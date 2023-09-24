Как же хорошо «Зениту» без Артёма Дзюбы! Пример «Локо» показывает, что Семак был прав

В текущем сезоне чемпионата России у Артёма Дзюбы всего 4 (2+2) голевых действия. По сумме голов и передач впереди него в турнире сразу восемь футболистов, а по забитым мячам он и вовсе уступает сразу 18 игрокам.

По иронии судьбы лучшим бомбардиром РПЛ прямо сейчас является зенитовец Матео Кассьерра — семь голов. И он же лучший по сумме забитых мячей и результативных передач — 7+1. Кассьерра перешёл в «Зенит» летом 2022 года, когда Дзюба клуб как раз покинул. Потратив сезон на адаптацию, колумбиец вдруг стал забивать оптом.

Что это — закономерность или совпадение? Вникаем в детали перед игрой «Зенит» — «Локомотив».

После ЧМ-2018 «Зенит» был безумно зависим от Дзюбы, но Семак нашёл момент для перестройки

Прямо сейчас у «Зенита» пять побед подряд в чемпионате России. Большинство из них Сергей Семак смог добыть, выстраивая игру на основе сильных качеств игроков. Вот что сказал тренер после завоевания первого титула: «Мы должны использовать сильные качества каждого игрока. Если Артём [Дзюба] хорошо борется, значит, мы должны вовлекать его в борьбу».

В первый же сезон работы Семака в «Зените» ключевой фигурой в игре команды стал Артём Дзюба. Он был в ударе после триумфального для России ЧМ-2018: наша сборная дошла до четвертьфинала, а сам форвард вошёл в топ-5 самых результативных футболистов турнира (3+2) и стал лучшим в своей команде по этому показателю.

Несколько сезонов подряд «Зенит» не стеснялся играть на Артёма Дзюбу. Просто? Зато эффективно. Что вовлечённость форварда в игру была максимальной, говорит такой факт: три года подряд он совершал более 25 передач за матч. Для центрального нападающего — много.

Показатели Артёма Дзюбы в «Зените» после ЧМ-2018 РПЛ-2018/2019 РПЛ-2019/2020 РПЛ-2020/2021 РПЛ-2021/2022 Матчи* 27 25 (3) 26 (1) 18 (10) Голы 8 17 20 11 Голевые передачи 10 12 6 5 Удары** 2,4 2,9 2,6 1,8 Передачи под удар 1,8 2,1 2,2 1,2 Передачи за матч 32 32 27 18 * — в стартовом составе (вышел на замену) ** — здесь и далее в среднем за матч

После ухода Дзюбы ни один форвард «Зенита» не является системообразующим игроком. Кассьерра нынче успешен, но он во многом лишь наконечник атак. Вот его показатели: 2,4 удара за матч; 0,4 паса под удар; 19 пасов в среднем за игру. Как же его цифры отличаются от данных пикового Артёма во время его выступлений за «Зенит»!

Лихая перемена. Но не шальная. Есть как минимум три причины считать расставание «Зенита» с Дзюбой своевременным. Затяни чемпион России — и всё могло закончиться плохо.

Во-первых, возраст Артёма — он покинул «Зенит» в то лето, когда ему исполнилось 34 года. Сейчас нападающему уже 35. Никто не знает, сколько ещё времени он проведёт на высоком уровне. Иногда свежесть покидает его во вторых таймах.

Во-вторых, из «Зенита» уже уходили удобные для Дзюбы партнёры или вот-вот должны были оказаться в другом месте. Скоростной Сердар Азмун, который дополнял Артёма открываниями впереди, покинул Санкт-Петербург на полгода раньше. В одно лето с Дзюбой ушёл из команды Магомед Оздоев, который классно действовал на подборах, включаясь вторым темпом. На один год дольше задержался ещё один классно действующий на подборах игрок Далер Кузяев, но уже в 2022-м он грезил трансфером в одну из топ-лиг Европы.

Состав «Зенита» в матче с «Краснодаром» (4:2) в июле 2020-го

В-третьих, на смену стилистически дополняющих Дзюбу игроков в «Зенит» приходили бразильцы, которые более привычны к стремительным комбинациям низом. В один момент латиноамериканцев стало столько, что смена стиля у команды назрела.

Символично, что без Дзюбы игра стала завязываться через Вендела. В прошлом сезоне легионер даже совершил 12 (8+4) голевых действий в РПЛ, тогда как за два года с Артёмом ни разу не перевалил за шесть. А ещё совсем расцвёл без Дзюбы Малком — получил возможность чаще открываться на острие, стал самым результативным игроком лиги (23+7) и уехал в «Аль-Хиляль» за рекордные для клубов РПЛ € 60 млн.

