усталость. Вряд ли мышечная травма. Месси беспокоят последствия старого повреждения, и поэтому мы дали ему отдохнуть в прошлом туре. Думаю, ситуация та же – мышечной травмы нет. Но я говорю это, основываясь на разговоре, который у меня с ним состоялся, а не на обследовании. Мы должны подождать и, возможно, быть ещё осторожнее, чем сейчас».

Журналист TyC Sports Гастон Эдул сказал после матча, что Месси чувствовал дискомфорт в той же области, что и после игры с Эквадором, и что это не новая проблема.

При этом Мартино прямо сказал, что в матче следующего тура с «Орландо Сити» ни Месси, ни Альба не сыграют. Вопрос об участии в финале Открытого кубка в следующую среду пока остаётся, но главный тренер допустил, что и к нему игроки не восстановятся до оптимальной формы. Если Месси и Альба не будут готовы, то их «и близко никто не подпустит к полю». При этом, по словам тренера, сейчас весь фокус команды направлен именно на этот финал – настрой на эту игру гораздо выше, чем на матчи МЛС. «Финал – это всего одна игра, и мы уже гарантированно там, – сказал он. – Играть за трофей очень заманчиво, а реальность такова, что у нас нет гарантий на выход в плей-офф».

«Интер Майами» набрал 10 из 12 возможных очков в последних матчах и поднялся на 13-е место. Шансы на попадание в плей-офф ещё есть: до девятого места – всего пять очков, а впереди шесть матчей. Плюс у некоторых конкурентов сыграно больше матчей. График будет сложный – играть придётся каждые три дня, и это включая финал Кубка. У команды Мартино впереди настоящий матчевый марафон, так что, вполне вероятно, он побережёт Месси в ближайших играх.