Россияне успешно сыграли в еврокубках. Почти все шестеро

На поле не вышел только Лодыгин. Зато двое других вратарей не пропустили!

В четверг, 21 сентября, стартовали групповые турниры Лиги Европы и Лиги конференций. Если в Лиге чемпионов выступает только один представитель России (полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян), то в двух других еврокубках участвуют сразу шесть наших легионеров. Рассказываем, как сложился для них 1-й тур ЛЕ и ЛК.

Александр Кокорин

У Кокорина получилось успешное возвращение в Лигу Европы – он забил в еврокубках впервые с октября 2018-го. В матче «Ариса» со «Спартой» в Праге россиянин вышел в основе и стал автором первого гола киприотов, реализовав пенальти на 11-й минуте при счёте 0:0. Александр пробил с «точки» в правый от себя угол, а голкипер не разгадал замысел нападающего.

Тем не менее «Спарта» сумела перевернуть игру и победить – 3:2. Можно сказать, «Арис» проиграл матч на стандартах. Все три гола чехов родились в таких игровых ситуациях. В эпизоде с первым из них Кокорин не сумел перехватить мяч, контролируя подачу на ближней штанге, а при втором проиграл единоборство в собственной штрафной Крейчи. Так что выступление Александра получилось отнюдь не идеальным. Во втором тайме российский нападающий подустал и был заменён за 20 минут до конца.

По статистике у Кокорина 29 касаний, один удар по воротам, 62% точных передач, 11 потерь владения, три выигранных единоборства из семи, один отбор и два выноса мяча, один заработанный фол и два собственных.

Александр Кокорин Фото: arisfc.com

Алексей Миранчук

Миранчук после возвращения в «Аталанту» вынужден довольствоваться короткими игровыми отрезками. Вот и в домашнем матче Лиги Европы с польским «Ракувом» россиянин остался на скамейке запасных. Но за полчаса до конца при счёте 1:0 тренер Джан Пьеро Гасперини всё-таки выпустил Алексея на замену.

В первом тайме «Аталанта» не сумела сломить сопротивление поляков. Хотя преимущество хозяев было заметным. Бергамаски владели мячом 63% времени, превзошли гостей по ударам – 13:1 (в створ – 3:0). Но везение «Ракува» завершилась в начале второго тайма, когда Де Кетеларе забил головой с передачи Дзаппакосты. Это изменило сценарий игры, однако не её суть: после перерыва счёт ударов был 16:2 (в створ – 7:1).

Миранчук и Эдерсон появились на поле на исходе часа игры, и через четыре минуты бразилец забил второй гол. Ему тоже удалось хорошо попасть по мячу головой. А россиянин за отведённое ему время сделал три передачи под удар – очень неплохая статистика. Должен был становиться автором голевого паса, если бы его партнёры по «Аталанте» лучше использовали моменты. Всего же он совершил 18 касаний мяча и отдал 90% точных передач, кроме того, у Алексея одна обводка, одно выигранное единоборство из двух, один перехват и четыре потери владения.

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Андрей Лунёв

Экс-голкипер «Зенита» Лунёв попал в стартовый состав «Карабаха» на домашний матч Лиги Европы с «Мольде». Для Андрея это была вторая игра за азербайджанскую команду после перехода на правах свободного агента из «Байера». В еврокубках он не выходил на поле с декабря 2021-го, когда сыграл за Леверкузен на выезде с «Ференцварошем» (0:1) в ЛЕ.

В первом тайме у Лунёва фактически не было работы. «Карабах» владел большим территориальным преимуществом, стремился атаковать на скорости, но никак не мог реализовать свои моменты. Норвежцы редко контратаковали и вообще не били в створ. До перерыва запомнился только один эпизод с участием россиянина: Андрей выронил мяч, играя на выходе, но оказалось, что там была не ошибка вратаря, а фол соперника.