Состав «Зенита» в матче с «Рубином» (3:0) в сентябре 2023-го

Время показывает, что боссы «Зенита» и Сергей Семак верно всё рассчитали. Даже в прошлом сезоне, когда Матео Кассьерра ещё не адаптировался в Санкт-Петербурге, команда забила в чемпионате России 74 мяча — это второй результат в истории РПЛ для сезона из 30 туров.

Петербуржцам не хватило двух мячей до своего же рекорда, установленного в сезоне-2020/2021. Вендел, Клаудиньо и Малком играли так, что о расставании с Дзюбой грустить не приходилось. С расцветом Кассьерры повода для грусти нет тем более.

Весной Дзюба помог «Локо» остаться в РПЛ, а сейчас у команды сложности

Какие проблемы могли ждать «Зенит» при продолжении отношений с Дзюбой, показывает нынешний сезон «Локомотива».

Если весной нападающий был в ударе и помог команде остаться в РПЛ (с Дзюбой поднялись с 14-го места, на котором закончили первую часть прошлого сезона, на восьмое), то нынче сбавил, что отражается на всей команде (восьмое место здесь и сейчас после высоких предстартовых ожиданий).

Артём Дзюба в «Локомотиве» РПЛ-2022/2023 РПЛ-2023/2024 Матчи* 11 6 Голы 8 2 Голевые передачи 5 2 Удары** 2,1 0,8 Передачи под удар 1,4 1,2 Передачи за матч 24 24 * — в стартовом составе (вышел на замену) ** — здесь и далее в среднем за матч

Когда ты зависишь от одного уже возрастного форварда, то слишком сильно рискуешь. Особенно если у тебя нет игрока такого же типажа. Ключевой футболист может выбыть из-за травмы или дисквалификации или просто быть не в оптимальной форме. А ещё к твоей игре с ним могут подстроиться. С «Локо» в нынешнем сезоне случилось уже всё из перечисленного.

Самым кошмарным матчем для «Локо» стала домашняя встреча предыдущего тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Лишь второй раз с начала сезона в национальном чемпионате «Оренбург» сыграл «на ноль». А ведь в прошлом сезоне оренбуржцы и вовсе пропустили 55 мячей — худший показатель в РПЛ, не считая вылетевших из лиги команд.

При обороне Давид Деограсия грамотно компактно расположил «Оренбург» между своей штрафной площадью и средней линией поля — преимущественно здесь оборонялись гости, если «Локо» эпизодически не вынуждал действовать иначе. Откатываться глубже было рискованно из-за умения Дзюбы продавить защитников при фланговой подаче. Прессинг на чужой половине был авантюрой из умения Глушенкова и Пиняева забегать за спины защитникам под передачи Дзюбы. Артём потерялся — 0 ударов и лишь один пас под удар! Вместе с ним выступил скромно и «Локо» — 10 ударов и лишь шесть из штрафной.

Состав «Локомотива» в игре с «Оренбургом» (0:2) в 8-м туре РПЛ

В «Локо» зависимость от Дзюбы признают. Главный тренер Михаил Галактионов незадолго до закрытия трансферного окна: «Качеств Артёма не хватает, когда его нет на поле». Левый защитник Наир Тикнизян: «Неоднократно говорил, что Дзюба очень важный игрок для нашей команды. Действительно, у нас есть зависимость от Дзюбы. Во многом его форма влияет на команду: когда у него идёт игра, мы побеждаем».

Безусловно, «Зенит» достоин похвалы за своевременное расставание с Дзюбой — команда закрыла одну яркую главу в истории клуба и стала развиваться дальше. Но заслуживает ли «Локо» критики? На мой взгляд, нет. Когда брали Артёма, целью было сохранить прописку в РПЛ, и нападающий мог решить задачу. Летом с игроком был подписан контракт, но по выгодной для клуба схеме «1+1» — в случае регулярных сбоев Дзюбы расставание с ним случится уже следующим летом.

С учётом всего происходящего, пока неясно, как долго Артём Дзюба будет продолжать играть в РПЛ. Значит, нужно дорожить каждый визитом в Санкт-Петербург, чтобы напомнить о себе. Сможет ли нападающий в этот раз ярко проявить себя? Предпосылок мало, но ранее именно в такие периоды Артём зажигал.