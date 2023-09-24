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Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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«Атлетико» — «Реал», чемпионат Испании, 24 сентября 2023: Винисиус, потасовка Арбелоа и Торреса, подход к талантам

«Реал» не даёт шанса выпускникам академии. У «Атлетико» подход грамотнее, но есть нюанс
Анатолий Романов
«Атлетико» — «Реал», чемпионат Испании
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Таланты клуба Симеоне пользуются огромным спросом. Но «Реал» нарушил «пакт о ненападении».

Стабильно высокий градус во встречах «Реала» и «Атлетико» предопределён не только общим географическим расположением, но и многолетним противостоянием по части переманивания в свои академии талантов. Сегодня – их новый очный матч, а это повод поговорить об академиях клуба посерьёзнее.

Испания - Примера . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самое известное похищение состоялось в 1992 году. Известный администратор «сливочных» Агустин Эррерин отправился в дом родителей Рауля и убедил их, чтобы 15-летний гений покинул академию «Атлетико» и присоединился к «Реалу». Тщеславный президент «индейцев» Хесус Хиль так рассердился, что назвал сотрудников академии недальновидными дармоедами и расформировал подразделение подготовки юных футболистов.

Хиль давно покинул этот мир, а его последователи теперь относятся к талантам трепетно и бережливо. До прошлого года масштабных «похищений» не происходило – более того, «индейцы» научились не только воспитывать, но и продавать таланты. По оценкам Online Money Advisor, с 2010 года «Атлетико» продал своих воспитанников на € 279 млн. Это лучший показатель в Ла Лиге и второй в Европе после «Аякса».

Академия «Реала» тоже считается одним из главных поставщиков талантов преимущественно для других испанских клубов, но, в отличие от «Атлетико», путь талантам в первую команду практически заказан. Разбираемся в плюсах и минусах подходов заклятых соперников по мадридскому дерби, а также анализируем атмосферу перед очередной схваткой.

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«Реал» откопал топор войны, Торрес поскандалил с Арбелоа и пообещал открутить ему голову

В 2008 году президенты клубов Энрике Сересо и Флорентино Перес на дружеской встрече заключили «пакт о ненападении» – стороны устно договорились не переманивать друг у друга талантов и сотрудничать в других вопросах. В частности, Перес помог найти «Атлетико» кредиторов для строительства нового стадиона. Но летом прошлого года хрупкий мир был нарушен после подписания «Реалом» 16-летнего правого защитника «индейцев» и сборной Испании U17 Хесуса Фортеа.

«Сливочные» не считают такой подход нарушением договорённостей с «Атлетико», потому что до 16 лет игрокам запрещено подписывать профессиональные контракты. Получается как в известной фразе Оскара Уайльда: «Если нельзя, но очень сильно хочется, то можно». Переговоры с родителями Фортеа вёл тренер молодёжной команды «Реала» U19 Альваро Арбелоа, что отчасти привело к большому скандалу во время матча 1/4 финала Кубка чемпионов Испании U19 в мае этого года.

В конце нулевых Торрес и Арбелоа зажигали в «Ливерпуле» и сборной Испании

В конце нулевых Торрес и Арбелоа зажигали в «Ливерпуле» и сборной Испании

Фото: Jon Buckle/Getty Images

В компенсированное время при счёте 2:2 Арбелоа поцапался с тренером соперников Фернандо Торресом, с которым они вместе выступали за «Ливерпуль» и выиграли ЧМ-2010. Знаменитый бомбардир сборной Испании в ходе конфликта на линии поля не сдержался и грубо толкнул Альваро в грудь, тот упал, а судья удалил Торреса. «Я тебе голову откручу!» – прорычал Нандо, как утверждает The Athletic. При выходе с поля Торрес «закусился» ещё и с одним из фанатов «Мадрида» – в дело пришлось вступать охранникам.

Один из помощников тренера «Атлетико» также оскорбил Арбелоа, но уже после того, как ассистент Альваро сделал неприличный жест в адрес скамейки запасных «индейцев». Огня противостоянию добавил отказ представителей «Атлетико» предоставить возможность телеканалу «Реал Мадрид» транслировать матч, проходивший на территории академии «индейцев». «Такое произошло впервые за почти 20 лет, которые я работаю в клубе», – признался сотрудник телевизионного подразделения «Реала».

Команда Арбелоа обыграла «Атлетико» со счётом 4:2 по сумме двух матчей и месяц спустя оформила дубль – выиграла Кубок и чемпионат страны в своём возрасте. Похоже, Торрес и Арбелоа вряд ли теперь соберутся вместе, чтобы вспомнить славные деньки в сборной и несколько сезонов в «Ливерпуле».

Чучело Винисиуса на мосте, игроков молодёжки «Реала» обвиняют в преступлениях сексуального характера

Не менее горячо получилось и в другом кубковом матче, на этот раз основных команд «Реала» и «Атлетико» в январе 2023-го. Накануне встречи 1/4 финала Кубка Испании фанаты «индейцев» свесили с моста чучело в футболке полузащитника «бланкос» Винисиуса с надписью «Мадрид ненавидит «Реал». Такой поступок осудили представители Ла Лиги, «Мадрида», Ассоциации испанских футболистов и «Атлетико».

