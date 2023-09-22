14 топ-матчей субботы: шоу от «Спартака» с «Динамо» и сложный выезд хоккейного ЦСКА

Расписание на 23 сентября: московское дерби в РПЛ, российские теннисисты против фаворитов и топ-матч в регби.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🏎 9:00: Гран-при Японии Формулы-1, квалификация

Интрига: вернётся ли Ферстаппен на вершину?

На Гран-при Сингапура Макс Ферстаппен и «Ред Булл» внезапно рухнули вниз, причём действительно серьёзный провал случился в квалификации, где ни один из «быков» не пробился в топ-10. Похоже, на «Сузуке» чемпионы вернулись в прежнюю форму, но окончательный ответ на это даст только субботняя квалификация. Ферстаппен — фаворит в борьбе за поул, но ему постараются помешать гонщики «Феррари» и Ландо Норрис на прогрессирующем «Макларене».

Вернётся ли Ферстаппен на вершину? Фото: Mark Thompson/Getty Images

🎾 11:30: Александр Зверев (Германия) — Павел Котов (Россия), Чэнду, второй круг

Интрига: как сыграет российский квалифаер с первым номером посева?

Павел Котов успешно преодолел квалификацию на турнире в Чэнду и впервые с июля одержал победу в основной сетке турнира ATP — он справился с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном. Теперь 24-летнему россиянину предстоит непростая встреча с первым номером посева Александром Зверевым. Павел сейчас является 106-й ракеткой мира, а Александр — 10-й. Ранее соперники друг с другом не пересекались на корте. Чем закончится их первая битва?

Александр Зверев Фото: Sarah Stier/Getty Images

🎾 12:00: Энди Маррей (Великобритания) — Аслан Карацев (Россия), Чжухай, второй круг

Интрига: повторит ли Карацев успех Сиднея-2022 в сражении с бывшей первой ракеткой мира?



30-летний россиянин Аслан Карацев успешно принял старт на турнире ATP-250 в Чжухае, с большим трудом справившись с перспективным итальянцем Маттео Арнальди. Теперь ему будет противостоять седьмой номер посева Энди Маррей из Великобритании. Соперники уже встречались раньше один раз, и у россиянина остались приятные воспоминания о том матче, ведь это было в финале Сиднея-2022, в котором Аслан завоевал титул. Как закончится новая встреча Карацева с бывшей первой ракеткой мира?

Аслан Карацев Фото: Mike Stobe/Getty Images

⚽️ 14:00: «Крылья Советов» — «Сочи», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: догонят ли «Крылья» лидера РПЛ?

«Крылья» — одно из открытий стартовой части сезона в РПЛ. Кто мог подумать, что после восьми туров команда займёт место в топ-3? А ещё команда Осинькина забила 19 мячей — лучший результат в лиге. То есть даже у «Зенита» этот показатель чуть хуже! Если «Крылья» обыграют «Сочи», то догонят по очкам «Краснодар», а он сейчас находится на первой строчке. А вот у черноморского клуба большие проблемы — девять поражений в последних 10 матчах во всех турнирах. Дмитрий Хохлов уже покинул клуб, и матч в Самаре будет для «Сочи» первым в РПЛ после отставки тренера.

«Крылья» — одно из открытий стартовой части сезона в РПЛ Фото: ФК «Крылья Советов»

⚽️ 16:00: «Милан» — «Верона», Серия А, 5-й тур

Интрига: оправится ли «Милан» от шокирующего поражения в дерби?

«Милан» стартовал в новом сезоне с трёх побед. Оставлял приятное впечатление и по игре. Но дальше что-то пошло не так. Сначала команду Пиоли размотал «Интер». Проиграть в дерби со счётом 1:5 — что может быть хуже? После этого красно-чёрные так и не забили «Ньюкаслу» (0:0) в Лиге чемпионов, хотя нанесли больше двух десятков ударов. Однако теперь «Милан» ждёт очень удобный соперник. «Верона» 38 раз играла против соперника на его поле в Кубке и Серии А. И знаете, сколько у неё побед? Одна! Да и это было в 1922 году.

«Милан» стартовал в новом сезоне с трёх побед Фото: Marco Luzzani/Getty Images

⚽️ 16:00: «Динамо» Махачкала — «Сокол», Первая лига, 11-й тур

Интрига: Бердыев против Бояринцева — кто победит в матче лидеров Первой лиги?

Центральный матч субботней программы 11-го тура Первой лиги пройдёт в Дагестане. «Динамо» сейчас находится на втором месте, «Сокол» — на третьем. Курбан Бердыев против Дениса Бояринцева — очень интригует! У махачкалинского клуба впечатляющая серия из шести матчей без поражений. А в прошлом туре «Динамо» не заметило лидера Первой лиги — «Алания» проиграла со счётом 0:3. Присутствие «Сокола» в верхней части таблицы удивляет, хотя надо признать, что в последнее время клуб из Саратова заметно сбавил. В последних четырёх турах команда потерпела два поражения, а одержала всего одну победу.

Курбан Бердыев Фото: ФК «Динамо»

⚽️ 16:30: «Балтика» — «Ахмат», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли «Балтика» вторую победу в РПЛ?

У «Балтики» достаточно тяжёлое положение. После восьми туров команда располагается на последней строчке в таблице, а в графе «победы» значится скромная «единичка». Неделю назад команда Сергея Игнашевича организовала чудо-камбэк и ушла от поражения в матче с «Ростовом» — превратила 0:2 в 2:2. «Ахмат» же заметно прибавил после прихода Мирослава Ромащенко. Команда выдала серию из пяти матчей (три победы, две ничьих) без поражений во всех турнирах. Правда, на этой неделе клуб из Грозного всё-таки уступил «Зениту» в Кубке, но лишь в серии пенальти.

