Топ-3 игроков с самым большим числом побед в матчах Лиги чемпионов. Месси нет в тройке!

Топ-3 рекордсменов по числу побед в матчах ЛЧ

«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» (4:3) в Лиге чемпионов. Для полузащитника мюнхенцев Томаса Мюллера эта победа стала 100-й в карьере в главном еврокубке. Больше немца побеждали лишь два игрока. Кто же это?