Винисиусу удалось отомстить хейтерам, забив в ворота «Атлетико». После этого темнокожий бразилец подбежал к трибуне с фанатами гостей и, крича и сжимая кулаки, начал танцевать. Таким был ответ игрока «Реала» на кричалки фанатов «индейцев» в матче, который состоялся в сентябре 2022 года на «Метрополитано». «Ты обезьяна, Вини! Ты обезьяна!» – неслось тогда с трибун. «Реал» отреагировал на вызывающее поведение фанатов «Атлетико» угрозой «подать в суд на любого, кто использует расистские высказывания в отношении наших футболистов».

Винисиус троллит фанатов «Атлетико»

Винисиус троллит фанатов «Атлетико»

Фото: Manu Reino/Getty Images

Не обошлось без скандала и накануне очередной схватки команд в чемпионате Испании. Особенно довольны фанаты «Атлетико», ведь 14 сентября были арестованы четыре игрока молодёжной команды «Реала» – футболисты обвиняются в разглашении частной информации сексуального характера. Мать 16-летней девушки обратилась к стражам порядка, обвинив одного из игроков «Реала» в том, что он записал половой акт с её дочерью без согласия девушки. Согласно испанскому законодательству, ребятам грозит лишение свободы на пять лет. Кроме того, главный преступник, записавший видео, может быть оштрафован на две годовые зарплаты.

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Отчасти в этой истории есть косвенная вина руководства «Реала». Как бы круто ни играла молодёжка клуба, молодые таланты совершенно точно знают – им не пробиться в первую команду. В связи с этим хромает дисциплина, и игрокам остаётся лишь ждать скорейшей продажи для возможности раскрутить карьеру. В прошлом сезоне в Ла Лиге выступали 55 воспитанников мадридской академии La Fabrica, в составе «Реала» сегодня их единицы.

За два сезона после возвращения Карло Анчелотти на «Сантьяго Бернабеу» он предоставил девяти воспитанникам клуба лишь 474 минуты в 26 матчах. В стартовых матчах Ла Лиги — 2023/2024 у доморощенной молодёжи не было шансов, даже несмотря на серьёзные травмы Тибо Куртуа, Эдера Милитао и Арды Гюлера, а также с учётом мышечных проблем у Винисиуса и Дани Себальоса.

У Рауля пропадает мотивация тренировать в «Реале», игроки надеются на «маршрут Карвахаля»

В связи с этим большинство воспитанников «Фабрики» выбирают так называемый «маршрут Карвахаля». Дани в юном возрасте перешел в «Байер» из Леверкузена, круто там себя проявил, и «Реал» воспользовался опцией выкупа защитника. С тех пор 31-летний Карвахаль провёл за «бланкос» 379 матчей и завоевал 22 трофея. В нынешнем составе «Реала» есть и другие похожие примеры. Выпускник академии Фран Гарсия в 2020 году перешёл в «Райо Вальекано», и в июне этого года «Реал» выкупил контракт левого защитника за € 5 млн. По схожему маршруту в Мадрид вернулся Лукас Васкес.

В последнем туре победу команде Анчелотти принёс арендованный у «Эспаньола» форвард Хоселу. 33-летний игрок в юности выступал за молодёжную команду «Реала», но шанса блеснуть в первой команде ему так и не предоставили. Теперь ради возможности играть за «Реал» нападающий согласился на снижение заработной платы.

Карвахаль в матче с «Атлетико»

Карвахаль в матче с «Атлетико»

Фото: AOP.Press/Getty Images

Не позавидуешь и знаменитому Раулю. Легенда «Реала» работает тренером в структуре клуба с 2018 года и явно дорос, чтобы попробовать себя в первой команде, но Флорентино Перес по какой-то причине не видит в нём второго Зидана. Неудивительно, что сейчас Рауля всё упорнее сватают в один из клубов Ла Лиги – иначе он может ещё долго выглядывать из-за спины у Анчелотти, что грозит потерей мотивации.

В «Атлетико» подготовка кадров находится на ещё более высоком уровне. В отличие от «Реала», здесь местные таланты охотно привлекаются в первую команду без обкатки в других клубах. Лучшая иллюстрация – полузащитник Коке, который воспитывался в структуре «индейцев» с восьми лет и уже много лет носит капитанскую повязку. Также сегодня в основе «Атлетико» выступают ещё трое воспитанников – Пабло Барриос, Сауль Ньигес и Родриго Рикельме.

Казалось бы, у «Атлетико» всё отлично, но есть нюанс, который портит превосходную работу с молодёжью. Руководство «Атлетико» просаживает вырученные деньги с лёгкостью повесы, которому досталось многомиллионное наследство. Начиная с 2000 года клуб накупил игроков на € 1,49 млрд, из которых заиграли единицы. И это не говоря уже о рекордной зарплате Диего Симеоне в € 39,9 млн в год. Такое расточительство привело к возникновению клубного долга в размере € 750 млн, поэтому в ближайшее время ожидается продажа «Атлетико» ориентировочно за € 1,5 млрд.

Матч 6-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» Мадрид в прямом эфире покажет Okko. Начало игры — 24 сентября в 22.00 мск

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