У «Балтики» достаточно тяжёлое положение Фото: ФК «Балтика»

⚽️ 16:30: «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург», Бундеслига, 5-й тур

Интрига: забьёт ли снова «Боруссия» сопернику шесть мячей?

«Боруссия» стартовала явно не так, как от неё ждали болельщики. После четырёх туров Бундеслиги клуб из Дортмунда находится на седьмом месте в таблице. Правда, отставание от лидеров составляет всего два очка. Пока команда Эдина Терзича играет очень нестабильно. К примеру, она упустила победу в игре с «Хайденхаймом» (2:2), хотя вела по ходу встречи с разницей в два мяча. С обороной пока не всё в порядке — «Боруссия» пропускала в пяти из шести официальных матчей. «Вольфсбург» пока выше соперника в таблице, однако ужасно играет в Дортмунде. В последних восьми матчах хозяева семь раз обыгрывали гостей. А последние две встречи фанаты «Вольфсбурга» хотят забыть навсегда — 1:6 и 0:6.

«Боруссия» стартовала явно не так, как от неё ждали болельщики Фото: Lars Baron/Getty Images

⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как долго продержатся гости в Манчестере?

«Ноттингем» не обыгрывал соперника на его поле в высшем английском дивизионе с 1989 года. Правда, с того момента команды провели всего лишь шесть матчей на стадионе «Ман Сити»: три победы хозяев, три ничьих. В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы уничтожила соперника со счётом 6:0. Будет ли что-то похожее на этот раз? Кстати, «Ноттингем» в этом сезоне «прибил» в Лондоне «Челси» (1:0) и едва не отобрал очки у «МЮ» на «Олд Траффорд» — 2:3.

Как долго продержатся гости в Манчестере? Фото: Michael Regan/Getty Images

🏒 17:00: «Локомотив» — ЦСКА, чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: заведётся ли машина ЦСКА?

Сергей Фёдоров после поражения от «Лады» обещал крепко подумать, как наладить игру команды, которая далека от лучшей формы после двух чемпионских титулов кряду и едва удерживается на грани восьмёрки. Делать это предстоит против набравшего ход «Локомотива» — команды встречались в начале недели, и тогда железнодорожники по делу выиграли.

Заведётся ли машина ЦСКА? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 19:00: «Спартак» — «Динамо», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько голов забьют участники московского дерби?

Заключительный матч субботней программы 9-го тура РПЛ пройдёт в Москве — «Спартак» против «Динамо». Отличная афиша! Кстати, бело-голубые не обыгрывают соперника на его поле с 2018 года. С того момента команды семь раз играли на поле «Спартака»: три победы красно-белых, четыре ничьих. У обеих команд большие проблемы с обороной, ведь «Спартак» пропустил уже 12 мячей, «Динамо» — 13. Нас ждёт ещё один «верховой» матч. Эти клубы умеют дарить шоу!

«Спартак» против «Динамо» — отличная афиша! Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Барселона» — «Сельта», Примера, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: удивит ли «Сельта» грозного соперника в Каталонии?

«Барса» неплохо стартовала в новом сезоне — 13 очков в пяти матчах Примеры плюс победа в 1-м туре Лиги чемпионов. А вот «Сельта» пока не выглядит грозным соперником. Команда набрала всего лишь четыре очка и находится в нижней части таблицы. Но есть один момент, который удивляет. «Сельта» набрала все четыре очка на выезде, в гостях у неё пока нет поражений. А предстоящий матч с «Барсой» команда проведёт в Каталонии. «Барса» продлит успешную серию? Или же «Сельта» снова не проиграет в гостях?

«Барса» неплохо стартовала в новом сезоне — 13 очков в пяти матчах Примеры Фото: Octavio Passos/Getty Images

⚽️ 22:00: «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли «МЮ» с аутсайдером АПЛ?

«Ман Юнайтед» не проигрывал «Бёрнли» на выезде с 2009 года (речь только об АПЛ). Прекрасная статистика для манкунианцев! Но игра команды вызывает большие вопросы. Четыре поражения в последних пяти матчах во всех турнирах — не такого ждёшь от топ-клуба. Чтобы найти «МЮ» в таблице АПЛ, приходится пролистывать её до нижней части. Сейчас команда находится на 13-й строчке. Впрочем, у «Бёрнли» всё намного хуже — одно набранное очко, 12 пропущенных мячей, предпоследняя строчка в таблице.

«Ман Юнайтед» не проигрывал «Бёрнли» на выезде с 2009 года Фото: Lewis Storey/Getty Images

🏉 22:00: ЮАР — Ирландия, Кубок мира по регби, 3-й тур

Интрига: кто победит в битве титанов?

Один из самых интересных матчей групповой стадии Кубка мира. Сборная ЮАР — действующий обладатель Кубка Уэбба Эллиса, второй номер мирового рейтинга, сборная Ирландии — один из главных фаворитов, лидер мирового рейтинга. Обе команды одержали по две убедительных победы в предыдущих матчах. Предстоящая битва на «Стад де Франс» – репетиция перед плей-офф, куда точно пройдут обе команды. Предыдущий матч состоялся в Дублине в ноябре 2022 года, тогда ирландцы победили со счётом 19:16. На Кубке мира сборные ЮАР и Ирландии не встречались ни разу, хотя история их встреч ведётся с 1906 года.