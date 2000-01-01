Топ-3 рекордсменов по числу побед в матчах ЛЧ
«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» (4:3) в Лиге чемпионов. Для полузащитника мюнхенцев Томаса Мюллера эта победа стала 100-й в карьере в главном еврокубке. Больше немца побеждали лишь два игрока. Кто же это?
Икер Касильяс
Экс-вратарь «Реала» и «Порту» выиграл в Лиге чемпионов 101 матч.
Криштиану Роналду
Форвард победил с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и «Ювентусом» в 115 матчах в Лиге чемпионов.
А сколько побед у Месси?
Экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» не успел пробить 100 побед в матчах Лиги чемпионов. На счету Лионеля 98 выигранных встреч.
Топ-3 игроков с самым большим числом побед в матчах Лиги чемпионов. Месси нет в тройке!
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