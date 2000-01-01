Кокорин забил «Спарте» в Лиге Европы. За кого ещё россиянин отличался в еврокубках?

Лига Европы, сезон-2017/2018

В том сезоне Кокорин забил пять мячей на групповом этапе: один — «Вардару» и по два — «Русенборгу» и «Реалу Сосьедад». В 1/16 финала россиянин отличился в матче с «Селтиком».