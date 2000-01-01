Все голы Кокорина в еврокубках
Александр Кокорин забил в Лиге Европы «Спарте» (2:3). Этот гол стал для россиянина 14-м в еврокубках. Кому и в каких турнирах ещё забивал наш нападающий?
Лига Европы, сезон-2014/2015
Свои первые голы в еврокубках Кокорин забил за «Динамо». Александр поразил ворота «Панатинаикоса» и «Эшторила», записав на свой счёт два мяча.
Лига Европы, сезон-2016/2017
В составе «Зенита» в групповом этапе ЛЕ Кокорин отличился четыре раза. Он забил по два мяча в ворота «Маккаби» и АЗ.
Лига Европы, сезон-2017/2018
В том сезоне Кокорин забил пять мячей на групповом этапе: один — «Вардару» и по два — «Русенборгу» и «Реалу Сосьедад». В 1/16 финала россиянин отличился в матче с «Селтиком».
Лига Европы, сезон-2018/2019
До матча «Ариса» со «Спартой» последним голом Кокорина был мяч в игре «Зенит» — «Славия».
Голы в квалификациях. Лига чемпионов
Если учитывать квалификации турниров, у Кокорина 21 гол в еврокубках. В отборе Лиги чемпионов он отличился однажды, в сезоне-2009/2010 за «Динамо».
Голы в квалификациях. Лига Европы
В квалификации Лиги Европы Александр забил шесть мячей: по три в сезоне-2012/2013 и 2017/2018.
Кокорин забил «Спарте» в Лиге Европы. За кого ещё россиянин отличался в еврокубках?
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