В начале второго тайма «Карабах» забил абсолютно заслуженный гол. После кросса и подбора Андраде пробил норвежского коллегу Лунёва – Карлстрёма. Только при счёте 1:0 в пользу хозяев «Мольде» вынул голову из песка. Наш вратарь нейтрализовал пару не самых страшных ударов в створ, замечательно играл на перехватах. В одном из эпизодов не дал забить ценой повреждения: выскочил на мяч из ворот, и в него въехал Эриксен. К счастью, Андрей избежал серьёзной травмы. «Карабах» же мог выиграть крупнее, забив ещё на контрвыпадах, но и минимальная победа порадовала азербайджанцев. У Лунёва – игра «на ноль».

Андрей Лунёв Фото: Mustafa Ciftci/Getty Images

Юрий Лодыгин

Другой экс-голкипер «Зенита» Лодыгин, как обычно, остался на скамейке запасных «Панатинаикоса», который начал групповой этап Лиги Европы с домашнего матча с «Вильярреалом». В нынешнем сезоне Юрий не сыграл ещё ни разу. Первым номером остаётся итальянец Бриньоли.

На бумаге «Вильярреал» выглядел фаворитом, но греки доказали, что неслучайно прошли в квалификации Лиги чемпионов «Марсель» и потрепали нервы «Браге». На 38-й минуте они превратили в гол единственный на двоих удар в створ до перерыва. Иоаннидис получил мяч в штрафной и переиграл «старичка» Рейну.

Во втором тайме, имея большой перевес по владению, испанцы тоже не находили путей к воротам греков. «Панатинаикос» терпеливо оборонялся, ждал своего шанса и дождался на 78-й минуте. Нападающий Шпорар здорово попал в правый нижний угол из-за штрафной. «Вильярреал» сумел «выдавить» лишь один удар в створ и при такой беззубой игре потерпел закономерное поражение.

Юрий Лодыгин Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

Никита Хайкин

Ещё один российский вратарь сыграл в первом туре Лиге конференций. «Будё-Глимт» Хайкина стартовал на групповом этапе этого турнира выездным матчем с «Лугано». И Никита увёз «сухарь» из Швейцарии!

В целом игра получилась равной. В первом тайме хозяева чуть больше владели мячом (53% против 47%), но обе команды нанесли по два удара в створ. «Лугано» постарался начать мощно, так что уже в дебюте встречи потребовался сейв Хайкина после удара Ларса Мая.

Во втором тайме швейцарцы и вовсе ограничились одним-единственным попаданием в створ. В результате по xG ни та, ни другая команда не наиграли даже на целый гол. Нулевая ничья – в пользу «Будё-Глимт», ведь дома норвежцы играют традиционно сильнее, чем на выезде.

Никита Хайкин Фото: Marius Simensen/ZUMA/ТАСС

Магомед Оздоев

Российский новичок ПАОКа Оздоев начал на скамейке матч Лиги конференций с ХИКом в Хельсинки. Если в чемпионате Греции Магомед во всех играх появляется на поле с первых минут, то в еврокубках каждый раз выходит на замену. Видимо, тренер Рэзван Луческу не хочет слишком сильно нагружать 30-летнего полузащитника в плане физики.

Играя в трёх часах езды от границы с Россией, греки страдали без Оздоева. В атаке у ПАОКа мало что получалось, а на 36-й минут ХИК забил после стандарта. Форвард из Буркина-Фасо Банде качественно исполнил удар головой.

Однако после перерыва ПАОК заметно прибавил и довольно быстро отыгрался. Защитник Кульеракис тоже удачно сходил на стандарт – и тоже забил головой. А в середине второго тайма на поле появился и Оздоев. Россиянин помог ПАОКу дожать финнов. На 82-й минуте Десподов забил красивый гол, а судьи, проверив эпизод на офсайд, его засчитали. Более того, на 90+4-й минуте Брандон положил третий мяч в ворота ХИКа, реализовав выход один на один. Как ни удивительно, именно этот гол стал победным, поскольку на 90+9-й минуте греки привезли себе пенальти (за игру рукой) и нападающий Радулович забил с «точки». Статистика Оздоева: 26 касаний мяча, 100% точных передач (23 из 23), два выигранных единоборства из двух, одна успешная обводка и один заработанный фол.