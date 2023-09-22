У «Динамо» шанс отомстить «Спартаку». А Дзюба едет мешать «Зениту»

Сезон РПЛ окончательно разогнался. Клубы подходят к важной отметке — трети чемпионата. Впереди 9-й тур, в котором нас ожидает сразу несколько любопытных матчей. Сможет ли «Динамо» взять реванш у «Спартака» за разгром в Кубке? А «Локо» – отобрать очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге? Предвкушаем новый тур чемпионата России!

Начнётся тур в субботу, 23 сентября, матчем в Самаре. Один из лидеров РПЛ — «Крылья Советов» — примет «Сочи». Южане после поражения от «Спартака» сменили тренера: Дмитрия Хохлова уволили, а на его место был назначен Александр Точилин. Поможет ли «Сочи» смена тренера? Команда занимает 13-е место в РПЛ и находится всего в одном очке от зоны прямого вылета. Не на такие расклады «Сочи» рассчитывал перед стартом чемпионата. А вот «Крылья» после не лучшего прошлого сезона преобразились. Сейчас команда Игоря Осинькина идёт третьей, всего на три очка отставая от «Краснодара». Самарцы показывают очень симпатичную игру. Поможет крутой футбол «Крыльям» в предстоящем туре? Или сработает эффект от смены тренера в «Сочи»?

Следом стартует встреча между «Балтикой» и «Ахматом» в Калининграде. Если ориентироваться на таблицу, команда Сергея Игнашевича — аутсайдер РПЛ, на её счету всего четыре очка после восьми туров. А вот «Ахмат» воспрял после смены тренера. Грозненцы поднялись на 10-е место, в их активе 11 очков. «Ахмат» не проигрывает на протяжении четырёх туров. А «Балтика» не побеждает уже пять матчей. Получится у калининградцев набрать долгожданные три очка? Или «Ахмат» продолжит восхождение наверх после провального старта?

Центральный матч 9-го тура. «Спартак» против «Динамо» — старейшее московское дерби. Каждый матч между этими командами — огонь. Яркий пример — их последняя встреча в Кубке России, когда красно-белые разгромили соперника со счётом 4:1. Наверняка «Динамо» хочет взять реванш за болезненное поражение.

«Спартак» нестабилен в РПЛ: всего одна победа в пяти турах. «Динамо» же уступило в первом матче сезона, а затем четыре раза выиграло и три раза сыграло вничью. Прервут ли красно-белые успешную серию команды Лички? В пользу «Спартака» играет уверенная победа над «Пари НН» в Кубке. Для набора хода команде Абаскаля важно обыграть и «Динамо».

Воскресную программу откроет встреча в Нижнем Новгороде. В гости к «Пари НН» приедет «Оренбург», набравший ход в последних матчах. Команда Давида Деограсии набрала семь очков в трёх играх и поднялась уже на 11-е место. «Пари НН» Юрана идёт девятым, опережая «Оренбург» на три очка. В прошедшем туре Кубка нижегородцы уступили дома «Спартаку», а оренбуржцы по пенальти переиграли «Факел». Но в РПЛ всё может поменяться. «Пари НН» неплохо играет дома: в четырёх матчах на своём поле команда выиграла трижды и уступила лишь «Зениту». «Оренбург» выиграл в гостях только в последнем туре, забив дважды «Локомотиву».

Главный матч воскресенья состоится в Санкт-Петербурге: действующий чемпион России примет «Локомотив». «Зенит» не очень мощно начал сезон, но потихоньку набрал кондиции. Команда Сергея Семака уже в одном очке от первого места. А вот «Локомотив» всё никак не начнёт стабильно побеждать. Хотя перед началом сезона казалось, что красно-зелёные станут чуть ли не главным конкурентом «Зенита» за золото. А пока «Локо» идёт восьмым, отставая на семь очков от лидирующего «Краснодара». Железнодорожники уже пять матчей не могут обыграть «Зенит» в гостях в РПЛ. Сможет «Локо» прервать неудачную серию?

Лидер РПЛ — «Краснодар» — сыграет дома с «Уралом». Команда Виктора Гончаренко здорово начала сезон. Екатеринбуржцы после восьми туров идут в топ-5. Неплохой старт после 11-го места в чемпионате-2022/2023. «Урал» не боится никого, поэтому «Краснодар» ожидает тяжёлая встреча. Но команда Владимира Ивича тактически гибка. Поэтому сербский тренер наверняка найдёт противодействие «Уралу». Тем и хорош нынешний «Краснодар»: команда умеет набирать очки даже в не лучший день. Получится у «быков» сохранить первое место по итогам 9-го тура?

Закроет воскресный игровой день любопытная встреча в Ростове-на-Дону. Команда Валерия Карпина примет ЦСКА. У обоих соперников затянулась неудачная серия в РПЛ: уже четыре матча не выигрывают ни «Ростов», ни армейцы. ЦСКА опустился на седьмое место, ростовчане — на 12-е. Слабый результат, учитывая, что в прошлом сезоне команда Федотова взяла серебро, а «Ростов» финишировал четвёртым. Теперь у одной из команд появляется шанс начать победную серию и чуть подправить положение.

А закроется 9-й тур в понедельник встречей в Воронеже между «Факелом» и «Рубином». Оба клуба испытывают серьёзные проблемы на старте сезона. «Рубин» идёт 14-м, а «Факел» — 15-м. Воронежцы даже сменили тренера: вместо Вадима Евсеева пришёл Сергей Ташуев. В первом матче под его руководством «Факел» сыграл вничью с «Уралом». Теперь в очной встрече командам предоставляется шанс оттолкнуться ото дна. Неудачный исход для «Рубина» возобновит разговоры о потенциальном увольнении Рашида Рахимова. Так что для казанцев предстоящий матч критически важен.